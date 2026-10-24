Rahat Bir Nefes Alacak 3 Burç
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3 Ekim'de başlayan Venüs retrosu ve 24 Ekim'de başlayacak Merkür retrosu Kasım'ın ortasında sona eriyor. Kaynaklar Venüs'ün Terazi'de, Merkür'ün Akrep'te 12-14 Kasım arasında düz harekete geçeceğini söylüyor. Astrologlar bu değişimi geriye dönük hesaplaşmaların bitip işlerin yeniden ileri gitmeye başladığı bir dönem olarak yorumluyor.
Akrep
Terazi
Boğa
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın