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Türkiye Gruptan Çıkabilir mi? Yapay Zekadan Dünya Kupası Tahminleri Paylaşıldı

etiket Türkiye Gruptan Çıkabilir mi? Yapay Zekadan Dünya Kupası Tahminleri Paylaşıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.06.2026 - 21:24
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2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlanan Opta Sports analizinde, Türkiye’nin turnuvadaki olası performansına ilişkin dikkat çekici veriler paylaşıldı.

Yapay zekâ destekli tahminlerde, Türkiye’nin grup aşamasını geçme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirildi. 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında yapılan modellemelerde, Türkiye’nin turnuvada sürpriz yapabilecek takımlar arasında yer aldığı ifade edildi.

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Yapay zekadan olasılıklar paylaşıldı.

Yapay zekadan olasılıklar paylaşıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, istatistik şirketi Opta Sports turnuvaya katılan 48 takımın başarı ihtimallerine ilişkin analizlerini paylaştı.

Yapılan simülasyonlarda, takımların grup aşamasından şampiyonluğa uzanan yolculukları modellenirken, Türkiye’nin de turnuvadaki olasılıklarına dair veriler ortaya kondu.

Son 32 için favori gözüküyoruz.

Son 32 için favori gözüküyoruz.

Opta Sports tarafından hazırlanan verilere göre Türkiye’nin grup aşamasını lider tamamlama ihtimali yüzde 33,79 olarak hesaplandı.

Simülasyon sonuçlarında Türkiye’nin son 32 turuna yükselme olasılığı yüzde 78,45, son 16 turuna kalma ihtimali ise yüzde 41,48 olarak gösterildi.

Değerlendirmelere göre çeyrek finale ulaşma ihtimali yüzde 18,94, yarı finale çıkma olasılığı yüzde 7,56 ve finale kalma ihtimali yüzde 2,94 olarak belirlendi. Şampiyonluk ihtimali ise yüzde 1 seviyesinde hesaplandı.

Favori İspanya!

Favori İspanya!

Opta Sports raporuna göre 2026 FIFA Dünya Kupası’nda turnuvanın en güçlü favorisi olarak İspanya gösterildi.

Son Avrupa şampiyonunun ardından sıralamada Fransa ve İngiltere yer aldı.

Son dünya şampiyonu Arjantin ise turnuvanın dördüncü favorisi olarak değerlendirildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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