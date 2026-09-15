10. Çanakkale Bienali "Metcezir" Temasıyla Geliyor: 9 Ülkeden 60'ın Üzerinde Sanatçı, 15 Mekân

'Metcezir // Ebb & Flow' başlığı, Çanakkale'nin kıyı coğrafyasından yola çıkarak suyun ilerleyişi ve geri çekilişi üzerinden bir devinim metaforu kuruyor. Su ile toprağın birbirine temas ederek sürekli yeni şekiller oluşturduğu bu alan; gelgitlerin, kıyıların ve deltaların ritminde olduğu gibi kimi zaman aşındırıyor, kimi zaman biriktiriyor.

Bienalin 10. edisyonu 'Toprak ve Su' arasındaki ilişkiler etrafında şekillenerek Çanakkale'nin hem doğal ekosistemine hem de yaşayan kültürel mirasına odaklanıyor. Tema bu iki unsuru yalnızca fiziksel özellikleriyle değil; zaman, hafıza ve gündelik yaşam içinde örülen ilişkiler üzerinden ele alıyor.

Sergiler, performanslar, paneller, söyleşiler ve atölyelerden oluşan program, çağdaş sanatı galeri ve müze sınırlarının ötesine taşıyor. Çanakkale'den Troya'ya, Ayvacık'tan Adatepe'ye uzanan coğrafyada sanatçıların üretimleri, bölgenin doğal, kültürel ve tarihsel katmanlarını yeniden okumaya açıyor.

Bienal; Dardanel ile Kale Grubu - Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nin ana desteği, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliği, Troya Kazı Başkanlığı, ÇATKAV ve Troia Vakfı'nın yerel paydaşlığı ve 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun kurumsal desteğiyle hayata geçiriliyor.