Sevgili Yay, yeni bir spora ya da aktiviteye aniden atılma isteği bu hafta güçlü; Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı bu hevesi besliyor, ama ısınmadan başlamak kalça, uyluk ya da bacak bölgesinde zorlanmaya yol açar. Bir spora başlamadan önce on dakika esneme yapmak kaslarını hazırlar. Retrodaki Venüs gizli bir kaygıyı tetikleyip uykunu bozabilir; yatmadan önce ertesi günün planını bir kâğıda yazıp bırakmak zihnini susturur. Ay'ın Başak'a geçmesi karaciğerini rahatlatan hafif yemekleri tercih etmeni destekliyor, hafta sonu arkadaş buluşmalarında ağır yemeklerden uzak durmak iyi gelir. Uzun yürüyüşlerde ayakkabını rahat seçmeyi unutma.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…