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Koparana 699 Bin 245 Lira Ceza Kesiliyor: Ayvalık'ta Kum Zambakları Ahşap Kafeslerle Korumaya Alındı

Koparana 699 Bin 245 Lira Ceza Kesiliyor: Ayvalık'ta Kum Zambakları Ahşap Kafeslerle Korumaya Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 19:47
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Badavut Sahili'nde, nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambaklarının etrafına özel ahşap kafesler yerleştirildi. Çevre Kanunu kapsamında koruma altındaki bu bitkiyi koparmanın 2026 yılındaki idari para cezası tam 699 bin 245 lira.

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Badavut'taki her zambak öbeği, üstten bakınca bir çerçeveyi andıran ahşap bir kafesin içine alındı.

Badavut'taki her zambak öbeği, üstten bakınca bir çerçeveyi andıran ahşap bir kafesin içine alındı.

Badavut Sahili, Ayvalık'ta kum zambaklarının (Pancratium maritimum) doğal ortamında yayılış gösterdiği kıyılardan biri. Bölgedeki bitkilerin çevresine monte edilen koruyucu ahşap kafeslerin amacı, onları insan baskısından, plaj yoğunluğundan ve tahribattan uzak tutmak.

Kafeslerin içindeki zambaklar, yaz sonunda açan beyaz ve ince yapraklı çiçekleriyle tanınıyor. Kumun derinlerindeki soğanından her yıl yeniden sürgün veren bitki, üzerine basıldığında ya da çiçeği koparıldığında kolayca zarar görüyor.

DHA'nın daha önce aktardığına göre çalışma, Ayvalık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Ayvalık Belediyesi'nin ortaklığında yürütüldü ve sahildeki yaklaşık 26 kök endemik bitki fiziksel bir koruma sistemine alındı.

Kafeslerin derdi sadece ezilmeyi önlemek değil; plaja gelenlerin bu bitkiyi fark etmesi de isteniyor.

Kafeslerin derdi sadece ezilmeyi önlemek değil; plaja gelenlerin bu bitkiyi fark etmesi de isteniyor.

Kum zambaklarını tehdit eden şey yalnızca plajda yürüyenler değil. DHA'nın haberine göre kafesler, bitkileri araç trafiğinden, evcil hayvanlardan ve bilinçsiz kullanımdan kaynaklanabilecek zararlardan korumak için kuruldu.

Öte yandan önlemin ikinci bir hedefi daha var: bölgeye gelen ziyaretçilerde farkındalık oluşturmak. Kafeslerden birinin önüne yerleştirilen bilgilendirme tabelası da bu yüzden dikkat çekiyor.

Kıyıların doğal mirası olarak görülen bu nadir bitki için sahili kullananların kafeslere ve koruma alanlarına dokunmaması isteniyor.

Koparmanın, hatta soğanını sökmenin bedeli yüz binlerce lirayı buluyor.

Koparmanın, hatta soğanını sökmenin bedeli yüz binlerce lirayı buluyor.

Türkiye'de koruma altındaki kum zambağını koparmanın 2026 yılı için belirlenen idari para cezası 699 bin 245 lira. Aynı yaptırım, bitkinin soğanını yerinden sökenler için de geçerli.

Ceza yalnızca Ayvalık'a özgü de değil. İHA'nın ağustos sonunda Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan sahilinden aktardığı haberde de, çiçeklenme döneminde kumsalı süsleyen zambakları koparanları aynı tutarda cezanın beklediği hatırlatılmıştı.

Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri ise doğal mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi için sahili kullanan vatandaşların duyarlı olmasını ve koruma alanlarına dikkat etmesini istedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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