Dünyaca Ünlü Süperstar, Zayıflama Yöntemi Nedeniyle Görme Kaybı Yaşadığını Açıkladı!
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz...
Dünyaca ünlü süperstar Robbie Williams, bu kez dans şovları ya da harika şarkılarıyla değil, yaptığı bir itirafla gündeme geldi. Ünlü pop yıldızı, zayıflama yönteminin kendisini kör bırakma ihtimali olduğunu dile getirdi. Görüşünün bulanıklaştığını ve giderek kötüleştiğini söyleyen Robbie Williams, bunun sebebinin zayıflama iğnesi olduğunu açıkladı.
51 yaşındaki ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, bu kez herkesi neşelendiren bir gelişmeden çok uzak açıklamalar yaptı.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Robbie Williams, kullandığı zayıflama iğnesi sebebiyle görme kaybı yaşadığını açıkladı.
