Güzel Haberi Kesinleşmeden Kimseye Söylemeyen 3 Burç

Astrolojide Akrep, sırlarını saklayan ve kendini kolay açmayan bir burç olarak tanımlanıyor. Klasik astrolojide Mars'ın gece evi sayılan Akrep, başkalarını çözmeye meraklı ama kendi meselelerini içinde tutan biri olarak anlatılıyor.

İş teklifi de gelse, beklenen bir onay da çıksa Akrepler önce sonucun gerçekten kesinleştiğinden emin olmak istiyor. Haberi erken duyurup sonra geri almak zorunda kalmak, en sevmedikleri durumlardan biri.