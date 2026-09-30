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Romantik Komedi Sevenler İçin 15 Kore Dizisi: Gülmekten Karnınıza Ağrılar Girecek

Romantik Komedi Sevenler İçin 15 Kore Dizisi: Gülmekten Karnınıza Ağrılar Girecek

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
30.09.2026 - 11:50 Son Güncelleme: 30.09.2026 - 12:25
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Romantik komedi sevenler için doğru Kore dizisini seçmek artık bir hayli zor, çünkü neredeyse her ay yeni bir dizi çıkıyor. O yüzden 2026'ya göre güncellediğimiz bu listede hem yıllardır favori olan klasik Kore dizilerini hem de Ocak 2026'da Netflix'in zirvesine çıkan yepyeni bir Kore dizisini bir araya getirdik. Patron-sekreter aşklarından zamanda yolculuğa, lambadan çıkan cinden öpünce köpeğe dönüşen kadına kadar her zevke uygun 15 romantik komedi Kore dizisi sizi bekliyor. Bu güncel listede her dizinin altında IMDb puanını da bulabilirsiniz, böylece hangisine önce başlayacağınıza kolayca karar verirsiniz.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Can This Love Be Translated?

Can This Love Be Translated?

16 Ocak'ta yayına giren dizide Kim Seon-ho çok dilli bir çevirmeni, Go Youn-jung ise dünyaca ünlü bir aktrisi canlandırıyor. Çekimler için dünyayı dolaşan ikili, dil ve kültür farklarından doğan yanlış anlaşılmalarla yavaş yavaş birbirine yaklaşıyor. Senaryo Hong kardeşlerin imzasını taşıdığı için repliklerde espri hiç eksik olmuyor. Dizi yayınlandıktan sonra 60 ülkede ilk 10'a girdi ve küresel İngilizce dışı listede iki hafta üst üste zirvede kaldı.

  • IMDb puanı: 7.9

Genie, Make a Wish

Genie, Make a Wish

Netflix'te 3 Ekim 2025'te başlayan dizide bin yıl lambada kalan cin, soğuk ve duygusuz bir genç kadın tarafından uyandırılıyor. Senaryoyu Goblin'in yazarı Kim Eun-sook kaleme aldı. Kim Woo-bin ile Suzy'yi Uncontrollably Fond'dan sonra yeniden bir araya getirmesi de hayranların dikkatinden kaçmadı. Fantastik bir romantik komedi arıyorsanız doğru adres.

  • IMDb puanı: 6.6

When the Stars Gossip

When the Stars Gossip

tvN'de 4 Ocak 2025'te başlayan dizide Gong Hyo-jin hata kabul etmeyen başarılı astronot Eve Kim'i, Lee Min-ho ise gizli bir görevde beklenmedik misafir Gong Ryong'u oynuyor. Kore'nin uzay istasyonunda geçen ilk ofis dizisi denemesi olarak tanıtılan yapım, romantizmi uzay mizahıyla karıştırıyor. İkilinin kimyası dizinin en güçlü yanı.

  • IMDb puanı: 6.4

Love Next Door

Love Next Door

tvN'de 17 Ağustos'tan 6 Ekim 2024'e kadar yayınlanan dizide Jung Hae-in ünlü genç mimar Choi Seung-hyo'yu, Jung So-min ise hayatını yeniden toparlamak için Kore'ye dönen Bae Seok-ryu'yu canlandırıyor. Unutulmak istenen çocukluk anıları birer birer geri gelirken aralarındaki bağ da yeniden şekilleniyor.

  • IMDb puanı: 7.6

Doctor Slump

Doctor Slump

Park Shin-hye ile Park Hyung-sik'in oynadığı dizide Nam Ha-neul ve Yeo Jeong-woo, işlerini ve motivasyonlarını kaybettikleri bir dönemde yeniden karşılaşıyor. Önce sürtüşen ikili, zamanla birbirinin boşluğunu doldurmaya başlıyor. Hem güldüren hem iyileştiren, sıcak bir 2024 dizisi.

  • IMDb puanı: 7.5
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Lovely Runner

Lovely Runner

Kim Hye-yoon'un canlandırdığı Lim Sol, hayatı trajik biçimde sona eren Ryu Sun-jae'yi kurtarabilmek için zamanda geriye gidiyor. Byeon Woo-seok'lu dizi hem güldürüyor hem de duygulandırıyor.

  • IMDb puanı: 8.5

Queen of Tears

Queen of Tears

Kim Soo-hyun ve Kim Ji-won'un oynadığı dizide chaebol varisi Hong Hae-in ile hukuk danışmanı Baek Hyun-woo'nun evliliği kırgınlıklar ve beklenmedik bir sağlık sorunuyla sınanıyor. Dizi Türkiye'de Aşk ve Gözyaşı adıyla ATV'de uyarlandı. Türk versiyonunu izleyip orijinalini merak edenlerin de ilk baktığı yapım.

  • IMDb puanı: 8.2

Marry My Husband

Marry My Husband

Park Min-young'un oynadığı Ji-won, en yakın arkadaşıyla ilişkisi olan kocası tarafından öldürüldükten sonra 10 yıl geriye gidiyor ve intikam peşine düşüyor. Na In-woo'nun da yer aldığı tvN dizisi, romantik komedi ile intikam hikâyesini ustaca harmanlıyor.

  • IMDb puanı: 7.8

A Good Day to Be a Dog

A Good Day to Be a Dog

Park Gyu-young'un canlandırdığı Han Hae-na'nın ailesinde bir lanet var. Öpüşünce köpeğe dönüşüyor. Laneti yalnızca köpeklerden korkan Jin Seo-won bozabilir. Cha Eun-woo'lu dizi, MBC'de 11 Ekim 2023'ten 10 Ocak 2024'e kadar yayınlandı.

  • IMDb puanı: 7.2

Crash Course in Romance

Crash Course in Romance

Jeon Do-yeon ve Jung Kyung-ho'yu buluşturan dizi, üniversite sınavı maratonuna giren bir kızın annesiyle onun dershane hocasının ilişkisini anlatıyor. tvN'de 14 Ocak'tan 5 Mart 2023'e kadar 16 bölüm yayınlanan dizi, Kore kablolu yayın tarihinin en yüksek reytingli yapımları arasına girdi.

  • IMDb puanı: 7.7
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Forecasting Love and Weather

Forecasting Love and Weather

Park Min-young ile Song Kang'ın başrolde olduğu dizi, 12 Şubat 2022'de JTBC'de başladı ve 16 bölüm sürdü. Hava tahminleriyle uğraşan bir devlet dairesinde ciddi ve disiplinli Jin Ha-kyung ile daha kendi halinde meslektaşı Lee Shi-woo arasındaki çatışmalar romantizme dönüşüyor.

  • IMDb puanı: 7.1

Business Proposal

Business Proposal

Ahn Hyo-seop ve Kim Se-jeong'un başrolde olduğu dizi, 28 Şubat-5 Nisan 2022 arasında SBS'te 12 bölüm yayınlandı. Shin Ha-ri arkadaşının yerine gittiği randevuda karşısında kendi şirketinin patronunu görünce işler iyice karışıyor. Aynı adlı webtoondan uyarlanan dizi, ofis romantik komedilerinin en çok aranan isimlerinden.

  • IMDb puanı: 8.1

What's Wrong with Secretary Kim

What's Wrong with Secretary Kim

Park Seo-joon ile Park Min-young'un oynadığı 2018 yapımı dizi, yıllardır yanında çalışan sekreteri istifa etmek isteyince altüst olan bir CEO'yu anlatıyor. İkilinin kimyası ve ofis şakaları, dizinin en sevilen yanları. Patron-sekreter romantizmi sevenler için klasik bir seçim.

  • IMDb puanı: 8.0

Strong Woman Do Bong-soon

Strong Woman Do Bong-soon

Park Bo-young, Park Hyung-sik ve Ji Soo'nun oynadığı dizi, oyun şirketi CEO'su Ahn Min-hyuk'un Do Bong-soon'un gücüne tanık olup onu kendi korumasına almasıyla başlıyor. JTBC'de 2017'de yayınlanan dizi, bazı platformlarda Strong Girl Bong-soon adıyla da geçiyor.

  • IMDb puanı: 8.1

Crash Landing on You

Crash Landing on You

Hyun Bin ve Son Ye-jin'in başrolde olduğu dizi, kazayla Kuzey Kore'ye düşen chaebol varisi ile onu koruyan Kuzey Koreli subayın aşkını anlatıyor. tvN'de 2019-2020 arasında yayınlanan yapım, Kore dizisi dünyasına giriş için sıkça önerilen isimlerden biri.

  • IMDb puanı: 8.7

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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