Dünyaca Ünlü Süperstar, Zayıflama Yöntemi Nedeniyle Görme Kaybı Yaşadığını Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.11.2025 - 18:58

Dünyaca ünlü süperstar Robbie Williams, bu kez dans şovları ya da harika şarkılarıyla değil, yaptığı bir itirafla gündeme geldi. Ünlü pop yıldızı, zayıflama yönteminin kendisini kör bırakma ihtimali olduğunu dile getirdi. Görüşünün bulanıklaştığını ve giderek kötüleştiğini söyleyen Robbie Williams, bunun sebebinin zayıflama iğnesi olduğunu açıkladı.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz...
51 yaşındaki ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, bu kez herkesi neşelendiren bir gelişmeden çok uzak açıklamalar yaptı.

Enerjisi her daim tavan olan ve şarkılarıyla milyonları mest eden Robbie Williams, bu kez tüm sevenlerini endişelendiren bir açıklamayla çıktı karşımıza. Williams, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, birkaç aydır görmesinin hızla bozulduğunu açıkladı.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Robbie Williams, kullandığı zayıflama iğnesi sebebiyle görme kaybı yaşadığını açıkladı.

İlk olarak bir Amerikan futbolu maçına gittiğinde oyuncuları seçemediğini fark eden Robbie Williams, 'Sahada sadece şekiller görüyordum. Oyuncuları seçemiyordum.' dedi. Sorununun konserlerde arttığını dile getiren Robbie Williams, 'Bana hayranlıkla bakan kadınlara şarkı söylüyorum ama onları göremiyorum bile. Görüşüm uzun zamandır bulanık ve giderek kötüleşiyor. Bunun yaşla ilgisi olduğunu düşünmüyorum; iğnelerden kaynaklandığına inanıyorum.' açıklamasında bulundu.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
houseof

Bu şekilde tahmini konuşmalar yapacağına dünya çapında ünlü şarkıcısın, git bir kontrol yaptır da sebebini öğren