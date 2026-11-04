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Kasım 2026'da Burcunuzun Şanslı Günü: Retroların Bittiği Ayda Takvimde Öne Çıkan Tarihler

Kasım 2026'da Burcunuzun Şanslı Günü: Retroların Bittiği Ayda Takvimde Öne Çıkan Tarihler

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 13:01
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Ekim'i iki retroyla geçirdikten sonra Kasım nihayet nefes aldırıyor. Merkür 13 Kasım akşamı, Venüs ise 14 Kasım sabahı ileri harekete dönüyor. Ayın ortasında Mars ile Jüpiter'in Aslan burcunda buluşması da takvime ayrı bir canlılık katıyor.

Numerolojide '3 Evrensel Ayı' olan Kasım, beklemekten çok harekete geçenlere, içinden geleni söyleyenlere gülüyor. Peki bu ay sizin şanslı gününüz hangisi?

İşte detaylar.

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Kasım'ın Sayısı 3: Neşe ve İfade Ayı

Kasım'ın Sayısı 3: Neşe ve İfade Ayı

Kasım 2026'nın evrensel sayısını bulmak için yılın ve ayın rakamlarını topluyoruz. 2026 yılı 2+0+2+6 ile 10'a, oradan da 1'e iniyor. Kasım yılın 11. ayı ve 1+1 ile 2 ediyor. İkisini topladığınızda Kasım'ın sayısı çıkıyor: 3.

3 sayısı neşeyi, yaratıcılığı, sosyalleşmeyi ve kendini ifade etmeyi temsil ediyor. Ekim'in '2' enerjisi sabrı ve doğru anı beklemeyi öğütlerken, Kasım sesinizi yükseltmenin, fikirlerinizi paylaşmanın zamanı. Bu tablo, 16 Kasım'da Aslan burcunda gerçekleşecek Mars-Jüpiter kavuşumuyla da örtüşüyor. Aslan da tıpkı 3 rakamı gibi sahnenin ve yaratıcılığın burcu.

Kasım Ayında Burcunuzun En Şanslı Günü

Kasım Ayında Burcunuzun En Şanslı Günü

  • Koç (10 Kasım): Yönetici gezegeniniz Mars, aşk ve eğlence alanınızdan ilişkiler alanınızdaki Venüs'le uyumlu bir açı kuruyor. Bir ilk buluşma, romantik bir sürpriz ya da ilişkinizde yeni bir adım için ayın en tatlı günü.

  • Boğa (14 Kasım): Yönetici gezegeniniz Venüs, 3 Ekim'den beri süren geri hareketini bitirip ileri dönüyor. Günlük düzeniniz, işiniz ve sağlığınızla ilgili ertelediğiniz kararları hayata geçirmek için bu tarihi işaretleyin.

  • İkizler (28 Kasım): Venüs ile Jüpiter, ay içinde ikinci kez uyum kuruyor. Bu açı aşk ve yaratıcılık alanınızı iletişim alanınızla buluşturuyor. Bir mesaj, bir davet ya da bir sohbet beklenmedik bir kapı açabilir.

  • Yengeç (9 Kasım): Akrep Yeni Ayı aşk, yaratıcılık ve keyif alanınızda doğuyor. Yeni bir hobiye başlamak, kalbinizi açmak ya da sizi mutlu eden bir projeye adım atmak için şanslı bir başlangıç.

  • Aslan (16 Kasım): Mars ile Jüpiter tam burcunuzda buluşuyor! Enerjiniz ve cesaretiniz zirvede. Kendinizi göstermek, bir teklif sunmak ya da büyük bir hedefe ilk adımı atmak için şans açıkça sizden yana.

  • Başak (13 Kasım): Yönetici gezegeniniz Merkür, iletişim alanınızda ileri harekete dönüyor. Askıda kalan görüşmeler, yazışmalar ve kısa yolculuk planları yeniden hız kazanıyor.

  • Terazi (4 Kasım): Burcunuzda ilerleyen Venüs, arkadaşlıklar ve hedefler alanınızdaki Jüpiter'le uyum kuruyor. Sosyal bir davet, bir ekip çalışması ya da bir dostunuzun desteği size yeni bir fırsat getirebilir.

  • Akrep (9 Kasım): Yeni Ay tam burcunuzda doğuyor! Doğum günü döneminizin en güçlü anı. İmajınızda, hedeflerinizde ya da hayatınızın yönünde yeni bir sayfa açmak için yılın en şanslı başlangıçlarından biri.

  • Yay (22 Kasım): Güneş burcunuza geçiyor ve doğum günü döneminiz başlıyor. Öz güveniniz ve görünürlüğünüz artarken, yeni planlarınızı paylaşmak için tam zamanı.

  • Oğlak (30 Kasım): Yönetici gezegeniniz Satürn, Güneş'ten destek alıyor. Satürn ev ve aile alanınızda ilerlediği için taşınma, ev düzenlemesi ya da ailevi bir konuda kalıcı bir karar vermek için ayın en sağlam günü.

  • Kova (29 Kasım): Burcunuzda ilerleyen Plüton, yönetici gezegeniniz Uranüs'le uyumlu bir açı kuruyor. Uzun süredir içinizde büyüyen bir değişim isteğini somut bir adıma dönüştürmek için güçlü bir tarih.

  • Balık (24 Kasım): Yönetici gezegeniniz Neptün, kariyer alanınızdaki Güneş'le uyum kuruyor. İş hayatınızda sezgilerinizi dinlemek, yaratıcı bir fikri öne çıkarmak ya da yeni bir görev üstlenmek için şanslı bir gün.

Numerolojiye Göre Aşk, Para ve Başlangıç Günleri

Numerolojiye Göre Aşk, Para ve Başlangıç Günleri

Numerolojide her günün de bir sayısı var. Kasım 2026'da bu sayıyı bulmak için ayın sayısı olan 3'e günün rakamlarını eklemeniz, sonucu tek haneye indirmeniz yeterli. Örneğin 14 Kasım için 3+1+4 = 8. Bu hesaba göre ayın öne çıkan günleri şöyle:

  • Aşk ve uyum için 6 enerjili günler (3, 12, 21 ve 30 Kasım): Kalpler yumuşuyor. Bir ilişkiyi güçlendirmek, sevdiklerinizle vakit geçirmek ya da yuvanıza güzellik katmak için bu günleri seçin. 30 Kasım'da Güneş ile Satürn de uyum kurduğu için kalıcı adımlara özellikle elverişli.

  • Para ve kariyer için 8 enerjili günler (5, 14 ve 23 Kasım): Güç ve bolluk geliyor. Bunların içinde 14 Kasım ayrı bir yerde duruyor çünkü para ve değerlerle ilişkilendirilen Venüs aynı gün ileri harekete dönüyor.

  • Yeni başlangıçlar için 1 enerjili günler (7, 16 ve 25 Kasım): İlk adımı atın! Özellikle 16 Kasım dikkat çekiyor çünkü aynı gün cesaretin gezegeni Mars ile şansın gezegeni Jüpiter Aslan burcunda buluşuyor.

Şansı Zorlamamanız Gereken Günler

Şansı Zorlamamanız Gereken Günler

Her ayın şanslı günleri olduğu gibi, frene basılması gereken günleri de var. Kasım'da takviminize not etmeniz gerekenler şunlar:

  • 13-14 Kasım: Merkür ve Venüs ileri harekete dönüyor. Gezegenlerin yön değiştirdiği günlerde etkiler yoğun hissedilebilir. Sözleşme ve büyük alışverişler için birkaç gün beklemek daha iyi olabilir.

  • 18-19 Kasım: Güneş önce Jüpiter'le, ertesi gün Mars'la sert açı kuruyor. Abartılı vaatlere, aşırı harcamaya ve ani öfkeye açık bu günlerde acele kararlardan uzak durun.

  • 26 Kasım: Güneş ile Uranüs karşı karşıya geliyor. Planların son anda değişebileceği bu günde esnek kalmak en iyi strateji.

Kasım'ın son haftası ise oldukça umut verici: Yay sezonu, Dolunay ve Satürn'ün desteğiyle yeni yıla daha güçlü girmek için harika bir hazırlık dönemi sunuyor!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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