Bedava Peynir Sadece Fare Kapanında Olur: Ta Ki Kapan Kapanana Kadar
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Bu sözü hepimiz biliriz. Ama kimse şunu sormaz: Fare o kapana neden girer?
Açgözlü olduğu için mi? Yoksa aç olduğu için mi?
Cevap önemli. Çünkü açgözlü fareye kızarsınız, aç fareye üzülürsünüz. Birine 'oh olsun' dersiniz, öbürüne 'yazık' dersiniz. Kapana düşen insanlara da hep bu iki cümleden biri söylenir.
Bu sorunun cevabı, daha büyük bir sorunun içinde saklı. İnsanın aklından hiç çıkmayan o sorunun: Para mutluluk getirir mi?
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Bu soruyu bilim de sordu.
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Bazen de dert paranın ta kendisidir.
Fare açgözlü olduğu için kapana girmez. Aç olduğu için girer.
Amerika'da olmuş diye rahatlamayın. Kapanın dili, dini, milleti yoktur. Tek bildiği dil peynirdir.
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