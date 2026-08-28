Fatih Tekke İstifa Etti, Kulüp Reddetti: Trabzonspor’dan Fatih Tekke Açıklaması

Bordo-mavililerde Fatih Tekke'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros'a karşı alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından yapmış olduğu istifa açıklaması gündeme oturmuştu. Konuyla ilgili olarak bordo-mavili camiadan da flaş açıklama geldi.

Fatih Tekke, 4-0’lık Ferencvaros maçı sonrası gazetecilere verdiği röportaj sırasında “Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime veriyorum. Bazı maçlar vardır insanı çok yaralar. O maçlardan birini yaşadık” ifadelerini kullanarak herkesi şoke etmişti.

Trabzonspor Kulübü’nden de Fatih Tekke’nin durumu hakkında gece saatlerinde bir açıklama geldi. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“KAMUOYUNA DUYURU

Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır.

Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir.

Fatih Tekke, Teknik Direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”