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100 Yaşını Aşanların Oranıyla Şaşırtıyor! Köyün Sırrını Araştırdılar

100 Yaşını Aşanların Oranıyla Şaşırtıyor! Köyün Sırrını Araştırdılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 11:02
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İtalya’ya bağlı Sardinya Adası’nın bazı dağ köyleri, 100 yaşını aşan insanların yüksek oranıyla araştırmacıların dikkatini çekiyor. Özellikle erkeklerde görülen sıra dışı uzun yaşamın nedenlerini inceleyen bilim insanları; beslenmeden günlük hareket miktarına, coğrafi yapıdan genetik özelliklere kadar pek çok etkeni değerlendirdi. Bulgular, uzun ömrün tek bir yiyecekle veya alışkanlıkla açıklanamayacağını gösteriyor.

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Mavi Bölge adanın tamamını değil dağ köylerini kapsıyor

Mavi Bölge adanın tamamını değil dağ köylerini kapsıyor

Michel Poulain ve Giovanni Mario Pes’in de aralarında bulunduğu araştırmacılar, 1880 ile 1900 yılları arasında Sardinya’da doğan kişilerin ne kadarının 100 yaşına ulaştığını inceledi. Her belediye için “aşırı uzun yaşam endeksi” hesaplanarak uzun ömürlü insanların yoğunlaştığı bölgeler harita üzerinde belirlendi.

Sonuçlar, uzun yaşamın Sardinya’nın tamamına eşit biçimde yayılmadığını gösterdi. Adanın orta ve doğu kesimlerindeki dağlık köylerde yaşayanların 100 yaşına ulaşma ihtimali diğer bölgelere göre daha yüksekti. Araştırmacılar haritada mavi çizgilerle çevreledikleri bu alana “Mavi Bölge” adını verdi.

Bölgeyi sıra dışı kılan ayrıntılardan biri de 100 yaşını aşan erkeklerin sayısıydı. Dünyanın pek çok yerinde yüz yaşını geçen kadınların sayısı erkeklerden belirgin biçimde fazlayken Sardinya’nın dağ köylerinde aradaki fark oldukça küçülüyordu. Ancak araştırma, bölgedeki herkesin 100 yaşına ulaştığı anlamına gelmiyor.

Uzun ömür tek bir yemek listesiyle açıklanamıyor

Uzun ömür tek bir yemek listesiyle açıklanamıyor

Araştırmacılar daha sonraki çalışmada Sardinya’daki 377 yerleşimin geçmişteki beslenme ve çalışma alışkanlıklarını karşılaştırdı. Çobanlığın yaygın olması, köylerin dik yamaçlarda kurulması ve insanların işlerine ulaşmak için her gün uzun mesafeler yürümesi, erkeklerdeki uzun yaşamla en güçlü bağlantıyı gösteren etkenler arasında yer aldı.

Beslenme verileri, uzun ömrü yalnızca kırmızı şarap, zeytinyağı veya belirli sebzelere bağlamanın doğru olmadığını ortaya koydu. Arpa üretimiyle uzun yaşam arasında olumlu ilişki görülürken et ve şarap tüketimi gibi pek çok değişken tek başına belirleyici çıkmadı. Başka bir araştırmada ise bölgedeki yaşlıların beslenmesinin tahıl, baklagil ve sebzelerin ağırlıkta olduğu, hayvansal ürünlerin de tamamen dışlanmadığı bir modele dayandığı belirlendi.

Bilim insanlarına göre Sardinya’daki uzun yaşam; ömür boyu sürdürülen düşük yoğunluklu fiziksel hareket, geleneksel beslenme, sosyal ilişkiler, coğrafi izolasyon ve genetik özelliklerin birlikte etkisiyle ortaya çıkmış olabilir. Çalışmalar yalnızca bağlantıları gösterdiği için bunların herhangi birinin tek başına 100 yıllık ömür sağladığı söylenemiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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