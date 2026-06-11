Türkiye Gruptan Çıkabilir mi? Yapay Zekadan Dünya Kupası Tahminleri Paylaşıldı
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2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlanan Opta Sports analizinde, Türkiye’nin turnuvadaki olası performansına ilişkin dikkat çekici veriler paylaşıldı.
Yapay zekâ destekli tahminlerde, Türkiye’nin grup aşamasını geçme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirildi. 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında yapılan modellemelerde, Türkiye’nin turnuvada sürpriz yapabilecek takımlar arasında yer aldığı ifade edildi.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
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Gelecek Maçlar
13 Haziran 04:00
USA
-
PAR
14 Haziran 07:00
AUS
-
TUR
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
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Yapay zekadan olasılıklar paylaşıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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