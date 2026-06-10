article/comments
article/share
Haberler
TV
İki Dizinin Sezon Finali Kapıştı, A.B.İ. Zirveyi Kaptırdı! 9 Haziran Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

İki Dizinin Sezon Finali Kapıştı, A.B.İ. Zirveyi Kaptırdı! 9 Haziran Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.06.2026 - 11:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Haziran ayının gelişiyle ekranlarda pek çok dizi final ya da sezon finali yaptı. Dün akşam Atv'nin sevilen dizisi A.B.İ. ile TRT 1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı sezon finali bölümleriyle ekrana geldi. A.B.İ. tüm kategorilerde reyting kaybetti. Mehmed: Fetihler Sultanı ise iki kategoride zirveyi kaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mehmed: Fetihler Sultanı sezon finaliyle reytinglere damga vurdu.

Mehmed: Fetihler Sultanı sezon finaliyle reytinglere damga vurdu.

Sezon boyunca zirveyi göremeyen Mehmed: Fetihler Sultanı yayınlanan sezon finaliyle iki kategoride birinci olmayı başardı. Başrolü ve senaristinin veda ettiği A.B.İ. dizisi tüm kategorilerde kan kaybetti.

Sezon boyu yaş farkı sebebiyle eleştirilere maruz kalan A.B.İ. dizisini Afra Saraçoğlu'nun ayrılığı olumsuz etkilemiş görünüyor.

Sezon boyu yaş farkı sebebiyle eleştirilere maruz kalan A.B.İ. dizisini Afra Saraçoğlu'nun ayrılığı olumsuz etkilemiş görünüyor.

Vedanın erken açıklanması mı neden oldu bilinmez ama A.B.İ. dizisinin diğer dizilerin aksine sezon finalinde reytinglerini düşürmesi dikkat çekti. A.B.İ. yalnızca total grubunda zirvede yer alabildi.

9 Haziran total reyting sonuçları

  • A.B.İ. – 5.18

  • Mehmed Fetihler Sultanı – 3.80

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – 3.52

  • Survivor – 3.32

  • Esra Erol'da – 2.95

  • Atv Ana Haber – 2.34

  • A.B.İ. (Özet) – 2.33

  • Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – 2.29

  • Kanal D Ana Haber – 1.81

  • Recep İvedik 3 (T.S) – 1.76

  • ### 9 Haziran AB reyting sonuçları

  • Mehmed Fetihler Sultanı – 3.43

  • A.B.İ. – 3.10

  • Survivor – 2.23

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – 2.20

  • Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – 1.73

  • Esra Erol'da – 1.59

  • Esra Erol'da Özet – 1.47

  • Recep İvedik 3 (T.S) – 1.42

  • Beyaz'la Joker – 1.35

  • Kanal D Ana Haber – 1.32

  • ### 9 Haziran ABC1 reyting sonuçları

  • Mehmed Fetihler Sultanı – 4.52

  • A.B.İ. – 4.39

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – 3.17

  • Survivor – 2.58

  • Esra Erol'da – 2.40

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 2.26

  • Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) – 2.21

  • Recep İvedik 3 (T.S) – 1.81

  • Kanal D Ana Haber – 1.75

  • Atv Ana Haber – 1.68

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın