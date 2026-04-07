İtalya'nın Kalecisinin Penaltı Notlarını Çalarak Bosna Hersek'in Dünya Kupası'na Taşıyan Çocuk

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.04.2026 - 16:59

2026 Dünya Kupası Avrupa play-off maçında Bosna Hersek, penaltı atışlarında İtalya’yı eleyerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. Maç sonrası ortaya çıkan ilginç bir detay ise tartışmaları beraberinde getirdi. Top toplayıcı olarak görev yapan 14 yaşındaki Bosnalı Cezmiç, maç sonrası çıkan bir kargaşayı fırsat bilerek İtalyan kaleci Donnaruma'nın Bosna Hersek Milli Takımı oyuncularının penaltılarda topu nereye attıklarının yazdığı not kağıdını aldı.

Bosna Hersek, İtalya'yı penaltılarla geçerek adını Dünya Kupası gruplarına yazdırdı.

Küçük bir futbol mucizesi olarak kabul edilen bu penaltı atışlarında bir detay dikkat çekti. İtalya kalecisi Donnaruma'nın penaltı notlarını çalan Avan Cezmiş o anları şöyle anlattı; 

'O kağıtta oyuncularımızla ilgili tüm bilgiler vardı. Bu kağıt olmadan Donnarumma sadece içgüdülerine güvenmek zorunda kaldı'

Cezmiç, İtalyan kaleci hakkında şöyle devam etti: 'Çok hayal kırıklığına uğramış ve öfkeliydi. Havlusunu aldı ve kağıdın kaybolduğunu fark etti. Aradı ama bulamadı.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
