Yıllardır Gözlerden Uzak Yaşıyordu: Sibel Kekilli'nin Gizli Düğününden İlk Görüntüler Geldi!

Almanya'da yaşayan Türk kökenli oyuncu, kariyerindeki büyük çıkışı 2004 yılında Fatih Akın imzalı Duvara Karşı filmiyle yaptı. Bir alışveriş merkezinde keşfedilmesinin ardından yüzlerce aday arasından seçilen Kekilli, filmdeki performansıyla yalnızca izleyicileri değil sinema eleştirmenlerini de kendine hayran bıraktı. Film Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazanırken, Sibel Kekilli de Almanya'nın en prestijli sinema ödüllerinden biri olan Lola'da En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

Başarılı oyuncu bununla da yetinmedi. 2010 yılında gelen Ayrılık filmiyle bir kez daha büyük övgü topladı ve kariyerine yeni ödüller ekledi. Türkiye'de ise Eve Dönüş filmindeki performansıyla dikkat çekti ve Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Almanya'nın kült polisiye dizisi Tatort'ta yıllarca Komiser Sarah Brandt karakterini canlandıran Kekilli, Avrupa televizyonlarının da aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Ancak onu dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın tanımasını sağlayan proje hiç kuşkusuz Game of Thrones oldu.

HBO'nun fenomen dizisinde Shae karakterine hayat veren oyuncu, Tyrion Lannister ile olan hikayesi sayesinde dizinin en unutulmaz karakterlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Dört sezon boyunca dünyanın en çok konuşulan yapımlarından birinde yer alan Kekilli, böylece Hollywood ve uluslararası yapımcıların da radarına girdi.

Magazin dünyasından uzak kalmayı tercih eden Kekilli, özel hayatını da gözlerden uzak yaşamayı seçen ünlüler arasında gösteriliyor.