Rahat Bir Nefes Alacak 3 Burç

Boğa'nın yönetici gezegeni de Venüs. Venüs retrosunu en çok hisseden burçlar arasında Boğa da sayılıyor. Retro boyunca Akrep ve Terazi'den geçen Venüs, astrologların yorumunda Boğalar için ilişkilerde, iş düzeninde ve günlük rutinlerde bir yavaşlama anlamına geliyor.

Venüs'ün düzelmesiyle Boğaların bekleyen konularda yeniden adım atabileceği, ertelediği planlarla ilgili kararları da daha rahat verebileceği yorumlanıyor.