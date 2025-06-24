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Sokak Kedisinin Ev Kedisine İmrenerek Baktığı Aşırı Sınıfsal Görsel Viral Oldu

Sokak Kedisinin Ev Kedisine İmrenerek Baktığı Aşırı Sınıfsal Görsel Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.06.2025 - 18:46

Eşitlik yüzyıllardır insanoğlunun uğruna savaştığı, mücadele verdiği kavramlardan biri. Tabii eşitsizlik sadece insanları arasında değil insanların baktığı hayvanlar arasında da var. Sosyal medyaya düşen beyaz sokak kedisinin cins ev kedisine attığı bakışlar ise çokça yorumlandı, alıntılandı. Gariban kedinin derdiyle dertlenenler oldu.

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İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

Tabii görüntüler oldukça üzücü...

Tabii görüntüler oldukça üzücü...
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O bakışları yakalayanlar da oldu...

O bakışları yakalayanlar da oldu...
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Diğer tepkiler de şöyle;

Diğer tepkiler de şöyle;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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