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2026 Temmuz Geyik Dolunayı Ne Zaman? Kova Burcundaki Geyik Dolunayı'nın 12 Burca Etkileri Neler?

2026 Temmuz Geyik Dolunayı Ne Zaman? Kova Burcundaki Geyik Dolunayı'nın 12 Burca Etkileri Neler?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 15:20
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Temmuz ayının en dikkat çekici gökyüzü olayı olan Geyik Dolunayı, bu yıl sıra dışı etkileriyle geliyor. Kova burcunda gerçekleşecek Dolunay; ani kararları, beklenmedik yüzleşmeleri ve hayatın akışını değiştirebilecek sürpriz gelişmeleri beraberinde getirebilir.

Peki 2026 Geyik Dolunayı ne zaman gerçekleşecek? Türkiye'den izlenebilecek mi? Neden Geyik Dolunayı deniyor? Kova burcunda meydana gelen Dolunay 12 burcu nasıl etkileyecek? 

İşte detaylar.

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2026 Geyik Dolunayı Ne Zaman?

2026 Geyik Dolunayı Ne Zaman?

Astronomik hesaplamalara göre 2026 yılının Temmuz Dolunayı, yani bilinen adıyla Geyik Dolunayı, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek.

Kova Dolunayı Hangi Gün, Saat Kaçta Gerçekleşecek? 

Dolunay, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle (TSİ) 17.36'da en yüksek aydınlanma ve tam faz seviyesine ulaşacak.

Neden "Geyik Dolunayı" Deniyor?

Neden "Geyik Dolunayı" Deniyor?

'Geyik Dolunayı' ismi, Kuzey Amerika yerli kabilelerinin zamanı ve mevsimleri takip etmek için kullandığı geleneksel ay takvimine dayanır. Temmuz ayı, ormanların derinliklerindeki erkek geyiklerin (buck) boynuzlarını döküp yeni, daha ihtişamlı boynuzlar çıkardığı ve bu büyümenin en hızlı yaşandığı dönemdir. Bu nedenle Kuzey Amerika yerlileri, Temmuz ayında gerçekleşen dolunayı doğadaki bu yenilenmeyi simgelemek adına 'Buck Moon' (Geyik Dolunayı) olarak adlandırmıştır.

Atmosferik koşullar nedeniyle, Ay ufuk çizgisine yakın olduğu saatlerde ışığın kırılmasıyla altın sarısı, koyu turuncu veya bakır tonlarında görünebilir ancak bu tamamen optik bir doğa olayıdır.

Peki Geyik Dolunayı Türkiye'den Görülecek mi?

Evet. Türkiye'nin dört bir yanından, hava koşullarının bulutsuz ve elverişli olması halinde 29 Temmuz akşamı Geyik Dolunayı çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek.

Kova Burcundaki Geyik Dolunayı'nın Astrolojik Anlamı: Statükoyu Yıkmak

Kova Burcundaki Geyik Dolunayı'nın Astrolojik Anlamı: Statükoyu Yıkmak

2026 yılının Temmuz Dolunayı’nı diğerlerinden ayıran en temel unsur ise hava elementinin sabit ve isyankar niteliği olan Kova burcunda gerçekleşiyor olmasıdır. Kova; astrolojide özgürlüğü, sınırları aşmayı, teknolojik devrimleri, kolektif bilinci ve geleneksel olanı sorgulamayı temsil eder. Karşısındaki Aslan Güneşi ise bireysel egoyu, cesareti ve sahnede olma arzusunu simgeler.

Bu eksende gerçekleşen bir Dolunay, bireysel arzularımız ile toplumsal rollerimiz arasındaki dengeleri sarsacaktır. Artık bize hizmet etmeyen, sırf 'alışkanlık' veya 'güvenlik' adına katlandığımız her türlü iş, ilişki ve sosyal düzen bu Dolunay’ın keskin ışığı altında mercek altına alınacak. Kova enerjisi zincirleri kırmayı sever! 

Geyik Dolunayı En Çok Hangi Konuları Tetikleyecek?

  • Sosyal Çevre: Arkadaş gruplarında elemeler, vizyonunuza uymayan insanlarla yolların ayrılması ve yeni entelektüel çevrelere adım atılması.

  • Kariyerde Bağımsızlık: Sıkıcı ve rutine binmiş iş düzenlerinden sıyrılma, esnek çalışma modellerine geçiş veya ani sektör değişiklikleri.

  • Dijitalleşme: Dijital projelerin görünürlük kazanması, teknolojik yatırımlar ve sosyal medya odaklı girişimler.

  • Zihinsel Farkındalık: Eski inanç kalıplarının yıkılması, geleceğe dair tamamen yeni bir yol haritası çizme cesareti.

Kova Burcundaki Geyik Dolunayı'nın 12 Burca Etkileri

Kova Burcundaki Geyik Dolunayı'nın 12 Burca Etkileri

Bu güçlü Dolunay, her burcun hayatında farklı bir sahneyi aydınlatıyor. İşte burçları bekleyen o dönüm noktaları:

  • Koç (21 Mart - 19 Nisan): İçinde bulunduğunuz sosyal çevre ve gelecek planlarınız bu Dolunay ile birlikte keskin bir viraj alıyor. Sizi yavaşlatan eski arkadaş gruplarını geride bırakıp, vizyonunuzu uçuracak yepyeni ve özgür bir topluluğa adım atacaksınız.

  • Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Kariyerinizdeki 'güvenli ama sıkıcı' alan tamamen yıkılıyor, mesleki bağımsızlığınızı ilan etme vaktiniz geldi. Üstlerinizle yaşayabileceğiniz ani bir yol ayrımı veya sürpriz bir teklif, size uzun zamandır hayalini kurduğunuz özgür çalışma düzenini getirecek.

  • İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): Hayata bakış açınızı ve geleceğe dair tüm stratejilerinizi kökünden değiştirecek zihinsel bir uyanış yaşayacaksınız. Yurt dışı, eğitim ya da hukuki konularda aniden önünüze düşecek o beklenen haber, sizi alıştığınız kalıpların çok ötesine taşıyacak.

  • Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): Sizi başkalarına maddi veya manevi olarak bağımlı kılan tüm yüklerden tek bir cesur kararla kurtuluyorsunuz. Krediler, borçlar ya da ortaklı paralar alanında yaşanacak sürpriz bir gelişme, size o çok aradığınız finansal ve ruhsal özgürlüğü bahşedecek.

  • Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Tam karşıt burcunuzda parlayan bu Dolunay, 'Ben ve Biz' dengesini kuramadığınız tüm ilişkileri keskin bir sınava tabi tutuyor. Size alan tanımayan sahte bağlar bir anda koparken, aynı hedefe yürüdüğünüz gerçek yol arkadaşlarıyla bambaşka bir seviyeye geçeceksiniz.

  • Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): Günlük iş ritminiz, çalışma sisteminiz ve sağlığınızla ilgili konuları teknolojiyle ve yeni yöntemlerle modernize etme zamanı. Ofis ortamınızdaki verimsiz düzeni ve bedeninize zarar veren eski alışkanlıkları tek kalemde hayatınızdan çıkarıp atacaksınız.

  • Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Aşk hayatınızda ve yaratıcı projelerinizde sıradan olan her şeyden sıkıldığınız, rutini kıracak sıra dışı gelişmelerin kapıda olduğu bir dönemdesiniz. İster dijital dünyada parlayacak yeni bir proje olsun ister özgür ruhlu sürpriz bir aşk, bu Dolunay size yaşama sevincinizi geri verecek.

  • Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Aile içindeki geleneksel beklentiler ile kendi bağımsız yaşam tarzınız arasındaki o büyük kördüğüm nihayet çözülüyor. Ani bir taşınma, ev değişikliği ya da geçmişten gelen karmik bir yükün serbest kalmasıyla, kendi özerk bölgenizi cesurca ilan edeceksiniz.

  • Yay (22 Kasım - 21 Aralık): Zihninizin yıldırım hızıyla çalışacağı bu süreçte, uzun süredir tıkandığınız bir soruna aniden sıra dışı ve dahice bir çözüm bulacaksınız. Dijital dünyadaki varlığınızı güçlendirecek yeni bir sözleşme veya sürpriz bir haber, fikirlerinizi en cesur halinizle hayata geçirmenizi sağlayacak.

  • Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Gelir elde ettiğiniz geleneksel yöntemleri bir kenara bırakıp, teknolojiden ve esnek iş modellerinden beslenen yeni kazanç kapıları aralıyorsunuz. Sizi finansal ve zihinsel olarak kısıtlayan eski düzenden sıyrılarak, kendinize verdiğiniz öz değeri ve bütçenizi yeniden inşa edeceksiniz.

  • Kova (20 Ocak - 18 Şubat): Sahne tamamen sizin; dış görünüşünüzden hayata karşı duruşunuza kadar her alanda adeta radikal bir 'yeniden doğuş' yaşıyorsunuz! Başkalarının beklentilerini ve üzerinizdeki tüm sahte etiketleri çöpe atarak, kim olduğunuzu ve ne istediğinizi dünyaya cesurca haykıracaksınız.

  • Balık (19 Şubat - 20 Mart): Bilinçaltınızın derinliklerinde sakladığınız korkularla ve gizli kalmış gerçeklerle yüzleşerek muazzam bir ruhsal hafifleme yaşayacaksınız. Sizi içten içe yiyip bitiren eski bir travmayı ya da zihinsel yükü tamamen geride bırakıp, geleceğe tertemiz bir zihinle yürüyeceksiniz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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