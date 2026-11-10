Önce Namaz Sonra Salep: Arda Turan Ve Emre Belözoğlu Şampiyonlar Ligi Maçı Öncesi Eyüp Sultan'da Buluştu

Shakhtar Donetsk'in başındaki Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Sporting'e 1-0 yenildikleri maçın ardından Belözoğlu ve Fenerbahçe hakkında konuşmuştu. Belözoğlu'nu futbolculuk yıllarından bir abi-kardeş dostluğu paylaştığı biri olarak tanımlayan Turan, onunla Avrupa'da karşılaşmayı büyük bir keyif olarak gördüğünü söyledi.

Fenerbahçe için ise 'Çocukluğumdan beri en çok rekabet etmek istediğim takım Fenerbahçe' ifadesini kullandı. Geçmişte takıma yönelik sert sözler sarf ettiğini kabul eden Turan, 'Onlardan nefret etmiyorum' dedi ve skor ne olursa olsun maçı 'hayatımdaki en güzel anılardan biri' olarak saklayacağını belirtti. Fenerbahçe'nin tecrübeli bir kadroya sahip olduğunu, Shakhtar'ın ise gençliğiyle karşılık vermeye çalışacağını da sözlerine ekledi.