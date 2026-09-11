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Pinhani'nin Unutamadığın O Parçasını Seçiyoruz!

etiket Pinhani'nin Unutamadığın O Parçasını Seçiyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
11.09.2026 - 12:01
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Hazırsak bu sefer her şarkısıyla hafızamıza kazınan, dilimize dolanan Pinhani'ye bir göz atıyoruz... Seçim yapması zor ama bu test için birini seçmek gerekiyor. Peki Pinhani'nin en iyi şarkısı hangisi?

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Peki senin o bir türlü unutamadığın Pinhani şarkısı hangisi?

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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