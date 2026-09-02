376 Kişilik Vapuru 2 Binden Fazla Yolcuyla Doldurdular: Kazanlar Patlayınca 1.000'den Fazla Kişi Öldü

Sultana, 27 Nisan 1865’te saat 02.00 civarında Memphis’in kuzeyine ulaştığında dört kazanından üçü art arda patladı. Patlama geminin üst bölümlerini parçaladı ve kısa sürede yangın çıktı. Çok sayıda yolcu patlamayla hayatını kaybederken diğerleri alevlerden kaçmak için nehre atladı.

Gemide yalnızca bir filika ve 76 cankurtaran yeleği bulunduğu kaydedildi. Suya indirilen filikaya 100’den fazla kişinin tutunmaya çalışması üzerine araç ağırlığa dayanamayarak battı. Gece karanlığı, nehrin güçlü akıntısı ve yolcuların sağlık durumunun kötü olması kurtulma ihtimalini daha da azalttı.

Faciadaki kesin can kaybı hiçbir zaman belirlenemedi. Bazı modern araştırmalar yaklaşık 1.100 kişinin öldüğünü belirtirken dönemin kayıtları sayıyı 1.800’e kadar çıkarıyor. ABD Sahil Güvenliği, olayı ülke tarihinin en ölümcül deniz faciası olarak tanımlıyor. Felaket, buharlı gemilerin denetlenmesi ve deniz güvenliği kurallarının merkezî biçimde uygulanması yönündeki düzenlemeleri de hızlandırdı.