10. Çanakkale Bienali "Metcezir" Temasıyla Geliyor: 9 Ülkeden 60'ın Üzerinde Sanatçı, 15 Mekân
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Çanakkale Bienali, 10 Ekim – 20 Kasım 2026 tarihleri arasında 'Metcezir // Ebb & Flow' başlığıyla 10. edisyonunu gerçekleştirecek. Türkiye'den ve dünyadan 60'ın üzerinde sanatçının katıldığı bienal; su, toprak, hafıza ve dönüşüm kavramları etrafında Çanakkale'den Troya'ya uzanan bir coğrafyaya yayılıyor. Bienali düzenleyen Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ) ise bu yıl 20. yılını kutluyor.
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Bienalin 10. edisyonu, 10 Ekim – 20 Kasım'da "Metcezir // Ebb & Flow" başlığıyla Çanakkale'den Troya'ya yayılıyor.
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9 ülkeden 60'ın üzerinde sanatçı, Troya Müzesi'nden Balıkhane'ye 15 mekânda bir araya geliyor.
Uluslararası rezidans ve bölgesel ağ projelerinin üretimleri ilk kez bir arada; seramik odağı Troya Müzesi'nde kuruluyor.
CABININ'in 20 yıllık birikimi, 10. edisyonla Çanakkale'yi yeniden uluslararası çağdaş sanat rotasına koyuyor.
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