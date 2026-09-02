376 Kişilik Vapuru 2 Binden Fazla Yolcuyla Doldurdular: Kazanlar Patlayınca 1.000'den Fazla Kişi Öldü
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Amerikan İç Savaşı’nın son günlerinde, esir kamplarından serbest bırakılan askerleri evlerine götüren Sultana adlı buharlı vapur Mississippi Nehri’ne açıldı. Yasal kapasitesi yalnızca 376 yolcu olmasına rağmen gemide 2 binden fazla insan bulunuyordu. Daha önce arızalanan kazanlardan üçü 27 Nisan 1865 gecesi patladı. Kesin sayı günümüzde de tartışılsa da faciada en az 1.000 kişinin öldüğü kabul ediliyor.
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Serbest bırakılan askerleri geminin her bölümüne doldurdular
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Üç kazan patladı, gemi yanarak nehirde sürüklendi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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