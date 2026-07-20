Hayatından Uzaklaştırman Gereken İnsan!

Hayatımızdaki herkes bize iyi gelmez. Bazı insanlar enerjimizi tüketir, bazıları özgüvenimizi fark ettirmeden zedeler, bazıları ise sürekli aynı döngülerin içinde kalmamıza neden olur. Bazen en büyük değişim, yeni insanlarla tanışmaktan değil, artık sana iyi gelmeyen kişilere veda etmekten geçer.

Peki senin hayatından çıkarman gereken insan tipi hangisi? Soruları içinden geldiği gibi cevapla ve sana en çok yük olan, uzaklaşmanın sana iyi geleceği kişiyi birlikte keşfedelim!