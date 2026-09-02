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376 Kişilik Vapuru 2 Binden Fazla Yolcuyla Doldurdular: Kazanlar Patlayınca 1.000'den Fazla Kişi Öldü

376 Kişilik Vapuru 2 Binden Fazla Yolcuyla Doldurdular: Kazanlar Patlayınca 1.000'den Fazla Kişi Öldü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 16:25
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Amerikan İç Savaşı’nın son günlerinde, esir kamplarından serbest bırakılan askerleri evlerine götüren Sultana adlı buharlı vapur Mississippi Nehri’ne açıldı. Yasal kapasitesi yalnızca 376 yolcu olmasına rağmen gemide 2 binden fazla insan bulunuyordu. Daha önce arızalanan kazanlardan üçü 27 Nisan 1865 gecesi patladı. Kesin sayı günümüzde de tartışılsa da faciada en az 1.000 kişinin öldüğü kabul ediliyor.

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Serbest bırakılan askerleri geminin her bölümüne doldurdular

Serbest bırakılan askerleri geminin her bölümüne doldurdular

Yaklaşık 79 metre uzunluğundaki ahşap Sultana, Mississippi Nehri’nde yolcu ve yük taşımak amacıyla kullanılıyordu. Geminin yasal yolcu kapasitesi 376 kişiydi. Ancak son yolculuğunda farklı kayıtlara göre 2.100 ile 2.400’den fazla yolcu ve mürettebat taşıyordu.

Yolcuların büyük bölümünü, Konfederasyon esir kamplarından yeni çıkarılan Birlik askerleri oluşturuyordu. Uzun süre yetersiz beslenme ve hastalıklarla mücadele eden askerler, savaşın sona ermesinin ardından Ortabatı’daki evlerine dönüyordu. Geminin güverteleri ve geçiş alanları ayakta durmakta zorlanan insanlarla tamamen doldu.

Sultana, askerleri almadan önce Vicksburg’da durduğunda kazanlarından birinde sızıntı tespit edildi. Tam kapsamlı bir onarım yapılması zaman alacağından hasarlı bölüm geçici olarak yamandı. Kazanı onaran kişinin daha sonra verdiği ifadeye göre kaptan, yolculuğa devam etmek için gereken onarımın kısa sürede tamamlanmasını istemişti.

Üç kazan patladı, gemi yanarak nehirde sürüklendi

Üç kazan patladı, gemi yanarak nehirde sürüklendi

Sultana, 27 Nisan 1865’te saat 02.00 civarında Memphis’in kuzeyine ulaştığında dört kazanından üçü art arda patladı. Patlama geminin üst bölümlerini parçaladı ve kısa sürede yangın çıktı. Çok sayıda yolcu patlamayla hayatını kaybederken diğerleri alevlerden kaçmak için nehre atladı.

Gemide yalnızca bir filika ve 76 cankurtaran yeleği bulunduğu kaydedildi. Suya indirilen filikaya 100’den fazla kişinin tutunmaya çalışması üzerine araç ağırlığa dayanamayarak battı. Gece karanlığı, nehrin güçlü akıntısı ve yolcuların sağlık durumunun kötü olması kurtulma ihtimalini daha da azalttı.

Faciadaki kesin can kaybı hiçbir zaman belirlenemedi. Bazı modern araştırmalar yaklaşık 1.100 kişinin öldüğünü belirtirken dönemin kayıtları sayıyı 1.800’e kadar çıkarıyor. ABD Sahil Güvenliği, olayı ülke tarihinin en ölümcül deniz faciası olarak tanımlıyor. Felaket, buharlı gemilerin denetlenmesi ve deniz güvenliği kurallarının merkezî biçimde uygulanması yönündeki düzenlemeleri de hızlandırdı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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