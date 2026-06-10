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35 Yıldır Biriktirdiği Kolonya Şişeleri İçin 10 Milyon Liralık Teklifi Reddetti

35 Yıldır Biriktirdiği Kolonya Şişeleri İçin 10 Milyon Liralık Teklifi Reddetti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.06.2026 - 13:14
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Malatya’da yaşayan İsmet Aladağ, 35 yılda oluşturduğu yaklaşık 10 bin parçalık kolonya koleksiyonu için yapılan 10 milyon TL’lik teklifi reddetti. Aladağ, koleksiyonunun kendi adıyla korunarak gelecek nesillere aktarılmasını isterken koleksiyonculuktan maddi bir beklentisi olmadığını vurguluyor.

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35 yıldır biriktiriyor

35 yıldır biriktiriyor

Malatya’da yaşayan ve uzun yıllardır esnaflık yapan İsmet Aladağ, 1990 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir yanından topladığı kolonyalarla devasa bir koleksiyon sahibi oldu. 35 yıldır büyük bir titizlikle biriktirilen ve yaklaşık 10 bin parçadan oluşan kolonya koleksiyonu yüzlerce farklı koku çeşidini ve artık üretilmeyen nadir şişeleri barındırıyor. Aladağ, iş yerindeki iki odayı tamamen bu tutkusuna ayırmış durumda.

10 milyonluk teklifi reddetti

10 milyonluk teklifi reddetti

Koleksiyonun ünü yayıldıkça, meraklılarından ve yatırımcılardan da yüksek meblağlı teklifler gelmeye başladı. Son olarak 10 milyon TL'lik bir satın alma teklifi aldığını belirten Aladağ, bu cazip teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. Bu işi maddi bir kazanç için değil, tamamen kişisel bir tutku ve ömür adanmış bir hobi olarak gördüğünü vurguladı.

Ancak İsmet Aladağ'ın bir hedefi var. Kolonya şişelerinin tek bir çatı altında korunmasını hedefleyen Malatyalı esnaf ömrünün bir parçası olarak gördüğü koleksiyonun dağılmasını istemeyiyor. Şişelerin bir müze ya da üniversite bünyesinde, kendi adıyla 'İsmet Aladağ Kolonya Koleksiyonu' olarak gelecek nesillere aktarılmasını istediğini belirtiyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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