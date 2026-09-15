Sadece İki Şartı Var: Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebildiği Bu Şehirde Ev de Bedava!
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Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/gidene-bedav...
Dünyanın en büyüleyici doğa rotalarından Patagonya'da, bütçesini düşünen gezginler için sıra dışı bir kapı aralandı. Arjantin'in gözde kenti San Carlos de Bariloche'deki butik bir hostel, günde sadece 5 saat çalışmayı kabul eden gönüllülere ücretsiz konaklama ve kahvaltı sunan bir program başlattı. Üstelik bu cennet şehir, Türkiye vatandaşlarından hiçbir vize talep etmiyor.
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Worldpackers üzerinden yürütülen program, haftada sadece 25 saat çalışana 3 haftaya kadar bedava konaklama sağlıyor.
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Üstelik hostelde kalanlara sadece yatak değil; internet, çamaşırhane, bisiklet ve tur indirimleri de sunuluyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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