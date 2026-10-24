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Yaşam
Rahat Bir Nefes Alacak 3 Burç

Rahat Bir Nefes Alacak 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 08:16
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3 Ekim'de başlayan Venüs retrosu ve 24 Ekim'de başlayacak Merkür retrosu Kasım'ın ortasında sona eriyor. Kaynaklar Venüs'ün Terazi'de, Merkür'ün Akrep'te 12-14 Kasım arasında düz harekete geçeceğini söylüyor. Astrologlar bu değişimi geriye dönük hesaplaşmaların bitip işlerin yeniden ileri gitmeye başladığı bir dönem olarak yorumluyor.

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Akrep

Akrep

Merkür retrosunun tamamı Akrep burcunda geçecek. Astrologlar yarım kalan konuşmaların, yanlış anlaşılmaların ve gecikmelerin bu dönemde en çok Akrepleri yoracağını yorumluyor. Merkür'ün Akrep'te düzelmesiyle açıkta kalan meselelerin netleşmesi bekleniyor.

Astrologlar yine de Merkür'ün gölge döneminin 30 Kasım'a kadar sürdüğünü, büyük kararlar için birkaç hafta daha acele edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.

Terazi

Terazi

Venüs, Terazi'nin yönetici gezegeni. 25 Ekim'de Terazi'ye geri dönecek olan Venüs'ün retrosunu aynı burçta bitirmesi, Teraziler için ilişkilerde ve para konularında bir rahatlama olarak yorumlanıyor.

Retro boyunca yeniden gözden geçirilen anlaşmalar, ortaklıklar ve ilişkiler için artık daha net adımlar atılabileceği düşünülüyor.

Boğa

Boğa

Boğa'nın yönetici gezegeni de Venüs. Venüs retrosunu en çok hisseden burçlar arasında Boğa da sayılıyor. Retro boyunca Akrep ve Terazi'den geçen Venüs, astrologların yorumunda Boğalar için ilişkilerde, iş düzeninde ve günlük rutinlerde bir yavaşlama anlamına geliyor.

Venüs'ün düzelmesiyle Boğaların bekleyen konularda yeniden adım atabileceği, ertelediği planlarla ilgili kararları da daha rahat verebileceği yorumlanıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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