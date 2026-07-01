Ozempic Bebekleri Nedir? Milyonlarca İnsanın Kullandığı Zayıflama İğneleri, Sürpriz Gebelikleri Ortaya Çıkardı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/dunya/zayiflam...
Kilo vermek amacıyla popüler zayıflama iğnelerini tercih eden pek çok kadının planlamadıkları halde hamile kalması, bilim dünyasında yeni bir araştırmanın kapılarını araladı. Sosyal medyada 'Ozempic bebekleri' adıyla hızla yayılan bu vakaların ardından uzmanlar, yaşanan sürpriz gebeliklerin ardındaki olası nedenleri ve ilaçların üreme sağlığına etkilerini mercek altına aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde formda kalmak veya fazla kilolarından kurtulmak için popüler iğneli tedavilere başvuran kadınlar, hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilim insanlarının üzerinde durduğu ikinci ve çok daha dikkat çekici ihtimal ise bu tip zayıflama ilaçlarının doğum kontrol haplarının koruyucu etkisini zayıflatıyor olması.
Tartışmaların merkezindeki Ozempic'in üretici firması Novo Nordisk, sürece oldukça temkinli yaklaşıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın