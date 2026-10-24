Yılın Son Aylarında Şansı Açılacak 3 Burç

Santiago'nun 2026 için şanslı burçlar listesinde İkizler de yer alıyor. Yay sezonu boyunca Güneş, İkizler'in karşısındaki burçta ilerliyor. Astrolojide bu dönem ortaklıkların, anlaşmaların ve birebir ilişkilerin öne çıktığı bir zaman olarak okunuyor.

İkizler için yılın son ayları, özel hayatta ya da işte birlikte hareket ettiği kişilerden destek görebileceği bir dönem olarak yorumlanıyor.