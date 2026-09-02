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Gölün Ortasındaki 150 Metrelik Orman Kayboldu: 32 Kilometre Ötede Yeniden Ortaya Çıktı

Gölün Ortasındaki 150 Metrelik Orman Kayboldu: 32 Kilometre Ötede Yeniden Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 12:22
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Kanada’daki Williston Gölü’nde yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 75 metre genişliğinde, ağaçlarla kaplı bir kara parçası görüldü. Haritalarda bulunmayan ve üzerinde yaklaşık 100 ağacın yetiştiği oluşum, birkaç gün sonra gözden kayboldu. Kısa süre içinde ilk görüldüğü yerden yaklaşık 32 kilometre uzakta yeniden ortaya çıkınca kara parçasının sabit bir ada olmadığı anlaşıldı. Yıllar içinde kıyıda biriken odun, kök ve bitkilerin üzerinde gelişen ormanlık alanın yükselen suyla yerinden koparak sürüklendiği düşünülüyor.

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Yaklaşık 100 ağacın bulunduğu kara parçası haritalarda yoktu

Yaklaşık 100 ağacın bulunduğu kara parçası haritalarda yoktu

Olay, Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Williston Gölü’nde yaşandı. W. A. C. Bennett Barajı’nın yapılmasıyla oluşan göl, yaklaşık 1.700 kilometrekarelik yüzölçümüyle eyaletin en büyük tatlı su kütlesi olarak biliniyor. Ormanlarla çevrili geniş rezervuarın bazı bölgelerine tekne dışında ulaşmak oldukça güç.

Yüzen kara parçası ilk kez temmuz ayının sonlarında gölde seyreden bir kişi tarafından görüntülendi. Çekilen videoda iğne yapraklı ve geniş yapraklı yaklaşık 100 ağacın dalgalarla birlikte hareket ettiği görülüyordu. Yaklaşık 12 bin metrekarelik alan kaplayan oluşumun üzerinde yalnızca küçük bitkiler değil, oldukça büyük ağaçlar da bulunuyordu.

Görüntülerin yapay zekâyla üretilmiş olabileceği düşünülse de uydu fotoğrafları oluşumun gerçekten gölde bulunduğunu doğruladı. Birkaç gün sonra uydu görüntülerinden kaybolan ormanlık alan, ağustosun sonunda yaklaşık 32 kilometre uzaktaki Ospika Nehri çevresinde yeniden görüldü. Böylece tüm kara parçasının göl üzerinde hareket ettiği ortaya çıktı.

Yükselen su seviyesi kıyıdaki ormanı yerinden koparmış olabilir

Yükselen su seviyesi kıyıdaki ormanı yerinden koparmış olabilir

Gölü yöneten BC Hydro’nun değerlendirmesine göre oluşum, kıyının korunaklı bir bölümünde yıllar boyunca biriken ağaç gövdeleri ve bitki kalıntıları üzerinde gelişti. Çürüyen odun tabakası, köklerin birbirine bağlanabileceği ve bitkilerin büyüyebileceği yüzer bir zemin meydana getirdi.

Williston Gölü’nün seviyesi yoğun kar yağışı ve yaz yağmurlarının ardından 14 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Su seviyesindeki artışın kıyıya sıkışan kalın bitki tabakasını kaldırarak açık suya taşıdığı düşünülüyor. Ormanın kaybolduğu günlerde batmak yerine korunaklı bir koya sürüklenmiş olabileceği belirtiliyor.

Yüzen alanda kuşların ve küçük hayvanların yaşadığı, suyun altına uzanan köklerin de balıklar için barınak oluşturduğu düşünülüyor. Ancak BC Hydro, oluşumun birbirine geçmiş ince bir odun tabakası üzerinde durduğunu ve son derece dengesiz olduğunu belirterek tekne kullanıcılarını üzerine çıkmamaları konusunda uyardı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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