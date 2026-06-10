Mehmet Şef, Bedri Ustayı Azarladı: "Sen Burayı MasterChef mi Sandın?"

Ürünleri tek tek değerlendiren Mehmet Şef, bazı mezelerin hazır olduğunu söyledi. Bu durumla ilgili görüşünü de açık şekilde dile getirdi. “55 meze var, 9 tanesi hazır. Bunlar değişecek” sözleriyle eleştirisini yaptı.

Mehmet Şef’in bu çıkışına Bedri Usta’dan gecikmeden yanıt geldi. Bedrettin Aydoğdu, her zamanki esprili tavrını korudu. Videoda “Adam bize fırça atmaya gelmiş. Sen burayı MasterChef mi sandın? Ben kebapçıyım ne anlarım mezeden” diyerek karşılık verdi.

Bedri Usta daha sonra görüntüleri kendi hesabından yayınladı. Paylaşımına da “Fırça atmaya gelmiş bir dur yaa” notunu ekledi.