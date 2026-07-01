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Ozempic Bebekleri Nedir? Milyonlarca İnsanın Kullandığı Zayıflama İğneleri, Sürpriz Gebelikleri Ortaya Çıkardı

Ozempic Bebekleri Nedir? Milyonlarca İnsanın Kullandığı Zayıflama İğneleri, Sürpriz Gebelikleri Ortaya Çıkardı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2026 - 12:42
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Kilo vermek amacıyla popüler zayıflama iğnelerini tercih eden pek çok kadının planlamadıkları halde hamile kalması, bilim dünyasında yeni bir araştırmanın kapılarını araladı. Sosyal medyada 'Ozempic bebekleri' adıyla hızla yayılan bu vakaların ardından uzmanlar, yaşanan sürpriz gebeliklerin ardındaki olası nedenleri ve ilaçların üreme sağlığına etkilerini mercek altına aldı.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/dunya/zayiflam...
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Son dönemde formda kalmak veya fazla kilolarından kurtulmak için popüler iğneli tedavilere başvuran kadınlar, hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaştı.

Son dönemde formda kalmak veya fazla kilolarından kurtulmak için popüler iğneli tedavilere başvuran kadınlar, hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaştı.

Sürpriz hamileliklerin ardı ardına ortaya çıkmasıyla birlikte, internet üzerinde hızla yayılan 'Ozempic bebekleri' kavramı tıp camiasının da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Binlerce kullanıcı, bu iğneleri kullanmaya başladıktan sonra hamile kaldıklarını iddia ederek yaşadıkları şaşkınlığı dijital platformlarda dile getiriyor. Tıp uzmanları ise ortada kesinleşmiş geniş çaplı veriler olmadığına dikkat çekerek, söz konusu ilaçların bir kısırlık tedavisi gibi algılanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Hekimlere göre bu sürpriz tablonun ortaya çıkmasında iki temel biyolojik senaryo rol oynuyor. Birinci senaryo, hastaların verdikleri kiloların doğurganlık üzerindeki doğrudan olumlu etkisiyle ilgili. Fazla kilo, insülin direnci ve polikistik over sendromu gibi sorunları tetikleyerek kadınların adet düzenini ve yumurtlama döngüsünü bozabiliyor. Cleveland Clinic bünyesindeki araştırmacıların da altını çizdiği gibi, hastaların vücut kitle indeksinin düşmesiyle birlikte üreme sistemleri çok daha sağlıklı bir şekilde çalışmaya başlıyor. Üstelik bu durumun sadece kadınlarda değil, erkeklerde de üreme kapasitesini artırabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bilim insanlarının üzerinde durduğu ikinci ve çok daha dikkat çekici ihtimal ise bu tip zayıflama ilaçlarının doğum kontrol haplarının koruyucu etkisini zayıflatıyor olması.

Bilim insanlarının üzerinde durduğu ikinci ve çok daha dikkat çekici ihtimal ise bu tip zayıflama ilaçlarının doğum kontrol haplarının koruyucu etkisini zayıflatıyor olması.

İğnelerin temel işlevi mide boşalmasını yavaşlatmak ve bu sayede tokluk hissini uzatmak üzerine kurulu. Ancak sindirim sistemindeki bu yavaşlama, ağız yoluyla alınan hapların kana karışma hızını doğrudan etkiliyor. Geçmişte yapılan bazı farmakolojik incelemeler, zayıflama iğnelerinin kolesterol veya kan sulandırıcı ilaçların yanı sıra doğum kontrol haplarının da emilim sürecini değiştirdiğini ortaya koydu. Hapların kana karışma süresinin dört saat kadar gecikebildiği ve ilacın koruyucu bileşen miktarının yüzde yirmi oranında azalabildiği gözlemlendi. Bu kritik bulgu sebebiyle sağlık profesyonelleri, zayıflama iğnesi tedavisi gören hastalarına doğum kontrol haplarına ek olarak prezervatif gibi bariyer yöntemleri de kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyor.

Tüm bu biyolojik etkilerin yanı sıra, ortadaki tablonun istatistiksel bir boyutu da bulunuyor. Cambridge Üniversitesi'nden metabolizma uzmanı Prof. Dr. Giles Yeo, dünya çapında milyonlarca insanın bu tedavilere başvurduğunu hatırlatıyor. Uzmana göre, böylesine devasa bir kitle içinde doğum kontrol hapı kullanıp aynı zamanda hamile kalan kadınların sayısındaki artış matematiksel olarak normal karşılanmalı. Bilim dünyası vaka artışlarının asıl nedenini bulmak için çalışmalarını sürdürürken, ilaçların üreticilerinden de ilk açıklamalar gelmeye başladı.

Tartışmaların merkezindeki Ozempic'in üretici firması Novo Nordisk, sürece oldukça temkinli yaklaşıyor.

Tartışmaların merkezindeki Ozempic'in üretici firması Novo Nordisk, sürece oldukça temkinli yaklaşıyor.

Şirket yetkilileri, ilaçların içindeki etken maddelerin doğum kontrol haplarının emilimini anlamlı bir boyutta düşürdüğüne dair ellerinde net bir bulgu olmadığını savunuyor. Buna rağmen firma, olası risklerin önüne geçmek adına hamilelik planlayan kadınların güvenli bir süreç için ilacı en az iki ay önceden bırakmaları gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar ise tedaviye devam eden herkesin, olası etkileşimlerin önüne geçmek için kullandıkları tüm ilaçlar hakkında doktorlarını mutlaka bilgilendirmesi gerektiğini hatırlatıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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