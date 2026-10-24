Ertelediği İşleri Tek Tek Bitirecek 3 Burç

Mars'ın Başak burcuna girmesiyle Başaklar için enerji ve harekete geçme isteği artıyor. Astrolog Susan Miller, 25 Kasım ile Mars'ın geri harekete başlayacağı 10 Ocak 2027 arasını Başaklar için işleri harekete geçirmek açısından güçlü bir dönem olarak görüyor.

Uzun süredir ertelenen bir proje, düzene sokulması gereken bir rutin ya da sağlıkla ilgili bir karar için bu haftalar uygun bir başlangıç olarak yorumlanıyor. Astrologlar mükemmeliyetçiliğin işleri yavaşlatmaması için de uyarıyor.