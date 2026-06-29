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Röportaj Adam Mahsun Karaca'nın Paylaştığı İstanbul'daki Yamuk Bina Videosu Gündem Oldu

Röportaj Adam Mahsun Karaca'nın Paylaştığı İstanbul'daki Yamuk Bina Videosu Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.06.2026 - 07:46
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Sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca'nın yamuk olduğu iddiasıyla paylaştığı Çekmeköy'deki binada belediye ekipleri inceleme gerçekleştirdi. İddiaya ilişkin adreste incelemelerde bulunan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 'Teknik ekibimiz ve müdürlerimizle birlikte yaptığımız kontrollerde binanın dört dörtlük, tamamıyla projesine uygun olduğunu tespit ettik. Bina tamamıyla ruhsatına uygun. Herhangi bir olumsuzluk görülmüyor' dedi. Bina ise dronla havadan görüntülendi.

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Sosyal medyada "Röportaj Adam" mahlasıyla içerik üreten Mahsun Karaca, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde kayda aldığı bir binanın yamuk olduğunu öne sürdü.

Mahsun Karaca’nın paylaştığı video sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok konuşulan görüntülerden biri haline geldi.

Çekmeköy'de sanal medyada bir binanın eğri durduğu iddiasına ilişkin Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, belediyenin teknik ekipleriyle birlikte adreste incelemelerde bulundu.

Çekmeköy'de sanal medyada bir binanın eğri durduğu iddiasına ilişkin Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, belediyenin teknik ekipleriyle birlikte adreste incelemelerde bulundu.

Yapılan kontrollerin ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Çerkez, binanın ruhsatına ve onaylı projesine uygun olduğunu belirtti. Bina ise dronla havadan görüntülendi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 'Bizde bunu sosyal medyadan izlediğimizde burada bir çekim yapılmış olduğunu gördük. Teknik ekibimiz ve müdürlerimizle birlikte yaptığımız kontrollerde binanın dört dörtlük, tamamıyla projesine uygun olduğunu tespit ettik. Görüntü ters açıdan çekildiği ve arazi meyilli olduğu için bina yana yatmış gibi görünüyor. Ancak herhangi bir sıkıntısı yok. Burada insanların can güvenliği söz konusu. İnşaatın projeye uygun olması gerekiyor. Yapı denetim firması kontrollerini yapıyor. Ayrıca belediyemizin bölge mühendisi, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve teknik ekiplerimiz de denetimlerini sürdürüyor. Bende gelip yerinde kontrol ettim. Bina tamamıyla ruhsatına uygun. Herhangi bir olumsuzluk görülmüyor' diye konuştu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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