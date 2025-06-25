Soyguncuların Yeni Yöntemini Anlatan Bir Kullanıcı "Yok Artık" Dedirtti

Twitter (X) üzerinden bir yakınının başına gelenleri anlatan bir kullanıcı, şehirler arası yollarda uygulanan yeni bir gasp yöntemine dikkat çekti. İddiaya göre köprüden aşağı taş atılarak araçların camları kırılıyor. Sürücüler panikle durduğu anda ise kalabalık bir grup ortaya çıkıyor.

Gelin kullanıcının anlattıklarına yakından bakalım...