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Küslüğü Uzatmayı Sevmeyen 3 Burç: İlk Adımı Onlar Atıyor

Küslüğü Uzatmayı Sevmeyen 3 Burç: İlk Adımı Onlar Atıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 23:50
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3 Ekim'de Akrep burcunda geri harekete başlayan Venüs, 25 Ekim'de geri geri Terazi burcuna dönüyor ve 13 Kasım'a kadar retroda kalıyor. Astrolog Jessica Davidson, Akrep'teki yoğun dönemin ardından Venüs'ün kendi yönettiği Terazi'ye geçmesiyle ortamın yumuşayacağını ve önceki haftalarda çıkan sorunları çözmek için uygun bir dönem başlayacağını yorumluyor. Astrolojide bu geçişten en çok etkilenecek üç burç ise küslüğü uzatmak yerine ilk adımı atanlar olarak öne çıkıyor.

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Terazi

Terazi

Venüs 25 Ekim'den itibaren Terazi burcunun kendisinde geri hareket edecek. Astrolojide uyum ve denge burcu sayılan Teraziler, bu dönemde kırgın kaldıkları biriyle aralarındaki gerginliği uzatmak istemeyecek.

Davidson, retronun Terazi'deki bölümünde kararsızlığa ve herkesi memnun etmeye çalışmaya karşı uyarıyor. Terazilerin barışmak için ilk adımı atarken kendi isteklerini de unutmaması öneriliyor.

Boğa

Boğa

Boğanın yönetici gezegeni Venüs. Venüs'ün Terazi'ye dönmesi, astrolojide Boğalar için günlük hayatın, iş ortamının ve yakın çevredeki ilişkilerin alanını hareketlendiriyor.

Boğaların bir iş arkadaşıyla ya da her gün gördükleri biriyle aralarındaki soğukluğu gidermek için adım atabileceği yorumlanıyor. Venüs'ün huzurlu bir ortam arayışı, inatçı olarak bilinen Boğaları da daha yumuşak bir tutuma yöneltiyor.

Koç

Koç

Terazi, Koç'un karşısındaki burç. Venüs'ün Terazi'ye dönmesi, astrolojide Koçlar için yakın ilişkilerin ve ortaklıkların alanına denk geliyor.

Aceleci ve sert tepkileriyle bilinen Koçların, bu dönemde bir partnerle ya da yakın bir arkadaşla yaşadıkları tartışmayı büyütmek yerine konuşup kapatmak isteyeceği yorumlanıyor. Astrolog Susan Miller ise ilişkilerle ilgili kesin kararlar için Venüs'ün 13 Kasım'da düz harekete geçmesini beklemeyi öneriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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