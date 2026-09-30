Romantik Komedi Sevenler İçin 15 Kore Dizisi: Gülmekten Karnınıza Ağrılar Girecek
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Romantik komedi sevenler için doğru Kore dizisini seçmek artık bir hayli zor, çünkü neredeyse her ay yeni bir dizi çıkıyor. O yüzden 2026'ya göre güncellediğimiz bu listede hem yıllardır favori olan klasik Kore dizilerini hem de Ocak 2026'da Netflix'in zirvesine çıkan yepyeni bir Kore dizisini bir araya getirdik. Patron-sekreter aşklarından zamanda yolculuğa, lambadan çıkan cinden öpünce köpeğe dönüşen kadına kadar her zevke uygun 15 romantik komedi Kore dizisi sizi bekliyor. Bu güncel listede her dizinin altında IMDb puanını da bulabilirsiniz, böylece hangisine önce başlayacağınıza kolayca karar verirsiniz.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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Can This Love Be Translated?
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Genie, Make a Wish
When the Stars Gossip
Love Next Door
Doctor Slump
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Lovely Runner
Queen of Tears
Marry My Husband
A Good Day to Be a Dog
Crash Course in Romance
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Forecasting Love and Weather
Business Proposal
What's Wrong with Secretary Kim
Strong Woman Do Bong-soon
Crash Landing on You
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Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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