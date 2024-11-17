onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 18 Kasım Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Tarot Falına Göre 18 Kasım Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
17.11.2024 - 22:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 18 Kasım Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Çevrendeki insanlar, senin her şeyi fazla düşündüğünü söylüyor. Fakat, karşına çıkan olaylara verdiğin tepki aslında tamamen güvensizliğinden kaynaklanıyor. Bu senin suçun değil. Bugüne kadar maalesef kötü olaylar yaşamışsın. Sen sadece kendini ve çevrendeki insanları korumak istiyorsun. Bununla birlikte, son zamanlarda harcamalarını biraz abartmışsın. Bence yarınını da düşünerek hareket etmelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Günün ilk saatlerinde oldukça gergin ve streslisin. Pazartesi günün stresi, bütün haftana yayılacak gibi hissediyorsun. Bu durum, senin motivasyonunu da etkiliyor ister istemez. Sabahın ilk saatlerinde ciddi kararlar almamanı öneririm. Ayrıca bu durumun geçici olduğunu unutma. Biraz sakinleşmeye çalış. Bununla birlikte, son zamanlarda sağlığını biraz aksatmışsın. Kendine dikkat etsen iyi ederisn.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, duygularını yönetmek konusunda biraz kararsız olduğun bir gün. Duygularını çok yoğun yaşıyor ve tamamen onlara göre kararlar alıyorsun.  Artık mantığını devreye sokman gereken günler geldi. Önümüzdeki günlerde önemli kararlar alman gerekebilir. Kendini büyük güne hazırla. Benim sana olan inancım tam! Sen de kendine biraz inansan iyi edersin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, eskiden çok yakın olduğun ancak artık görüşmediğin insanların arkandan ettiği laflara denk gelebilirsin. Üstelik bu insanlara beraberken oldukça yakındınız. Haliyle bu lafları duymak seni üzebilir. Sen sakinliğini koru, herkes kendi eksikliğini karşısındaki insanda arar zaten :) Birisi senin başarın hakkında ileri geri konuşuyorsa bu kendisi başarısız olduğu içindir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün yakın bir arkadaşınla tatsız bir olay yaşayabilirsin. Fakat bu olay, bağlarınızın kuvvetlenmesini sağlayacak. Sürece değil, sonuca odaklanın. Bununla birlikte, uzun zamandır hayalini kurduğun o dileğin artık gerçek oluyor. Aşk hayatında büyük bir dönüm noktasındasın. Ayy, ben bile heyecanlandım!!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, geçmişinde canını sıkan biriyle yeniden karşılaşacaksın. Fakat ona karşı artık hiçbir şey hissetmediğini fark edeceksin. Bu sayede, artık o insanla tamamen bağlarını kopardığını anlayacaksın. Bu da seni çok rahatlatacak. Geçmişi geçmişte bırakmak en mantıklısı zaten. Bununla birlikte, kariyerinde bir değişiklik görüyorum. Aklındaki planları uygularsan, yeni yılda yeni bir sana merhaba diyeceğiz.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Kafanda kurduğun bir durum var. Öyle ki için içini yiyor. Bu durumu, sevdiğin insanla konuşmalısın. Aslında bir şeyleri yanlış anladığını fark edeceksin. Haliyle gerginliğin de azalacak. Bununla birlikte, son zamanlarda kariyerine, okuluna yeterince vakit ayırmamışsın. Güzel başlangıçlar yapmak için elinden geleni yapmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Kendini neden bu kadar çok sıkıyorsun? Elinden bir şey gelmeyecek durumlara fazla kafa yoruyorsun. İnan bana, buna hiç gerek yok :) Her şey olacağına varır. Bununla birlikte, günün ortalarına doğru enerjinin artacağını görüyorum. Bu enerji, hafta boyunca seninle olacak ve çok güzel işler başaracaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Kalbinde bir insan olduğunu görüyorum. Bunu pat diye söyleyince, heyecanlanmış olabilirsin. Henüz bunu kendine de başkalarına da itiraf edememişsin. Ben senin yerine söylemiş oldum :) Fakat bu insanla da ben konuşmam ya! Bence artık cesaretini toplamalı ve ilk adımı atmalısın. Her şeyin güzel olacağına söz veriyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün iş yerinde stresli bir gün. Gireceğin toplantıda moralini bozan bir haber alabilir, sorumluluklarının arttığını öğrenebilirsin. Kendini ezdirme sakın. Elbette  her şey bir tecrübe, fakat bunların karşılığını almamız gerekli sonuçta değil mi? Bununla birlikte, aşk hayatında birtakım gelişmeler yaşanacak. Bu hafta sana duygularını itiraf edecek birisine hazırlıklı ol... 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Etrafında her zaman senin yanında gibi görünen biri var. Fakat dikkat et, bu kişi senin bir açığını arama derdinde. İsmi 'S' ile başlayan bu kişiye karşı dikkatli olmanı öneririm. Özellikle kariyerinde, okul hayatında yaşadıklarını anlatırken temkinli ol. Bununla beraber, yaşadığın maddi sıkıntılar yavaş yavaş düzelmeye başlıyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Son zamanlarda kendine olan güvenini sorguladığın durumlar yaşıyorsun. Biraz daha kendine zaman ver olur mu?  Her şey zaman alır. Yeni bir işe girdiysen, yeni bir şey öğreniyorsan zamanla çok daha iyi olacağını bilmen gerekiyor. Bununla birlikte, arkadaşlarından birinin sana sürprizi olacak gibi hissettim. Bakalım neler yaşanacak? :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın