Kasım 2026'da Burcunuzun Şanslı Günü: Retroların Bittiği Ayda Takvimde Öne Çıkan Tarihler

Kasım 2026'nın evrensel sayısını bulmak için yılın ve ayın rakamlarını topluyoruz. 2026 yılı 2+0+2+6 ile 10'a, oradan da 1'e iniyor. Kasım yılın 11. ayı ve 1+1 ile 2 ediyor. İkisini topladığınızda Kasım'ın sayısı çıkıyor: 3.

3 sayısı neşeyi, yaratıcılığı, sosyalleşmeyi ve kendini ifade etmeyi temsil ediyor. Ekim'in '2' enerjisi sabrı ve doğru anı beklemeyi öğütlerken, Kasım sesinizi yükseltmenin, fikirlerinizi paylaşmanın zamanı. Bu tablo, 16 Kasım'da Aslan burcunda gerçekleşecek Mars-Jüpiter kavuşumuyla da örtüşüyor. Aslan da tıpkı 3 rakamı gibi sahnenin ve yaratıcılığın burcu.