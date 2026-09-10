100 Yaşını Aşanların Oranıyla Şaşırtıyor! Köyün Sırrını Araştırdılar
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İtalya’ya bağlı Sardinya Adası’nın bazı dağ köyleri, 100 yaşını aşan insanların yüksek oranıyla araştırmacıların dikkatini çekiyor. Özellikle erkeklerde görülen sıra dışı uzun yaşamın nedenlerini inceleyen bilim insanları; beslenmeden günlük hareket miktarına, coğrafi yapıdan genetik özelliklere kadar pek çok etkeni değerlendirdi. Bulgular, uzun ömrün tek bir yiyecekle veya alışkanlıkla açıklanamayacağını gösteriyor.
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Mavi Bölge adanın tamamını değil dağ köylerini kapsıyor
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Uzun ömür tek bir yemek listesiyle açıklanamıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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