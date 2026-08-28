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Fatih Tekke İstifa Etti, Kulüp Reddetti: Trabzonspor’dan Fatih Tekke Açıklaması

Fatih Tekke İstifa Etti, Kulüp Reddetti: Trabzonspor’dan Fatih Tekke Açıklaması

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2026 - 07:12
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Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros'a karşı alınan mağlubiyetin ardından istifa ettiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili olarak bordo-mavili camiadan flaş açıklama geldi.

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Trabzonspor'da oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Trabzonspor'da oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-mavililerde Fatih Tekke'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros'a karşı alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından yapmış olduğu istifa açıklaması gündeme oturmuştu. Konuyla ilgili olarak bordo-mavili camiadan da flaş açıklama geldi.

Fatih Tekke, 4-0’lık Ferencvaros maçı sonrası gazetecilere verdiği röportaj sırasında “Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime veriyorum. Bazı maçlar vardır insanı çok yaralar. O maçlardan birini yaşadık” ifadelerini kullanarak herkesi şoke etmişti. 

Trabzonspor Kulübü’nden de Fatih Tekke’nin durumu hakkında gece saatlerinde bir açıklama geldi. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

“KAMUOYUNA DUYURU

Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır.

Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir.

Fatih Tekke, Teknik Direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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