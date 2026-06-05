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Yıllardır Gözlerden Uzak Yaşıyordu: Sibel Kekilli'nin Gizli Düğününden İlk Görüntüler Geldi!

Yıllardır Gözlerden Uzak Yaşıyordu: Sibel Kekilli'nin Gizli Düğününden İlk Görüntüler Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.06.2026 - 12:53
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Bir dönem Game of Thrones'taki Shae karakteriyle milyonların kalbini fetheden, Fatih Akın'ın Duvara Karşı filmiyle Avrupa sinemasının en prestijli ödüllerini kazanan Sibel Kekilli, bu kez oyunculuğuyla değil özel hayatıyla gündemde. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir ilişki yaşayan başarılı oyuncu, Alman fotoğrafçı Andreas Daurer ile sessiz sedasız evlendi. Sade düğününden paylaşılan romantik görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, hayranları hem Kekilli'nin kariyer yolculuğunu hem de mutluluğunu konuşmaya başladı. Gelin, önce Sibel Kekilli'nin dünya çapında bir yıldıza dönüşen kariyerine, ardından da çok konuşulan düğün detaylarına birlikte bakalım.

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Sibel Kekilli'nin adı bugün dünya çapında tanınıyorsa bunun arkasında tesadüflerden çok yetenek, cesaret ve yıllar süren bir emek yatıyor.

Sibel Kekilli'nin adı bugün dünya çapında tanınıyorsa bunun arkasında tesadüflerden çok yetenek, cesaret ve yıllar süren bir emek yatıyor.

Almanya'da yaşayan Türk kökenli oyuncu, kariyerindeki büyük çıkışı 2004 yılında Fatih Akın imzalı Duvara Karşı filmiyle yaptı. Bir alışveriş merkezinde keşfedilmesinin ardından yüzlerce aday arasından seçilen Kekilli, filmdeki performansıyla yalnızca izleyicileri değil sinema eleştirmenlerini de kendine hayran bıraktı. Film Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazanırken, Sibel Kekilli de Almanya'nın en prestijli sinema ödüllerinden biri olan Lola'da En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

Başarılı oyuncu bununla da yetinmedi. 2010 yılında gelen Ayrılık filmiyle bir kez daha büyük övgü topladı ve kariyerine yeni ödüller ekledi. Türkiye'de ise Eve Dönüş filmindeki performansıyla dikkat çekti ve Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Almanya'nın kült polisiye dizisi Tatort'ta yıllarca Komiser Sarah Brandt karakterini canlandıran Kekilli, Avrupa televizyonlarının da aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Ancak onu dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın tanımasını sağlayan proje hiç kuşkusuz Game of Thrones oldu. 

HBO'nun fenomen dizisinde Shae karakterine hayat veren oyuncu, Tyrion Lannister ile olan hikayesi sayesinde dizinin en unutulmaz karakterlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Dört sezon boyunca dünyanın en çok konuşulan yapımlarından birinde yer alan Kekilli, böylece Hollywood ve uluslararası yapımcıların da radarına girdi.

Magazin dünyasından uzak kalmayı tercih eden Kekilli, özel hayatını da gözlerden uzak yaşamayı seçen ünlüler arasında gösteriliyor.

Tam da bu nedenle Sibel Kekilli'nin evlilik haberi magazin dünyasında büyük sürpriz yarattı.

Uzun süredir birlikte olduğu Alman fotoğrafçı ve yazar Andreas Daurer ile hayatını birleştiren oyuncu, düğününü de karakterine uygun şekilde gösterişten uzak ve son derece sade bir organizasyonla gerçekleştirdi.

Almanya'da düzenlenen törene yalnızca çiftin yakın dostları ve aile üyeleri katıldı. Sosyal medyada paylaşılana kadar kimsenin haberdar olmadığı düğünde Sibel Kekilli, derin V dekolteli, minimalist çizgilere sahip beyaz bir elbise tercih etti. Doğal güzelliği ve sade şıklığıyla dikkat çeken oyuncu, düğün boyunca oldukça neşeli görüntüler verdi.

Düğünden ortaya çıkan videolar ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Özellikle çiftin ilk dansı en çok konuşulan görüntüler arasında yer aldı. Müzik eşliğinde dans eden çiftin birbirlerine olan uyumu takipçilerden tam not aldı. Yıllardır özel hayatını kameralardan uzak yaşayan Kekilli'nin bu kadar mutlu görünmesi hayranlarını da sevindirdi.

Ünlü oyuncunun paylaştığı düğün karelerine düştüğü esprili not da çok konuşuldu. Kekilli 'Kendimle evlendim' ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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