2026 Temmuz Geyik Dolunayı Ne Zaman? Kova Burcundaki Geyik Dolunayı'nın 12 Burca Etkileri Neler?

Bu güçlü Dolunay, her burcun hayatında farklı bir sahneyi aydınlatıyor. İşte burçları bekleyen o dönüm noktaları:
Koç (21 Mart - 19 Nisan): İçinde bulunduğunuz sosyal çevre ve gelecek planlarınız bu Dolunay ile birlikte keskin bir viraj alıyor. Sizi yavaşlatan eski arkadaş gruplarını geride bırakıp, vizyonunuzu uçuracak yepyeni ve özgür bir topluluğa adım atacaksınız.
Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Kariyerinizdeki 'güvenli ama sıkıcı' alan tamamen yıkılıyor, mesleki bağımsızlığınızı ilan etme vaktiniz geldi. Üstlerinizle yaşayabileceğiniz ani bir yol ayrımı veya sürpriz bir teklif, size uzun zamandır hayalini kurduğunuz özgür çalışma düzenini getirecek.
İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): Hayata bakış açınızı ve geleceğe dair tüm stratejilerinizi kökünden değiştirecek zihinsel bir uyanış yaşayacaksınız. Yurt dışı, eğitim ya da hukuki konularda aniden önünüze düşecek o beklenen haber, sizi alıştığınız kalıpların çok ötesine taşıyacak.
Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): Sizi başkalarına maddi veya manevi olarak bağımlı kılan tüm yüklerden tek bir cesur kararla kurtuluyorsunuz. Krediler, borçlar ya da ortaklı paralar alanında yaşanacak sürpriz bir gelişme, size o çok aradığınız finansal ve ruhsal özgürlüğü bahşedecek.
Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Tam karşıt burcunuzda parlayan bu Dolunay, 'Ben ve Biz' dengesini kuramadığınız tüm ilişkileri keskin bir sınava tabi tutuyor. Size alan tanımayan sahte bağlar bir anda koparken, aynı hedefe yürüdüğünüz gerçek yol arkadaşlarıyla bambaşka bir seviyeye geçeceksiniz.
Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): Günlük iş ritminiz, çalışma sisteminiz ve sağlığınızla ilgili konuları teknolojiyle ve yeni yöntemlerle modernize etme zamanı. Ofis ortamınızdaki verimsiz düzeni ve bedeninize zarar veren eski alışkanlıkları tek kalemde hayatınızdan çıkarıp atacaksınız.
Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Aşk hayatınızda ve yaratıcı projelerinizde sıradan olan her şeyden sıkıldığınız, rutini kıracak sıra dışı gelişmelerin kapıda olduğu bir dönemdesiniz. İster dijital dünyada parlayacak yeni bir proje olsun ister özgür ruhlu sürpriz bir aşk, bu Dolunay size yaşama sevincinizi geri verecek.
Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Aile içindeki geleneksel beklentiler ile kendi bağımsız yaşam tarzınız arasındaki o büyük kördüğüm nihayet çözülüyor. Ani bir taşınma, ev değişikliği ya da geçmişten gelen karmik bir yükün serbest kalmasıyla, kendi özerk bölgenizi cesurca ilan edeceksiniz.
Yay (22 Kasım - 21 Aralık): Zihninizin yıldırım hızıyla çalışacağı bu süreçte, uzun süredir tıkandığınız bir soruna aniden sıra dışı ve dahice bir çözüm bulacaksınız. Dijital dünyadaki varlığınızı güçlendirecek yeni bir sözleşme veya sürpriz bir haber, fikirlerinizi en cesur halinizle hayata geçirmenizi sağlayacak.
Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Gelir elde ettiğiniz geleneksel yöntemleri bir kenara bırakıp, teknolojiden ve esnek iş modellerinden beslenen yeni kazanç kapıları aralıyorsunuz. Sizi finansal ve zihinsel olarak kısıtlayan eski düzenden sıyrılarak, kendinize verdiğiniz öz değeri ve bütçenizi yeniden inşa edeceksiniz.
Kova (20 Ocak - 18 Şubat): Sahne tamamen sizin; dış görünüşünüzden hayata karşı duruşunuza kadar her alanda adeta radikal bir 'yeniden doğuş' yaşıyorsunuz! Başkalarının beklentilerini ve üzerinizdeki tüm sahte etiketleri çöpe atarak, kim olduğunuzu ve ne istediğinizi dünyaya cesurca haykıracaksınız.
Balık (19 Şubat - 20 Mart): Bilinçaltınızın derinliklerinde sakladığınız korkularla ve gizli kalmış gerçeklerle yüzleşerek muazzam bir ruhsal hafifleme yaşayacaksınız. Sizi içten içe yiyip bitiren eski bir travmayı ya da zihinsel yükü tamamen geride bırakıp, geleceğe tertemiz bir zihinle yürüyeceksiniz.
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