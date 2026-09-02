Gölün Ortasındaki 150 Metrelik Orman Kayboldu: 32 Kilometre Ötede Yeniden Ortaya Çıktı
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Kanada’daki Williston Gölü’nde yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 75 metre genişliğinde, ağaçlarla kaplı bir kara parçası görüldü. Haritalarda bulunmayan ve üzerinde yaklaşık 100 ağacın yetiştiği oluşum, birkaç gün sonra gözden kayboldu. Kısa süre içinde ilk görüldüğü yerden yaklaşık 32 kilometre uzakta yeniden ortaya çıkınca kara parçasının sabit bir ada olmadığı anlaşıldı. Yıllar içinde kıyıda biriken odun, kök ve bitkilerin üzerinde gelişen ormanlık alanın yükselen suyla yerinden koparak sürüklendiği düşünülüyor.
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Yaklaşık 100 ağacın bulunduğu kara parçası haritalarda yoktu
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Yükselen su seviyesi kıyıdaki ormanı yerinden koparmış olabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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