Gölün Ortasındaki 150 Metrelik Orman Kayboldu: 32 Kilometre Ötede Yeniden Ortaya Çıktı

Olay, Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Williston Gölü’nde yaşandı. W. A. C. Bennett Barajı’nın yapılmasıyla oluşan göl, yaklaşık 1.700 kilometrekarelik yüzölçümüyle eyaletin en büyük tatlı su kütlesi olarak biliniyor. Ormanlarla çevrili geniş rezervuarın bazı bölgelerine tekne dışında ulaşmak oldukça güç.

Yüzen kara parçası ilk kez temmuz ayının sonlarında gölde seyreden bir kişi tarafından görüntülendi. Çekilen videoda iğne yapraklı ve geniş yapraklı yaklaşık 100 ağacın dalgalarla birlikte hareket ettiği görülüyordu. Yaklaşık 12 bin metrekarelik alan kaplayan oluşumun üzerinde yalnızca küçük bitkiler değil, oldukça büyük ağaçlar da bulunuyordu.

Görüntülerin yapay zekâyla üretilmiş olabileceği düşünülse de uydu fotoğrafları oluşumun gerçekten gölde bulunduğunu doğruladı. Birkaç gün sonra uydu görüntülerinden kaybolan ormanlık alan, ağustosun sonunda yaklaşık 32 kilometre uzaktaki Ospika Nehri çevresinde yeniden görüldü. Böylece tüm kara parçasının göl üzerinde hareket ettiği ortaya çıktı.