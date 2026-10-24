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Yılın Son Aylarında Şansı Açılacak 3 Burç

Yılın Son Aylarında Şansı Açılacak 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 22:01
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Güneş 22 Kasım'da Yay burcuna geçiyor ve Yay sezonu 21 Aralık'a kadar sürüyor. Yay'ın yönetici gezegeni Jüpiter'in 2026 boyunca güçlü konumda olduğunu söyleyen astrologlar, yılın son aylarında bazı burçlar için şansın daha görünür olacağını yorumluyor.

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Yay

Yay

Astrolog Resti Santiago, 2026'nın en şanslı burcu olarak Yay'ı gösteriyor. Yönetici gezegeni Jüpiter'in yıl boyunca güçlenmesi, Santiago'nun yorumunda Yay için yılın ikinci yarısında sosyal çevre, seyahat ve kişisel gelişim anlamına geliyor.

Güneş'in kendi burcuna geçmesiyle Yayların yeni bir yaş dönemi de başlıyor. Ertelenen bir yolculuk, yeni bir çevre ya da öğrenmek istedikleri bir konu için yılın son haftaları uygun bir zaman olarak yorumlanıyor.

İkizler

İkizler

Santiago'nun 2026 için şanslı burçlar listesinde İkizler de yer alıyor. Yay sezonu boyunca Güneş, İkizler'in karşısındaki burçta ilerliyor. Astrolojide bu dönem ortaklıkların, anlaşmaların ve birebir ilişkilerin öne çıktığı bir zaman olarak okunuyor.

İkizler için yılın son ayları, özel hayatta ya da işte birlikte hareket ettiği kişilerden destek görebileceği bir dönem olarak yorumlanıyor.

Kova

Kova

Kova da Santiago'nun şanslı burçları arasında. Yay sezonunda Güneş, Kova için arkadaşlıkların ve hayallerin alanı sayılan bölgeden geçiyor.

Astrologlar Kova için yeni tanışmaların, kalabalık ortamların ve ekip işlerinin yılın son haftalarında kapı açabileceğini yorumluyor. Uzun süredir aklında olan bir planı paylaşmak için de uygun bir dönem olarak görülüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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