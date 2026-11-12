Evlerde Fayans Devri Bitiyor: Artık Koridorlarda Bu Malzeme Olacak
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Yıllardır antre ve koridor zeminlerinin vazgeçilmezi olan seramik fayanslar, yerini kuvars-vinil karolara bırakıyor. Aşınmaya, neme ve yoğun ayak trafiğine dayanıklı bu yeni nesil malzeme, ev dekorasyonunda fayansa güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.
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Kaynak: Lowe's
Evin en çok yıpranan bölgesi olan koridorlarda zemin tercihleri değişiyor.
Kuvars-vinil, mineral dolgulu çok katmanlı PVC tabanıyla ahşabın sıcaklığını ve esnekliğini sunuyor.
Uzun ömür için kalın koruyucu tabakalı modeller seçilmeli, giriş kapısına paspas konulmalı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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