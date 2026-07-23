2026 Temmuz Geyik Dolunayı Ne Zaman? Kova Burcundaki Geyik Dolunayı'nın 12 Burca Etkileri Neler?

'Geyik Dolunayı' ismi, Kuzey Amerika yerli kabilelerinin zamanı ve mevsimleri takip etmek için kullandığı geleneksel ay takvimine dayanır. Temmuz ayı, ormanların derinliklerindeki erkek geyiklerin (buck) boynuzlarını döküp yeni, daha ihtişamlı boynuzlar çıkardığı ve bu büyümenin en hızlı yaşandığı dönemdir. Bu nedenle Kuzey Amerika yerlileri, Temmuz ayında gerçekleşen dolunayı doğadaki bu yenilenmeyi simgelemek adına 'Buck Moon' (Geyik Dolunayı) olarak adlandırmıştır.

Atmosferik koşullar nedeniyle, Ay ufuk çizgisine yakın olduğu saatlerde ışığın kırılmasıyla altın sarısı, koyu turuncu veya bakır tonlarında görünebilir ancak bu tamamen optik bir doğa olayıdır.

Peki Geyik Dolunayı Türkiye'den Görülecek mi?

Evet. Türkiye'nin dört bir yanından, hava koşullarının bulutsuz ve elverişli olması halinde 29 Temmuz akşamı Geyik Dolunayı çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek.