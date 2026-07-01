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"Red Flag" Erkek Meslekleri Listesiyle Doktorundan Mühendisine Herkesi Karşısına Alan Kullanıcı

"Red Flag" Erkek Meslekleri Listesiyle Doktorundan Mühendisine Herkesi Karşısına Alan Kullanıcı

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
01.07.2026 - 09:54
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Sosyal medyada çıkan 'red flag' terimini bilirsiniz. Bir kişinin red flag özelliklere sahip olması, o kişinin ileride toksik özelliklere sahip olabileceğini gösterir. Bir X kullanıcısı, red flag olabilecek meslekleri sıralayınca ortalık karıştı!

Doktorlar, mühendisler, hatta coğrafya öğretmenleri bile listeye alındı. Uzak durulması gereken erkek meslekleri listesi dillere düşerken goygoyculara da gün doğdu!

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Sosyal medya, hele hele X'in curcunası, dimağlarımıza kattığı yeni terimler hiç eksik olmuyor.

Sosyal medya, hele hele X'in curcunası, dimağlarımıza kattığı yeni terimler hiç eksik olmuyor.

Red flag, gaslight, tampon ilişki, ghosting falan derken işler artık çoğumuzun takip edemediği noktalara doğru ulaştı.

Konu ilişkiler olunca haliyle kendi fikirlerini ve deneyimlerini paylaşanlar da çok. Bu tarz "uzak durulması gereken erkekler-kadınlar" listelerini eminiz ki siz de en az bir kez görmüşsünüzdür.

Konu ilişkiler olunca haliyle kendi fikirlerini ve deneyimlerini paylaşanlar da çok. Bu tarz "uzak durulması gereken erkekler-kadınlar" listelerini eminiz ki siz de en az bir kez görmüşsünüzdür.

Kimi kullanıcılar bir A4 kağıdını dolduracak kadar uzun uzak durulacaklar listelerine sahipken kimileri için ise 3-5 madde yeterli oluyor ancak ana fikri anladınız siz.

Bir kullanıcı da bu ortama "red flag erkek meslekleri" listesi ile giriş yaptı.

Bir kullanıcı da bu ortama "red flag erkek meslekleri" listesi ile giriş yaptı.
twitter.com

Spesifik olarak coğrafya öğretmeninden tüm doktorlara kadar pek çok farklı mesleği kapsayan liste ise haliyle Twitter ahalisinin diline düştü.

Haliyle önce sorgulamalar başladı.

Haliyle önce sorgulamalar başladı.
twitter.com

Ve listeye eklenmesi gereken diğer meslek gruplarına dair isteklerde bulunuldu.

Ve listeye eklenmesi gereken diğer meslek gruplarına dair isteklerde bulunuldu.
twitter.com
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Kısacası bu liste bazı kullanıcılar tarafından zayıf bulundu!

Kısacası bu liste bazı kullanıcılar tarafından zayıf bulundu!
twitter.com

Kimileri ise listeye misilleme ile yanıt verdiler.

Kimileri ise listeye misilleme ile yanıt verdiler.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Konuya şu şekil yabancı ve şakalı yaklaşacaksın aslında.

Konuya şu şekil yabancı ve şakalı yaklaşacaksın aslında.
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Coğrafya öğretmeni beylere listedeki diğer meslek gruplarıyla birlikte söz hakkı doğdu.

Coğrafya öğretmeni beylere listedeki diğer meslek gruplarıyla birlikte söz hakkı doğdu.
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Yoksa o kadar da masum değiller mi?!

Yoksa o kadar da masum değiller mi?!
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Güzel sanatlarla uğraşan ince ruhlu beyler, üzgünüz...

Güzel sanatlarla uğraşan ince ruhlu beyler, üzgünüz...
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Bu işin biraz şeyi çıkmış olabilir mi, yalnızca bir soru?

Bu işin biraz şeyi çıkmış olabilir mi, yalnızca bir soru?
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👇🏻

👇🏻
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Buyurun yorumlara!

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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