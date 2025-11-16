Dünyaca Ünlü Süperstar, Zayıflama Yöntemi Nedeniyle Görme Kaybı Yaşadığını Açıkladı!

Dünyaca ünlü süperstar Robbie Williams, bu kez dans şovları ya da harika şarkılarıyla değil, yaptığı bir itirafla gündeme geldi. Ünlü pop yıldızı, zayıflama yönteminin kendisini kör bırakma ihtimali olduğunu dile getirdi. Görüşünün bulanıklaştığını ve giderek kötüleştiğini söyleyen Robbie Williams, bunun sebebinin zayıflama iğnesi olduğunu açıkladı.