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Burcuna Göre 18 Kasım Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 18 Kasım Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.11.2024 - 20:53

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 18 Kasım Pazartesi günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım, bugünlerde ilişkinizde her şey yolunda gidiyor. Hatta ilişkinizi bir adım öteye taşımayı bile düşünebilirsiniz. Bana kalırsa oldukça doğru bir karar bu. Zamanlama için de daha iyi bir an düşünülemezdi!

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım, haftaya yüksek bir enerjiyle giriyorsunuz. Artık aşka, ilişkilere dair kötü düşüncelerinizi geride bırakma zamanı. Bu hafta, size çok güzel sürprizlerle geliyor, demedi demeyin!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; sanırım ilişkinize yeni yeni başlamışsınız. Bazı şeyleri rayına oturtmak için uğraşıyorsunuz. Bu süreçte, kendinizi yeterince açtığınızdan emin olun. Kendiniz gibi davranın ki ilerleyen süreçte zorlanmayın!

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; yepyeni bir haftaya yepyeni heyecanlar ve umutlarla giriyoruz. Hafta ortasından itibaren şansınızın döneceğini görüyorum. Bekleme kalın!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; bugünlerde ilişkinizde bir dönüm noktası bekliyor sizi. Bana soracak olursanız, hem kalbinizi hem de mantığınızı dinlemeniz gerekiyo bu süreçte. Sadece kalbinizin sesini dinlediğinizde üzülebilir, mantığınızı dinlediğinizde ise kalbinizin boş kaldığını görebilirsiniz...

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; aklınızdan çıkartamadığınız birisi var. Fakat adım atmaktan çekiniyorsunuz. Bence bu hafta artık zincirinizi kırmanın vakti geldi. Sonucunun çok iyi olacağını görüyorum.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; ilişkinizde her şey yolunda gidiyor. Fakat buna güvenmeyin. Bugünlerde geçmişten bir ziyaretçi, tadınızı kaçırabilir. Duygularınızın karışacağı bugünlerde, kalbinizin sesini dinlemenizi öneririm.

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; bugünlerde sizin peşinizden koşan biri var. Bu kişi sizinle iletişime geçmek için her türlü yolu deniyor. Acaba biraz pas mı verseniz? Korkmayın, bu kez eski deneyimleriniz gibi olmayacak.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; bugün partnerinize romantik bir yemek hazırlamaya ne dersiniz? Özel anlar yaşamak için illa özel günleri beklemeye gerek var mı ki? Bence hayır! Sizin aşkınız her gün kutlamaya değer.

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; bugünlerde bir arkadaşınız, size çok uygun birisi olduğunu söyleyip duruyor. Siz ise nedendir bilinmez pek sıcak bakmıyorsunuz bu tanışmaya. Bence bir şans vermenizde fayda var.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; bazen kendi kendinize düşünüyor ve 'bu ilişki nereye gidiyor?' diye soruyorsunuz. Bence bu sorunun cevabını kendinizde aramak yerine partnerinizde aramalısınız. Aklınızdaki soruları sormaktan çekinmeyin.

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; kariyer, okul anlamında zor günlerden geçiyorsunuz. Bu dönemlerde ise size destek olmasını istediğiniz arkadaşlarınız yanınızda değil. Yanınızda olan tek bir kişi var...Bu kişinin kıymetini bilin!

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; önünüzde sizi bekleyen romantik bir gün var. Anısı olan bu günü partneriniz hatırlayacak mı merak içindesiniz. Sizi yapacağı büyük bir sürprizle şaşırtacak!

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; sözünü ettiğim tanışma gerçekleşti mi? Eğer cevabınız evet ise, bu tanışmanın çok daha ileri adımlara gideceğinin müjdesini vereyim. Cevabınız hayır ise, size de bu hafta içinde yeni bir tanışma müjdesi verebilirim! Sıkı durun.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; karşınızdaki insanı sanki biraz fazla zorluyorsunuz. Bu sıralar gereksiz bir kıskançlık içine girmiş gibi görüyorum sizi. Kim bir Aslanı aldatabilir ki? Beyninizin size yaptığı bu oyunlara gelmeyin :) Ortada sandığınız gibi bir şey yok.

İlişkisi olmayan aslanlar; bugünlerde sizi üzgün görüyorum. Yeni biten bir ilişkinin veya başlamasını umduğunuz fakat başlamayan bir ilişkinin yasını tutuyorsunuz. Size belli bir süre tanıyorum. Dilediğiniz kadar üzülün. Süre bitiğinde ise sizi yeniden gülümserken görmek istiyorum :)

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; bugünlerde sevdiğiniz kişiden ayrı kalmak zorunda kalmışsınız. Sizi çok üzgün görüyorum. Bu süreçte birbirinize ne kadar değer verdiğinizi fark edecek, aslında bu sürecin ardından çok daha sağlam bir ilişki kuracaksınız. Kavuşmanıza da az kalmış :)

İlişkisi olmayan Başaklar; siz bu hayattan ne istiyorsunuz? Gerçek bir aşk mı, yoksa günlük heyecanlar mı? Ne istediğinize karar verdikten sonra hayatın sizin isteklerinizi en güzel şekilde karşılayacağını görüyorum. Sizin adınıza çok mutluyum!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; bugünlerde partnerinle aranızda bir soğukluk var. Sanki partnerin aklındaki şeyleri tam olarak anlatamıyor. Bence onu rahatlatmanın bir yolunu bulmalı ve aranızdaki bu buz dağını ortadan kaldırmalısın.

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; bu hafta itibariyle şansınız dönüyor. Bir köşe başında, gittiğiniz bir cafede, hatta bindiğiniz otobüste bile sizi çok etkileyecek birisiyle tanışmanız muhtemel.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; bugünlerde partnerinize pek zaman ayıramamışsınız. Haliyle aranızda bir soğukluk var. Bugün, her şeyden önce partnerinizle güzel bir plan yapmayı deneyin.

İlişkisi olmayan Akrepler; biraz sabırsız görüyorum sizi bu aralar. Sanki kasım ayı bitmeden bir aşk bulma peşindesiniz. Neyse ki dilekleriniz bu hafta içinden itibaren gerçek olacak! Beklemede kalın.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; siz deli dolu, macera seven bir insansınız. Haliyle hayatınıza aldığınız kişinin de size eşlik etmesini bekliyorsunuz. Fakat herkes sizin gibi olamaz. Biraz anlayışlı olmalısınız.

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; benim romantik, sevgi dolu yaylarım. Şu hayatta belki de sevilmeyi en çok siz hakediyorsunuz. Hak ettiğiniz sevgiyi ise hiç beklemediğiniz bir anda, hiç beklemediğiniz bir kişiden alacaksınız.

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