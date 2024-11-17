Tarot Falına Göre 18 Kasım Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Kalbinde bir insan olduğunu görüyorum. Bunu pat diye söyleyince, heyecanlanmış olabilirsin. Henüz bunu kendine de başkalarına da itiraf edememişsin. Ben senin yerine söylemiş oldum :) Fakat bu insanla da ben konuşmam ya! Bence artık cesaretini toplamalı ve ilk adımı atmalısın. Her şeyin güzel olacağına söz veriyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️