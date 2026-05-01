Bir Tuhaf Kolonya Hikayesi
Kolonya deyip geçme.
Bir şişe camın içine sıkışmış gibi duran o berrak sıvı, aslında zamanın kendisidir. Parmak uçlarımızdan hafızamıza doğru yürüyen, görünmez ama inatçı bir yolculuktur kolonya. Çocukluğumuzdan beri tanıdığımız, çoğu zaman kapı girişlerinde “dur bakalım” diye bizi karşılayan o küçük ritüel… Birkaç damla gibi görünür ama içine sığdırdığı şey, bazen bir ömürdür.
Bayram sabahlarını hatırla. Daha güneş tam yükselmeden, evin içinde bir telaş…
Bir de cenaze evleri vardır. Kapı yine açılır, yine bir şişe uzatılır sana.
Ve düşün: Kaç ev gördü o şişe? Kaç kapıdan geçti, kaç ele değdi? Kaç hikâyeye sessizce eşlik etti?
