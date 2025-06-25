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Soyguncuların Yeni Yöntemini Anlatan Bir Kullanıcı "Yok Artık" Dedirtti

Soyguncuların Yeni Yöntemini Anlatan Bir Kullanıcı "Yok Artık" Dedirtti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.06.2025 - 21:22

Twitter (X) üzerinden bir yakınının başına gelenleri anlatan bir kullanıcı, şehirler arası yollarda uygulanan yeni bir gasp yöntemine dikkat çekti. İddiaya göre köprüden aşağı taş atılarak araçların camları kırılıyor. Sürücüler panikle durduğu anda ise kalabalık bir grup ortaya çıkıyor.

Gelin kullanıcının anlattıklarına yakından bakalım...

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Twitter’da bir kullanıcının paylaştığına göre, şehirler arası yollarda artık yeni bir gasp yöntemiyle karşılaşmak mümkün.

Twitter’da bir kullanıcının paylaştığına göre, şehirler arası yollarda artık yeni bir gasp yöntemiyle karşılaşmak mümkün.

Anlatılanlara göre, köprü üzerinden aşağıya büyük taşlar atılarak araçların ön camları kırılıyor. Sürücüler panikleyip kenara çektiğinde ise bir anda saklanan yaklaşık 10 kişi ortaya çıkıyor ve saldırıya geçiyor. Cam kırıldığı anda sağa çekmek, bu pusuya düşmek anlamına geliyor.

Bahsi geçen olayı @astro_ester adlı kullanıcı şöyle anlattı:

Bahsi geçen olayı @astro_ester adlı kullanıcı şöyle anlattı:
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Bazı kullanıcılar da kendi yaşadıkları olayları anlattı.

Bazı kullanıcılar da kendi yaşadıkları olayları anlattı.
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Maalesef artık bu tarz olaylar daha da yaygın.

Maalesef artık bu tarz olaylar daha da yaygın.
twitter.com

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twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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