Sadece İki Şartı Var: Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebildiği Bu Şehirde Ev de Bedava!

San Carlos de Bariloche, Nahuel Huapi Gölü'nün kıyısına And Dağları'nın eteklerine kurulu, Arjantin Patagonyası'nın en çok ziyaret edilen kentlerinden biri. Kentteki butik bir hostel, turizm çevrelerinde büyük yankı uyandıran bir 'iş takası' programını Worldpackers platformu üzerinden hayata geçirdi.

Programa katılan gönüllüler haftada 25 saat, yani günde ortalama 5 saat çalışmayı kabul ediyor; karşılığında paylaşımlı bir odada ücretsiz konaklama ve her sabah kahvaltı hakkı kazanıyor. Haftanın 2 günü tam izinli geçiyor, kalan günlerde ise gönüllülerden yemek servisi, resepsiyonda misafir karşılama ve temizlik gibi hostelin günlük işlerine destek olmaları isteniyor. Program en fazla 3 hafta sürüyor.