Senin Psikolojini Bir Cümleyle Anlatsak Ne Deriz?

Bazen kendimizi tek bir kelimeyle anlatamayız. Çünkü hepimizin içinde aynı anda birbirinden farklı duygular, düşünceler ve çelişkiler var. Bir gün herkesten uzaklaşmak isterken ertesi gün saatlerce sohbet etmek isteyebilir, 'Hiçbir şeyi umursamıyorum' derken aslında en küçük detayı bile günlerce düşünebiliriz. Peki senin tüm bu karmaşık taraflarını tek bir cümleyle anlatmak mümkün olsaydı, o cümle ne olurdu?

Haydi öğrenelim!