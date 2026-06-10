Kentsel Dönüşüm Bir Mesleği Daha Bitirdi: Şehrin Emektarları Memleketlerine Dönüyor

Bir zamanlar her apartmanın vazgeçilmezi olan, sabahları sıcak ekmek getiren, binanın tüm yükünü omuzlayan kapıcılar, kentsel dönüşümün sessiz mağdurları haline geldi. Türkiye'nin birçok ilinde eski apartmanlar yıkılıp yerlerine yenileri inşa edilirken, bu emektar çalışanlar için yeni projelerde artık bir yer ayrılmıyor. Şehir hayatının en köklü alışkanlıklarından biri olan apartman görevlisi devri, ekonomik ve mimari gerekçelerle hızla kapanıyor.

Müteahhitler ve apartman sakinleri, artan inşaat harcamalarını dengelemek ve dairelerin kullanım alanlarını olabildiğince genişletmek amacıyla ilk olarak kapıcı dairelerini gözden çıkarıyor. Geçmişte bu görevlilere tahsis edilen giriş veya bodrum katındaki alanlar, yeni projelerde otopark, depo ya da sığınağa dönüştürülüyor. Mekansal bu değişikliğin yanı sıra maddi hesaplamalar da devreye girince, onlarca yılını aynı binaya adamış çalışanların işlerine son veriliyor. İnsan emeğinin ve sıcak diyalogların yerini ise çoktan modern çağın alternatifleri almaya başladı. Artık binaların günlük temizliği ve çöp alımı gibi işler için haftanın belirli günleri gelen profesyonel temizlik şirketleriyle anlaşılırken, bina güvenliği tamamen dijital kamera sistemleri ve şifreli kapılarla sağlanıyor.

Yaşanan bu büyük değişim, yıllarca o apartmanlardaki ailelerin bir ferdi gibi görülen bina görevlilerini derinden etkiliyor. İşsiz kalan ve büyükşehirlerin yüksek yaşam maliyetleriyle baş başa bırakılan pek çok emektar çalışan, çareyi yıllar önce taşı toprağı altın diyerek geldikleri şehri terk edip memleketlerine, köylerine geri dönmekte buluyor.