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Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Eşleşen Galatasaray'da "PSG Gelsin" Açıklamaları Akıllara Geldi

Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Eşleşen Galatasaray'da "PSG Gelsin" Açıklamaları Akıllara Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2026 - 00:39
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde hayli güçlü takımlarla eşleşti. Birinci torbadan gelen Barcelona ve PSG ise taraftarlar arasında biraz endişe de yarattı. 

Ancak eşleşme öncesinde teknik direktör, futbolcu ve başkan düzeyindeki PSG açıklamaları sosyal medyada tekrar akıllara geldi. Bir tek Okan Buruk'un temkinli yaklaştığı olayda Dursun Özbek, PSG kurasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. 

İşte o açıklamalardan bazılarını derledik.

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Buruk "gelmesin" demişti.

Eren Elmalı "İnşallah Paris gelir" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Dursun Özbek de kuradan memnun olanlardan.

Bonus paylaşım da Davinson'dan: Gündemden alakasız şekilde "PSG'yi göreceğiz" paylaşımı yapmış Mart ayında.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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