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10. Çanakkale Bienali "Metcezir" Temasıyla Geliyor: 9 Ülkeden 60'ın Üzerinde Sanatçı, 15 Mekân

10. Çanakkale Bienali "Metcezir" Temasıyla Geliyor: 9 Ülkeden 60'ın Üzerinde Sanatçı, 15 Mekân

Çanakkale
Mira Hanım
Mira Hanım - Onedio Üyesi
15.09.2026 - 13:33
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Çanakkale Bienali, 10 Ekim – 20 Kasım 2026 tarihleri arasında 'Metcezir // Ebb & Flow' başlığıyla 10. edisyonunu gerçekleştirecek. Türkiye'den ve dünyadan 60'ın üzerinde sanatçının katıldığı bienal; su, toprak, hafıza ve dönüşüm kavramları etrafında Çanakkale'den Troya'ya uzanan bir coğrafyaya yayılıyor. Bienali düzenleyen Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ) ise bu yıl 20. yılını kutluyor.

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Bienalin 10. edisyonu, 10 Ekim – 20 Kasım'da "Metcezir // Ebb & Flow" başlığıyla Çanakkale'den Troya'ya yayılıyor.

Bienalin 10. edisyonu, 10 Ekim – 20 Kasım'da "Metcezir // Ebb & Flow" başlığıyla Çanakkale'den Troya'ya yayılıyor.

'Metcezir // Ebb & Flow' başlığı, Çanakkale'nin kıyı coğrafyasından yola çıkarak suyun ilerleyişi ve geri çekilişi üzerinden bir devinim metaforu kuruyor. Su ile toprağın birbirine temas ederek sürekli yeni şekiller oluşturduğu bu alan; gelgitlerin, kıyıların ve deltaların ritminde olduğu gibi kimi zaman aşındırıyor, kimi zaman biriktiriyor.

Bienalin 10. edisyonu 'Toprak ve Su' arasındaki ilişkiler etrafında şekillenerek Çanakkale'nin hem doğal ekosistemine hem de yaşayan kültürel mirasına odaklanıyor. Tema bu iki unsuru yalnızca fiziksel özellikleriyle değil; zaman, hafıza ve gündelik yaşam içinde örülen ilişkiler üzerinden ele alıyor.

Sergiler, performanslar, paneller, söyleşiler ve atölyelerden oluşan program, çağdaş sanatı galeri ve müze sınırlarının ötesine taşıyor. Çanakkale'den Troya'ya, Ayvacık'tan Adatepe'ye uzanan coğrafyada sanatçıların üretimleri, bölgenin doğal, kültürel ve tarihsel katmanlarını yeniden okumaya açıyor.

Bienal; Dardanel ile Kale Grubu - Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nin ana desteği, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliği, Troya Kazı Başkanlığı, ÇATKAV ve Troia Vakfı'nın yerel paydaşlığı ve 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun kurumsal desteğiyle hayata geçiriliyor.

9 ülkeden 60'ın üzerinde sanatçı, Troya Müzesi'nden Balıkhane'ye 15 mekânda bir araya geliyor.

9 ülkeden 60'ın üzerinde sanatçı, Troya Müzesi'nden Balıkhane'ye 15 mekânda bir araya geliyor.

Bienalin katılımcı ve kolektif üretime dayalı yaklaşımı bu edisyonda da sürüyor. Sanatçılar ve eserler; Deniz Erbaş, Ebru Nalan Sülün, Halil Yoleri, Loukia Thomopoulou, Seyhan Boztepe, Vince Briffa, Yasemin Ülgen ve Gu Zhenqing'den oluşan kurul tarafından belirlendi. Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Almanya, Güney Kore, İngiltere, Çin, Romanya, Fransa ve Belçika'dan sanatçılar 15 sergi ve etkinlik mekânında bir araya geliyor.

Katılımcı sanatçılar arasında A. Serkan Aka, Adina Mocanu, Alex Long Yuan, Andreas Treske, Annika Boll, Ayça Telgeren, Aylin Zaptçıoğlu, Burçak Bingöl, Burcu Erden, Can Altay, Canan Bozbağ, Carmen Bouyer, Derya Geylani, Dilara Akay, Ece Kibaroğlu, Eda Çekil, Edward Burtynsky & Alkan Avcıoğlu, Elif Uras, Evren Karayel Gökkaya, Eymen Aktel, Fulya Çetin, Funda Susamoğlu, Füreya Koral, Gerrit Frohne-Brinkmann, Gizem Boyacıoğlu, Gökçe Kınay, Gözde Mimiko Türkkan, Gülden Ataman, Gülfidan Özmen, Hakan Yılmaz, Halil Yoleri, Hyeseung Lee, İlhan Sayın, Johannes Vogl, Kay Aplin, Kemal Tizgöl, Lara Ögel, Laurent Lacotte, Leyla Pekmen, Manfred Heinze, Meliha Coşkun, Melike Abasıyanık Kurtiç, Mark Verkerk, Meral Değer, Merve Mepa, Mesut Öztürk, Murat Yıldız, Mustafa Tunçalp, Nermin Kura, Oddviz, Ozan Atalan, Öznur Işır, Renée Levi, SENA - SEDNA, Serdar Yılmaz, Stijn Ank, Süleyman Yılmaz, Sunbin Lim, Tardu Kuman, Uğur Cinel, Volkan Aslan, Yaren Yıldız ve Yasemin Özcan bulunuyor.

Bienal sergileri; Troya Müzesi ve MAHAL sanat ekosistemindeki kültür kurumlarının yanı sıra Ayvacık Tartışık Köyü, Adatepe Zeytinyağı Müzesi – Küçükkuyu, Adatepe İda Blue ve Assos Güneşane Vakfı gibi Çanakkale'nin farklı noktalarına yayılıyor. Kentin buluşma noktalarından Balıkhane ise Çanakkale'nin denizle kurduğu ilişkiye odaklanan bir seçkiye ev sahipliği yapacak.

Uluslararası rezidans ve bölgesel ağ projelerinin üretimleri ilk kez bir arada; seramik odağı Troya Müzesi'nde kuruluyor.

Uluslararası rezidans ve bölgesel ağ projelerinin üretimleri ilk kez bir arada; seramik odağı Troya Müzesi'nde kuruluyor.

CABININ'in MAHAL ve StudioMAHAL merkezli olarak geliştirdiği uluslararası proje ve iş birliklerinin sanatsal çıktıları, 10. Çanakkale Bienali kapsamında ilk kez bir arada izleyiciyle buluşuyor.

Deniz Villaları – Ekolojik Geçişler, 2025'te Institut Français de Turquie ve Goethe-Institut İzmir iş birliğiyle başlatılan uluslararası bir sanatçı rezidans programı. Akdeniz coğrafyasının ekolojik, kültürel ve toplumsal dönüşümlerini sanat üzerinden araştıran programın üretimleri, 2018'den bu yana bienali destekleyen Dardanel'in katkılarıyla bienalde ilk kez bir araya getiriliyor. Gravitas – Kültürel Miras Bölgesel Sanat Ağı ise CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı kapsamında Avrupa Birliği'nin desteğiyle yürütülüyor; Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir'den sanatçıların üretimleri de bienalde görülebilecek.

Bienal ayrıca çok sayıda sanatçının Çanakkale'de gerçekleştirdiği yeni üretimlere ev sahipliği yapıyor. Fransız Enstitüsü, Goethe Enstitüsü, Tarabya Akademi ve Hollanda Konsolosluğu'nun yanı sıra SAHA Derneği, ClubHouse, Dereli Art ve ORMOS'un destekleriyle gerçekleştirilen bu çalışmalar, kentin coğrafyası, tarihi ve gündelik yaşamıyla kurulan ilişkiler üzerinden şekilleniyor.

Tema kapsamında seramiğe de özel bir odak geliştiriliyor. Yasemin Ülgen'in kurguladığı ve Troya Müzesi'nde gerçekleştirilecek seçki, Çanakkale'nin seramik üretim geleneği ile çağdaş sanat pratikleri arasında yeni bir diyalog kurmayı amaçlıyor. Kale Grubu'nun ana desteği ve Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nin (KTSM) yürütücülüğünde seramik; zanaat, endüstriyel üretim teknolojileri ve çağdaş sanat arasındaki sürekliliği görünür kılan bir bağlam olarak ele alınıyor. British Council Kültür Yoluyla Bağlantılar Programı desteğiyle sanatçı ve the Ceramic House kurucusu Kay Aplin ile yürütülen ortak çalışma ise seramiğin kamusal alandaki olanaklarını araştırıyor; Aplin'in Kale Grubu desteğiyle Çanakkale'de ürettiği yeni eser, bienalin ardından kentte kalıcı bir kamusal alan sanat yapıtı olarak kalacak.

CABININ'in 20 yıllık birikimi, 10. edisyonla Çanakkale'yi yeniden uluslararası çağdaş sanat rotasına koyuyor.

CABININ'in 20 yıllık birikimi, 10. edisyonla Çanakkale'yi yeniden uluslararası çağdaş sanat rotasına koyuyor.

2026, Çanakkale Bienali için iki dönüm noktasını aynı anda taşıyor: bienalin 10. edisyonu ve CABININ'in kuruluşunun 20. yılı. 2006'dan itibaren Çanakkale'de uluslararası çağdaş sanat sergileri düzenleyen CABININ, 2008'de başlattığı bienalle farklı kuşaklardan sanatçıları, kültür profesyonellerini, yerel aktörleri ve izleyicileri kentte bir araya getirdi. Yıllar içinde kente kazandırılan kalıcı kültürel altyapılar ve çağdaş sanat odaklı topluluk, bienali özgün bir platforma dönüştürdü.

10 Ekim – 20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek 10. Çanakkale Bienali, ziyaretçilerini suyun hareketi, toprağın hafızası ve zamanın dönüştürücü gücü üzerinden Çanakkale'nin farklı katmanlarını yeniden keşfetmeye davet ediyor.

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