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Önce Namaz Sonra Salep: Arda Turan Ve Emre Belözoğlu Şampiyonlar Ligi Maçı Öncesi Eyüp Sultan'da Buluştu

Önce Namaz Sonra Salep: Arda Turan Ve Emre Belözoğlu Şampiyonlar Ligi Maçı Öncesi Eyüp Sultan'da Buluştu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 18:53
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Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Londra'daki Stamford Bridge'de karşılaşacak. İki takımın başında da birer Türk teknik direktör var: Emre Belözoğlu ve Arda Turan. Maça 15 gün kala ikisi Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazı kıldı, ardından cami çevresindeki bir tezgâhta salep içti.

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Namazın ardından cami çevresindeki tezgâha uğrayan iki hoca, salep içip sohbet etti.

Namazın ardından cami çevresindeki tezgâha uğrayan iki hoca, salep içip sohbet etti.

Buluşma, tezgâhın sahibi Gülistan Çetinkaya'nın çektiği ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafla ortaya çıktı. Karede Belözoğlu ile Turan, önlerinde sıralanmış salep bardaklarıyla gülümseyerek poz veriyor.

Çetinkaya, ikiliyi gördüğünde şaşırmadığını söyledi. 'Sabah namaz kılmaya geliyorlar, onları uzun zamandır beri tanıyorum' diyen Çetinkaya, 31 yıldır burada esnaflık yaptığını ve tezgâhlarının 24 saat açık olduğunu anlattı. 'Gençler sabah namazına geldiler, saleplerini içtiler, gittiler. Allah kabul etsin' sözlerini de ekledi.

Ara Turan Turan, Emre Belözoğlu için "hayatımda çok önemli yeri olan biri" demişti.

Ara Turan Turan, Emre Belözoğlu için "hayatımda çok önemli yeri olan biri" demişti.

Shakhtar Donetsk'in başındaki Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Sporting'e 1-0 yenildikleri maçın ardından Belözoğlu ve Fenerbahçe hakkında konuşmuştu. Belözoğlu'nu futbolculuk yıllarından bir abi-kardeş dostluğu paylaştığı biri olarak tanımlayan Turan, onunla Avrupa'da karşılaşmayı büyük bir keyif olarak gördüğünü söyledi.

Fenerbahçe için ise 'Çocukluğumdan beri en çok rekabet etmek istediğim takım Fenerbahçe' ifadesini kullandı. Geçmişte takıma yönelik sert sözler sarf ettiğini kabul eden Turan, 'Onlardan nefret etmiyorum' dedi ve skor ne olursa olsun maçı 'hayatımdaki en güzel anılardan biri' olarak saklayacağını belirtti. Fenerbahçe'nin tecrübeli bir kadroya sahip olduğunu, Shakhtar'ın ise gençliğiyle karşılık vermeye çalışacağını da sözlerine ekledi.

Atletico Madrid'de ve A Milli Takım'da birlikte forma giyen iki isim, şimdi karşı kulübelerde olacak.

Atletico Madrid'de ve A Milli Takım'da birlikte forma giyen iki isim, şimdi karşı kulübelerde olacak.

Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başına bu ay geçti ve takımla ilk maçında Çorum FK'yı 5-0 yendi. Turan ile yolları ise Şampiyonlar Ligi'nde kesişiyor: karşılaşma, bu organizasyonda iki Türk teknik direktörün karşı karşıya geleceği ilk maç olarak kayda geçecek.

Shakhtar, Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını Stamford Bridge'de oynuyor. Mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Eyüp Sultan'daki salep sohbetinin ardından iki eski takım arkadaşının bir sonraki buluşması 25 Kasım'da, kulübelerde olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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