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Ertelediği İşleri Tek Tek Bitirecek 3 Burç

Ertelediği İşleri Tek Tek Bitirecek 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 20:01
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Eylem ve enerji gezegeni Mars, 25 Kasım'da Aslan'dan Başak burcuna geçiyor. Astrologlar bu geçişi gösterişli hamlelerden planlı ve ayrıntıya dikkat eden çalışmaya geçiş olarak yorumluyor. Özellikle toprak grubundaki burçlar için yarım kalan işleri toparlamanın zamanı geliyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Başak

Başak

Mars'ın Başak burcuna girmesiyle Başaklar için enerji ve harekete geçme isteği artıyor. Astrolog Susan Miller, 25 Kasım ile Mars'ın geri harekete başlayacağı 10 Ocak 2027 arasını Başaklar için işleri harekete geçirmek açısından güçlü bir dönem olarak görüyor.

Uzun süredir ertelenen bir proje, düzene sokulması gereken bir rutin ya da sağlıkla ilgili bir karar için bu haftalar uygun bir başlangıç olarak yorumlanıyor. Astrologlar mükemmeliyetçiliğin işleri yavaşlatmaması için de uyarıyor.

Oğlak

Oğlak

Mars'ın aynı toprak grubundaki Başak'a geçmesi, Oğlaklar için uyumlu bir açı olarak yorumlanıyor. Disiplinli çalışmayı seven Oğlaklar, bu dönemde masada bekleyen dosyaları tek tek kapatmak için gereken motivasyonu bulabilir.

Yıl bitmeden tamamlanması gereken işleri listeleyip sırayla ilerlemek, astrologların Oğlaklar için öne çıkardığı öneriler arasında.

Boğa

Boğa

Toprak grubundaki bir diğer burç olan Boğa da Mars'ın Başak geçişinden olumlu etkilenen burçlar arasında gösteriliyor. Boğalar için bu dönem, ertelenen kişisel planlara ve yaratıcı işlere yeniden dönmek için uygun bir zaman olarak yorumlanıyor.

Astrologlar, her şeyi aynı anda bitirmeye çalışmak yerine küçük ve düzenli adımların Boğaları daha hızlı sonuca götüreceğini hatırlatıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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