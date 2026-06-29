Röportaj Adam Mahsun Karaca'nın Paylaştığı İstanbul'daki Yamuk Bina Videosu Gündem Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca'nın yamuk olduğu iddiasıyla paylaştığı Çekmeköy'deki binada belediye ekipleri inceleme gerçekleştirdi. İddiaya ilişkin adreste incelemelerde bulunan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 'Teknik ekibimiz ve müdürlerimizle birlikte yaptığımız kontrollerde binanın dört dörtlük, tamamıyla projesine uygun olduğunu tespit ettik. Bina tamamıyla ruhsatına uygun. Herhangi bir olumsuzluk görülmüyor' dedi. Bina ise dronla havadan görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada "Röportaj Adam" mahlasıyla içerik üreten Mahsun Karaca, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde kayda aldığı bir binanın yamuk olduğunu öne sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çekmeköy'de sanal medyada bir binanın eğri durduğu iddiasına ilişkin Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, belediyenin teknik ekipleriyle birlikte adreste incelemelerde bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın