100 Yaşını Aşanların Oranıyla Şaşırtıyor! Köyün Sırrını Araştırdılar

Michel Poulain ve Giovanni Mario Pes’in de aralarında bulunduğu araştırmacılar, 1880 ile 1900 yılları arasında Sardinya’da doğan kişilerin ne kadarının 100 yaşına ulaştığını inceledi. Her belediye için “aşırı uzun yaşam endeksi” hesaplanarak uzun ömürlü insanların yoğunlaştığı bölgeler harita üzerinde belirlendi.

Sonuçlar, uzun yaşamın Sardinya’nın tamamına eşit biçimde yayılmadığını gösterdi. Adanın orta ve doğu kesimlerindeki dağlık köylerde yaşayanların 100 yaşına ulaşma ihtimali diğer bölgelere göre daha yüksekti. Araştırmacılar haritada mavi çizgilerle çevreledikleri bu alana “Mavi Bölge” adını verdi.

Bölgeyi sıra dışı kılan ayrıntılardan biri de 100 yaşını aşan erkeklerin sayısıydı. Dünyanın pek çok yerinde yüz yaşını geçen kadınların sayısı erkeklerden belirgin biçimde fazlayken Sardinya’nın dağ köylerinde aradaki fark oldukça küçülüyordu. Ancak araştırma, bölgedeki herkesin 100 yaşına ulaştığı anlamına gelmiyor.