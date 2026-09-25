Koparana 699 Bin 245 Lira Ceza Kesiliyor: Ayvalık'ta Kum Zambakları Ahşap Kafeslerle Korumaya Alındı

Kum zambaklarını tehdit eden şey yalnızca plajda yürüyenler değil. DHA'nın haberine göre kafesler, bitkileri araç trafiğinden, evcil hayvanlardan ve bilinçsiz kullanımdan kaynaklanabilecek zararlardan korumak için kuruldu.

Öte yandan önlemin ikinci bir hedefi daha var: bölgeye gelen ziyaretçilerde farkındalık oluşturmak. Kafeslerden birinin önüne yerleştirilen bilgilendirme tabelası da bu yüzden dikkat çekiyor.

Kıyıların doğal mirası olarak görülen bu nadir bitki için sahili kullananların kafeslere ve koruma alanlarına dokunmaması isteniyor.