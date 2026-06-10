Kentsel Dönüşüm Bir Mesleği Daha Bitirdi: Şehrin Emektarları Memleketlerine Dönüyor
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Kentsel dönüşüm projeleriyle çehresi değişen şehirlerde, mahalle kültürünün en önemli parçalarından biri olan kapıcılık mesleği tarihe karışıyor. Yenilenen binalarda artan maliyetler ve değişen mimari planlar, yılların emektarlarını işsiz bırakarak köylerine dönmeye zorlarken; insan emeğinin yerini temizlik şirketleri ve dijital güvenlik sistemleri alıyor.
Kaynak: Habertürk
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Şehirlerin dört bir yanında hız kazanan inşaat çalışmaları, sadece binaları değil, yıllar içinde kurulmuş komşuluk ilişkilerini ve geleneksel meslekleri de temelden sarsıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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