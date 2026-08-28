Fatih Tekke İstifa Etti, Kulüp Reddetti: Trabzonspor’dan Fatih Tekke Açıklaması
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Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros'a karşı alınan mağlubiyetin ardından istifa ettiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili olarak bordo-mavili camiadan flaş açıklama geldi.
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Trabzonspor'da oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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