Küslüğü Uzatmayı Sevmeyen 3 Burç: İlk Adımı Onlar Atıyor

3 Ekim'de Akrep burcunda geri harekete başlayan Venüs, 25 Ekim'de geri geri Terazi burcuna dönüyor ve 13 Kasım'a kadar retroda kalıyor. Astrolog Jessica Davidson, Akrep'teki yoğun dönemin ardından Venüs'ün kendi yönettiği Terazi'ye geçmesiyle ortamın yumuşayacağını ve önceki haftalarda çıkan sorunları çözmek için uygun bir dönem başlayacağını yorumluyor. Astrolojide bu geçişten en çok etkilenecek üç burç ise küslüğü uzatmak yerine ilk adımı atanlar olarak öne çıkıyor.

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