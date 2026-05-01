Bir Tuhaf Kolonya Hikayesi

Ama bu kez kolonya bambaşka bir dil konuşur. Aynı şişe, aynı sıvı… Ama kokusu ağırdır. İçine sinmiş bir sessizlik vardır, bir kabulleniş. İnsanlar konuşamaz, kelimeler yetmez; işte o an kolonya devreye girer. Bir avuç dökülür, eller titrek… Sanki “başın sağ olsun” diyemeyenlerin yerine o söyler. Soğukluğu bu kez ferahlatmaz; aksine, insanın içindeki boşluğu daha da belirgin kılar. O koku, hafızaya bir mühür gibi basılır. Yıllar sonra bile aynı kokuyu aldığında, bir odanın sessizliği geri gelir.

Kolonya sadece bir sıvı değildir; duyguların taşıyıcısıdır. Bayramda çoğalan kalplerin, cenazede eksilen hayatların tanığıdır. Neşenin de hüznün de aynı şişede buluşabildiği nadir şeylerden biridir. Belki de bu yüzden bu kadar bizdendir. Çünkü biz de öyleyiz: Aynı kalpte hem kahkaha hem gözyaşı taşıyabilen insanlar…