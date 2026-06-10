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Kentsel Dönüşüm Bir Mesleği Daha Bitirdi: Şehrin Emektarları Memleketlerine Dönüyor

Kentsel Dönüşüm Bir Mesleği Daha Bitirdi: Şehrin Emektarları Memleketlerine Dönüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.06.2026 - 12:46
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Kentsel dönüşüm projeleriyle çehresi değişen şehirlerde, mahalle kültürünün en önemli parçalarından biri olan kapıcılık mesleği tarihe karışıyor. Yenilenen binalarda artan maliyetler ve değişen mimari planlar, yılların emektarlarını işsiz bırakarak köylerine dönmeye zorlarken; insan emeğinin yerini temizlik şirketleri ve dijital güvenlik sistemleri alıyor.

Kaynak: Habertürk

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Şehirlerin dört bir yanında hız kazanan inşaat çalışmaları, sadece binaları değil, yıllar içinde kurulmuş komşuluk ilişkilerini ve geleneksel meslekleri de temelden sarsıyor.

Şehirlerin dört bir yanında hız kazanan inşaat çalışmaları, sadece binaları değil, yıllar içinde kurulmuş komşuluk ilişkilerini ve geleneksel meslekleri de temelden sarsıyor.

Bir zamanlar her apartmanın vazgeçilmezi olan, sabahları sıcak ekmek getiren, binanın tüm yükünü omuzlayan kapıcılar, kentsel dönüşümün sessiz mağdurları haline geldi. Türkiye'nin birçok ilinde eski apartmanlar yıkılıp yerlerine yenileri inşa edilirken, bu emektar çalışanlar için yeni projelerde artık bir yer ayrılmıyor. Şehir hayatının en köklü alışkanlıklarından biri olan apartman görevlisi devri, ekonomik ve mimari gerekçelerle hızla kapanıyor.

Müteahhitler ve apartman sakinleri, artan inşaat harcamalarını dengelemek ve dairelerin kullanım alanlarını olabildiğince genişletmek amacıyla ilk olarak kapıcı dairelerini gözden çıkarıyor. Geçmişte bu görevlilere tahsis edilen giriş veya bodrum katındaki alanlar, yeni projelerde otopark, depo ya da sığınağa dönüştürülüyor. Mekansal bu değişikliğin yanı sıra maddi hesaplamalar da devreye girince, onlarca yılını aynı binaya adamış çalışanların işlerine son veriliyor. İnsan emeğinin ve sıcak diyalogların yerini ise çoktan modern çağın alternatifleri almaya başladı. Artık binaların günlük temizliği ve çöp alımı gibi işler için haftanın belirli günleri gelen profesyonel temizlik şirketleriyle anlaşılırken, bina güvenliği tamamen dijital kamera sistemleri ve şifreli kapılarla sağlanıyor.

Yaşanan bu büyük değişim, yıllarca o apartmanlardaki ailelerin bir ferdi gibi görülen bina görevlilerini derinden etkiliyor. İşsiz kalan ve büyükşehirlerin yüksek yaşam maliyetleriyle baş başa bırakılan pek çok emektar çalışan, çareyi yıllar önce taşı toprağı altın diyerek geldikleri şehri terk edip memleketlerine, köylerine geri dönmekte buluyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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