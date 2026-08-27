Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Eşleşen Galatasaray'da "PSG Gelsin" Açıklamaları Akıllara Geldi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde hayli güçlü takımlarla eşleşti. Birinci torbadan gelen Barcelona ve PSG ise taraftarlar arasında biraz endişe de yarattı.

Ancak eşleşme öncesinde teknik direktör, futbolcu ve başkan düzeyindeki PSG açıklamaları sosyal medyada tekrar akıllara geldi. Bir tek Okan Buruk'un temkinli yaklaştığı olayda Dursun Özbek, PSG kurasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

İşte o açıklamalardan bazılarını derledik.