35 Yıldır Biriktirdiği Kolonya Şişeleri İçin 10 Milyon Liralık Teklifi Reddetti

Koleksiyonun ünü yayıldıkça, meraklılarından ve yatırımcılardan da yüksek meblağlı teklifler gelmeye başladı. Son olarak 10 milyon TL'lik bir satın alma teklifi aldığını belirten Aladağ, bu cazip teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. Bu işi maddi bir kazanç için değil, tamamen kişisel bir tutku ve ömür adanmış bir hobi olarak gördüğünü vurguladı.

Ancak İsmet Aladağ'ın bir hedefi var. Kolonya şişelerinin tek bir çatı altında korunmasını hedefleyen Malatyalı esnaf ömrünün bir parçası olarak gördüğü koleksiyonun dağılmasını istemeyiyor. Şişelerin bir müze ya da üniversite bünyesinde, kendi adıyla 'İsmet Aladağ Kolonya Koleksiyonu' olarak gelecek nesillere aktarılmasını istediğini belirtiyor.