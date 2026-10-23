Küslüğü Uzatmayı Sevmeyen 3 Burç: İlk Adımı Onlar Atıyor
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3 Ekim'de Akrep burcunda geri harekete başlayan Venüs, 25 Ekim'de geri geri Terazi burcuna dönüyor ve 13 Kasım'a kadar retroda kalıyor. Astrolog Jessica Davidson, Akrep'teki yoğun dönemin ardından Venüs'ün kendi yönettiği Terazi'ye geçmesiyle ortamın yumuşayacağını ve önceki haftalarda çıkan sorunları çözmek için uygun bir dönem başlayacağını yorumluyor. Astrolojide bu geçişten en çok etkilenecek üç burç ise küslüğü uzatmak yerine ilk adımı atanlar olarak öne çıkıyor.
Terazi
Boğa
Koç
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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