Önce Namaz Sonra Salep: Arda Turan Ve Emre Belözoğlu Şampiyonlar Ligi Maçı Öncesi Eyüp Sultan'da Buluştu
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Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Londra'daki Stamford Bridge'de karşılaşacak. İki takımın başında da birer Türk teknik direktör var: Emre Belözoğlu ve Arda Turan. Maça 15 gün kala ikisi Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazı kıldı, ardından cami çevresindeki bir tezgâhta salep içti.
Namazın ardından cami çevresindeki tezgâha uğrayan iki hoca, salep içip sohbet etti.
Ara Turan Turan, Emre Belözoğlu için "hayatımda çok önemli yeri olan biri" demişti.
Atletico Madrid'de ve A Milli Takım'da birlikte forma giyen iki isim, şimdi karşı kulübelerde olacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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