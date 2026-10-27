Bir Şey Alırken Önce En Kötü Yorumları Okuyan 3 Burç

Venüs'ün yönettiği bir toprak burcu olan Boğa, astrolojide konforuna, kaliteye ve emeğiyle kazandığı paraya önem veren bir burç olarak biliniyor. Kolay kolay fikir değiştirmemesiyle de tanınıyor.

Boğalar için bir ürünün yalnızca güzel görünmesi yetmiyor, uzun yıllar dayanması da gerekiyor. Tek yıldızlı yorumlarda kırılan bir parçadan ya da kısa sürede bozulan bir dikişten söz ediliyorsa, ürün sepette fazla kalmıyor.