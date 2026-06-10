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Mehmet Şef, Bedri Ustayı Azarladı: "Sen Burayı MasterChef mi Sandın?"

Mehmet Şef, Bedri Ustayı Azarladı: "Sen Burayı MasterChef mi Sandın?"

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
10.06.2026 - 12:28
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Mehmet Yalçınkaya bu kez Bedri Usta’nın restoranına konuk oldu. Restoranda çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Mehmet Şef’in mezelerle ilgili yaptığı yorumlar gündem olurken Bedri Ustanın yanıtı da dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim…

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Mehmet Yalçınkaya’nın Bedri Ustaya ziyaretinde restoranı detaylı şekilde incelediği görüldü.

Mehmet Yalçınkaya’nın Bedri Ustaya ziyaretinde restoranı detaylı şekilde incelediği görüldü.

Ürünleri tek tek değerlendiren Mehmet Şef, bazı mezelerin hazır olduğunu söyledi. Bu durumla ilgili görüşünü de açık şekilde dile getirdi. “55 meze var, 9 tanesi hazır. Bunlar değişecek” sözleriyle eleştirisini yaptı.

Mehmet Şef’in bu çıkışına Bedri Usta’dan gecikmeden yanıt geldi. Bedrettin Aydoğdu, her zamanki esprili tavrını korudu. Videoda “Adam bize fırça atmaya gelmiş. Sen burayı MasterChef mi sandın? Ben kebapçıyım ne anlarım mezeden” diyerek karşılık verdi. 

Bedri Usta daha sonra görüntüleri kendi hesabından yayınladı. Paylaşımına da “Fırça atmaya gelmiş bir dur yaa” notunu ekledi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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