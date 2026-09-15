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Sadece İki Şartı Var: Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebildiği Bu Şehirde Ev de Bedava!

Sadece İki Şartı Var: Türk Vatandaşlarının Vizesiz Gidebildiği Bu Şehirde Ev de Bedava!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2026 - 13:42
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Dünyanın en büyüleyici doğa rotalarından Patagonya'da, bütçesini düşünen gezginler için sıra dışı bir kapı aralandı. Arjantin'in gözde kenti San Carlos de Bariloche'deki butik bir hostel, günde sadece 5 saat çalışmayı kabul eden gönüllülere ücretsiz konaklama ve kahvaltı sunan bir program başlattı. Üstelik bu cennet şehir, Türkiye vatandaşlarından hiçbir vize talep etmiyor.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/gidene-bedav...
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Worldpackers üzerinden yürütülen program, haftada sadece 25 saat çalışana 3 haftaya kadar bedava konaklama sağlıyor.

Worldpackers üzerinden yürütülen program, haftada sadece 25 saat çalışana 3 haftaya kadar bedava konaklama sağlıyor.

San Carlos de Bariloche, Nahuel Huapi Gölü'nün kıyısına And Dağları'nın eteklerine kurulu, Arjantin Patagonyası'nın en çok ziyaret edilen kentlerinden biri. Kentteki butik bir hostel, turizm çevrelerinde büyük yankı uyandıran bir 'iş takası' programını Worldpackers platformu üzerinden hayata geçirdi.

Programa katılan gönüllüler haftada 25 saat, yani günde ortalama 5 saat çalışmayı kabul ediyor; karşılığında paylaşımlı bir odada ücretsiz konaklama ve her sabah kahvaltı hakkı kazanıyor. Haftanın 2 günü tam izinli geçiyor, kalan günlerde ise gönüllülerden yemek servisi, resepsiyonda misafir karşılama ve temizlik gibi hostelin günlük işlerine destek olmaları isteniyor. Program en fazla 3 hafta sürüyor.

Üstelik hostelde kalanlara sadece yatak değil; internet, çamaşırhane, bisiklet ve tur indirimleri de sunuluyor.

Üstelik hostelde kalanlara sadece yatak değil; internet, çamaşırhane, bisiklet ve tur indirimleri de sunuluyor.

Hostelde kalan gönüllülere sunulanlar sadece yatak ve kahvaltıyla sınırlı kalmıyor. Yüksek hızlı internet, çamaşırhane kullanımı ve bisiklet imkanının yanı sıra bölgedeki turlarda ve barlarda özel indirimler de gönüllüleri bekliyor. Programa katılmak için aranan şartlar ise oldukça basit tutulmuş: misafirlerle iletişim kurabilecek düzeyde orta seviye İngilizce ya da İspanyolca bilmek ve en az 2 hafta ayırabilmek yeterli. Fırsattan hem tek başına seyahat edenler hem de çiftler yararlanabiliyor.

Daha önce bu programda yer alan gezginler, deneyimi 5 üzerinden 4,5 puanla değerlendirdi. Türk gezginler için asıl dikkat çekici detay ise vize tarafında: Arjantin, Türkiye vatandaşlarından bu şehre girişte herhangi bir vize istemiyor, gönüllülerin karşılamak zorunda olduğu tek masraf uçak bileti. Kış ayları yaklaşırken bütçe dostu bir Güney Amerika rotası arayan gezginler, şimdiden valizlerini toplamaya başladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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