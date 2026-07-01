"Red Flag" Erkek Meslekleri Listesiyle Doktorundan Mühendisine Herkesi Karşısına Alan Kullanıcı
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Sosyal medyada çıkan 'red flag' terimini bilirsiniz. Bir kişinin red flag özelliklere sahip olması, o kişinin ileride toksik özelliklere sahip olabileceğini gösterir. Bir X kullanıcısı, red flag olabilecek meslekleri sıralayınca ortalık karıştı!
Doktorlar, mühendisler, hatta coğrafya öğretmenleri bile listeye alındı. Uzak durulması gereken erkek meslekleri listesi dillere düşerken goygoyculara da gün doğdu!
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Sosyal medya, hele hele X'in curcunası, dimağlarımıza kattığı yeni terimler hiç eksik olmuyor.
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Konu ilişkiler olunca haliyle kendi fikirlerini ve deneyimlerini paylaşanlar da çok. Bu tarz "uzak durulması gereken erkekler-kadınlar" listelerini eminiz ki siz de en az bir kez görmüşsünüzdür.
Bir kullanıcı da bu ortama "red flag erkek meslekleri" listesi ile giriş yaptı.
Haliyle önce sorgulamalar başladı.
Ve listeye eklenmesi gereken diğer meslek gruplarına dair isteklerde bulunuldu.
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Kısacası bu liste bazı kullanıcılar tarafından zayıf bulundu!
Kimileri ise listeye misilleme ile yanıt verdiler.
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Konuya şu şekil yabancı ve şakalı yaklaşacaksın aslında.
Coğrafya öğretmeni beylere listedeki diğer meslek gruplarıyla birlikte söz hakkı doğdu.
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Yoksa o kadar da masum değiller mi?!
Güzel sanatlarla uğraşan ince ruhlu beyler, üzgünüz...
Bu işin biraz şeyi çıkmış olabilir mi, yalnızca bir soru?
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Siz ne düşünüyorsunuz?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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