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Yaşam
Bir Şey Alırken Önce En Kötü Yorumları Okuyan 3 Burç

Bir Şey Alırken Önce En Kötü Yorumları Okuyan 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 23:01
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Bazı insanlar bir ürünü beğendiği anda sepete ekler, bazıları ise önce en düşük puanlı yorumları tek tek okur. Astrolojide geleneksel burç özelliklerine bakıldığında, alışverişte temkini elden bırakmayan üç burç öne çıkıyor. Yorumlar eğlence amaçlı, bilimsel bir kişilik ölçümü değil.

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Boğa

Boğa

Venüs'ün yönettiği bir toprak burcu olan Boğa, astrolojide konforuna, kaliteye ve emeğiyle kazandığı paraya önem veren bir burç olarak biliniyor. Kolay kolay fikir değiştirmemesiyle de tanınıyor.

Boğalar için bir ürünün yalnızca güzel görünmesi yetmiyor, uzun yıllar dayanması da gerekiyor. Tek yıldızlı yorumlarda kırılan bir parçadan ya da kısa sürede bozulan bir dikişten söz ediliyorsa, ürün sepette fazla kalmıyor.

İkizler

İkizler

Merkür'ün yönettiği İkizler, astrolojide sürekli bilgi peşinde koşan, meraklı ve zeki bir burç olarak tanımlanıyor. Ne kadar çok bilgi toplarsa o kadar rahat ediyor.

İkizler için yorum bölümü küçük bir araştırma alanına dönüşüyor. En kötü yorumları okuyup karşılaştırıyor, sonra da öğrendiklerini çevresindekilerle paylaşmayı seviyor.

Terazi

Terazi

Simgesi terazi olan Terazi, astrolojide denge, uyum ve adalet duygusuyla öne çıkıyor. Bir karar vermeden önce iki tarafı da tartmak istiyor.

Teraziler bir ürünü alırken iyi yorumlarla kötü yorumları yan yana koyuyor. Olumsuz yorumların haklı olup olmadığına karar vermeden ödeme adımına geçmiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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