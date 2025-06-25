Soyguncuların Yeni Yöntemini Anlatan Bir Kullanıcı "Yok Artık" Dedirtti
Twitter (X) üzerinden bir yakınının başına gelenleri anlatan bir kullanıcı, şehirler arası yollarda uygulanan yeni bir gasp yöntemine dikkat çekti. İddiaya göre köprüden aşağı taş atılarak araçların camları kırılıyor. Sürücüler panikle durduğu anda ise kalabalık bir grup ortaya çıkıyor.
Gelin kullanıcının anlattıklarına yakından bakalım...
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Twitter’da bir kullanıcının paylaştığına göre, şehirler arası yollarda artık yeni bir gasp yöntemiyle karşılaşmak mümkün.
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Bahsi geçen olayı @astro_ester adlı kullanıcı şöyle anlattı:
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Bazı kullanıcılar da kendi yaşadıkları olayları anlattı.
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Maalesef artık bu tarz olaylar daha da yaygın.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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