Koparana 699 Bin 245 Lira Ceza Kesiliyor: Ayvalık'ta Kum Zambakları Ahşap Kafeslerle Korumaya Alındı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Badavut Sahili'nde, nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambaklarının etrafına özel ahşap kafesler yerleştirildi. Çevre Kanunu kapsamında koruma altındaki bu bitkiyi koparmanın 2026 yılındaki idari para cezası tam 699 bin 245 lira.
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Badavut'taki her zambak öbeği, üstten bakınca bir çerçeveyi andıran ahşap bir kafesin içine alındı.
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Kafeslerin derdi sadece ezilmeyi önlemek değil; plaja gelenlerin bu bitkiyi fark etmesi de isteniyor.
Koparmanın, hatta soğanını sökmenin bedeli yüz binlerce lirayı buluyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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