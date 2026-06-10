İki Dizinin Sezon Finali Kapıştı, A.B.İ. Zirveyi Kaptırdı! 9 Haziran Salı Reyting Sonuçları Açıklandı
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Haziran ayının gelişiyle ekranlarda pek çok dizi final ya da sezon finali yaptı. Dün akşam Atv'nin sevilen dizisi A.B.İ. ile TRT 1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı sezon finali bölümleriyle ekrana geldi. A.B.İ. tüm kategorilerde reyting kaybetti. Mehmed: Fetihler Sultanı ise iki kategoride zirveyi kaptı.
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Mehmed: Fetihler Sultanı sezon finaliyle reytinglere damga vurdu.
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Sezon boyu yaş farkı sebebiyle eleştirilere maruz kalan A.B.İ. dizisini Afra Saraçoğlu'nun ayrılığı olumsuz etkilemiş görünüyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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