article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Metro Boomin İstanbul'a Geliyor: Konser Ne Zaman, Nerede Yapılacak?

etiket Metro Boomin İstanbul'a Geliyor: Konser Ne Zaman, Nerede Yapılacak?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
13.09.2026 - 13:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Modern hip-hop ve trap müziğin sınırlarını yeniden çizen Metro Boomin nihayet İstanbul'a geliyor. Günümüz hip-hop kültürünün en büyük mimarlarından birini canlı dinlemek gerçekten büyük bir şans. The Weeknd, Travis Scott, Drake, Future ve 21 Savage gibi dev isimlerle yaptığı hitleri ezbere bildiğimiz Metro Boomin konserine az kaldı!

Peki konser günü bizi neler bekliyor ve biletlere nereden ulaşabilirsiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Metro Boomin kimdir?

Metro Boomin kimdir?

Metro Boomin, günümüz hip-hop ve trap sahnesinin en etkili prodüktörlerinden ve müzik mimarlarından biri. The Weeknd, Drake, Future ve Travis Scott gibi dev isimlerle imza attığı liste başı hitlerle tanınıyor. Kendine has karanlık altyapıları ve yenilikçi tarzıyla modern rap kültürüne yön veren sanatçı, aynı zamanda Spider-Man: Across the Spider-Verse filminin müzik direktörlüğünü üstlenerek sinema dünyasında da adından sıkça söz ettirdi.

Metro Boomin konseri ne zaman olacak?

Metro Boomin konseri ne zaman olacak?

Konser, 22 Eylül 2026 Salı akşamı gerçekleşecek. Only You Live organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte kapılar saat 19.00'da açılıyor. Metro Boomin ise tam 21.30'da sahnede olacak.

Efsanevi konser nerede olacak?

Efsanevi konser nerede olacak?

Etkinliğe İstanbul'un en bilinen açık hava sahnelerinden KüçükÇiftlik Park ev sahipliği yapıyor. Şehrin merkezinde yer alan alana toplu taşıma araçlarıyla oldukça rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Biletler nereden alınabilir?

Biletler nereden alınabilir?

KüçükÇiftlik Park'ta yapılacak olan konser biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsiniz. Konsere çok az kaldı, hemen biletinizi Passo üzerinden almak için buraya tıklamanız yeterli!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın