Metro Boomin İstanbul'a Geliyor: Konser Ne Zaman, Nerede Yapılacak?
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Modern hip-hop ve trap müziğin sınırlarını yeniden çizen Metro Boomin nihayet İstanbul'a geliyor. Günümüz hip-hop kültürünün en büyük mimarlarından birini canlı dinlemek gerçekten büyük bir şans. The Weeknd, Travis Scott, Drake, Future ve 21 Savage gibi dev isimlerle yaptığı hitleri ezbere bildiğimiz Metro Boomin konserine az kaldı!
Peki konser günü bizi neler bekliyor ve biletlere nereden ulaşabilirsiniz?
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Metro Boomin kimdir?
Metro Boomin konseri ne zaman olacak?
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Biletler nereden alınabilir?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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