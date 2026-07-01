Ozempic Bebekleri Nedir? Milyonlarca İnsanın Kullandığı Zayıflama İğneleri, Sürpriz Gebelikleri Ortaya Çıkardı

Sürpriz hamileliklerin ardı ardına ortaya çıkmasıyla birlikte, internet üzerinde hızla yayılan 'Ozempic bebekleri' kavramı tıp camiasının da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Binlerce kullanıcı, bu iğneleri kullanmaya başladıktan sonra hamile kaldıklarını iddia ederek yaşadıkları şaşkınlığı dijital platformlarda dile getiriyor. Tıp uzmanları ise ortada kesinleşmiş geniş çaplı veriler olmadığına dikkat çekerek, söz konusu ilaçların bir kısırlık tedavisi gibi algılanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Hekimlere göre bu sürpriz tablonun ortaya çıkmasında iki temel biyolojik senaryo rol oynuyor. Birinci senaryo, hastaların verdikleri kiloların doğurganlık üzerindeki doğrudan olumlu etkisiyle ilgili. Fazla kilo, insülin direnci ve polikistik over sendromu gibi sorunları tetikleyerek kadınların adet düzenini ve yumurtlama döngüsünü bozabiliyor. Cleveland Clinic bünyesindeki araştırmacıların da altını çizdiği gibi, hastaların vücut kitle indeksinin düşmesiyle birlikte üreme sistemleri çok daha sağlıklı bir şekilde çalışmaya başlıyor. Üstelik bu durumun sadece kadınlarda değil, erkeklerde de üreme kapasitesini artırabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.