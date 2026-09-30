Romantik Komedi Sevenler İçin 15 Kore Dizisi: Gülmekten Karnınıza Ağrılar Girecek

Romantik komedi sevenler için doğru Kore dizisini seçmek artık bir hayli zor, çünkü neredeyse her ay yeni bir dizi çıkıyor. O yüzden 2026'ya göre güncellediğimiz bu listede hem yıllardır favori olan klasik Kore dizilerini hem de Ocak 2026'da Netflix'in zirvesine çıkan yepyeni bir Kore dizisini bir araya getirdik. Patron-sekreter aşklarından zamanda yolculuğa, lambadan çıkan cinden öpünce köpeğe dönüşen kadına kadar her zevke uygun 15 romantik komedi Kore dizisi sizi bekliyor. Bu güncel listede her dizinin altında IMDb puanını da bulabilirsiniz, böylece hangisine önce başlayacağınıza kolayca karar verirsiniz.