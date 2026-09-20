Sevgili Yay, büyük bir plan yapmak yerine bu hafta küçük ama gerçekçi adımlar atman daha akıllıca; Terazi'nin dengeleyici etkisi seni bu konuda destekliyor. Haftanın ortasındaki Koç Dolunayı, uzun süredir ertelediğin bir yatırım kararını netleştirebilir, bu netlik hafta sonuna kadar seni rahatlatacak.

Haftaya kadar şans seninle olsun…