Türkiye Gruptan Çıkabilir mi? Yapay Zekadan Dünya Kupası Tahminleri Paylaşıldı

Opta Sports tarafından hazırlanan verilere göre Türkiye’nin grup aşamasını lider tamamlama ihtimali yüzde 33,79 olarak hesaplandı.

Simülasyon sonuçlarında Türkiye’nin son 32 turuna yükselme olasılığı yüzde 78,45, son 16 turuna kalma ihtimali ise yüzde 41,48 olarak gösterildi.

Değerlendirmelere göre çeyrek finale ulaşma ihtimali yüzde 18,94, yarı finale çıkma olasılığı yüzde 7,56 ve finale kalma ihtimali yüzde 2,94 olarak belirlendi. Şampiyonluk ihtimali ise yüzde 1 seviyesinde hesaplandı.