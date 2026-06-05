Yıllardır Gözlerden Uzak Yaşıyordu: Sibel Kekilli'nin Gizli Düğününden İlk Görüntüler Geldi!
Bir dönem Game of Thrones'taki Shae karakteriyle milyonların kalbini fetheden, Fatih Akın'ın Duvara Karşı filmiyle Avrupa sinemasının en prestijli ödüllerini kazanan Sibel Kekilli, bu kez oyunculuğuyla değil özel hayatıyla gündemde. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir ilişki yaşayan başarılı oyuncu, Alman fotoğrafçı Andreas Daurer ile sessiz sedasız evlendi. Sade düğününden paylaşılan romantik görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, hayranları hem Kekilli'nin kariyer yolculuğunu hem de mutluluğunu konuşmaya başladı. Gelin, önce Sibel Kekilli'nin dünya çapında bir yıldıza dönüşen kariyerine, ardından da çok konuşulan düğün detaylarına birlikte bakalım.
Sibel Kekilli'nin adı bugün dünya çapında tanınıyorsa bunun arkasında tesadüflerden çok yetenek, cesaret ve yıllar süren bir emek yatıyor.
Tam da bu nedenle Sibel Kekilli'nin evlilik haberi magazin dünyasında büyük sürpriz yarattı.
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