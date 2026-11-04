Kasım 2026'da Burcunuzun Şanslı Günü: Retroların Bittiği Ayda Takvimde Öne Çıkan Tarihler
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Ekim'i iki retroyla geçirdikten sonra Kasım nihayet nefes aldırıyor. Merkür 13 Kasım akşamı, Venüs ise 14 Kasım sabahı ileri harekete dönüyor. Ayın ortasında Mars ile Jüpiter'in Aslan burcunda buluşması da takvime ayrı bir canlılık katıyor.
Numerolojide '3 Evrensel Ayı' olan Kasım, beklemekten çok harekete geçenlere, içinden geleni söyleyenlere gülüyor. Peki bu ay sizin şanslı gününüz hangisi?
İşte detaylar.
Kasım'ın Sayısı 3: Neşe ve İfade Ayı
Kasım Ayında Burcunuzun En Şanslı Günü
Numerolojiye Göre Aşk, Para ve Başlangıç Günleri
Şansı Zorlamamanız Gereken Günler
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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