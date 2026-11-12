Evlerde Fayans Devri Bitiyor: Artık Koridorlarda Bu Malzeme Olacak

Mineral dolgu maddeleriyle güçlendirilmiş çok katmanlı polivinil klorür (PVC) tabanından üretilen kuvars-vinil, giriş kapısının hemen önünde bile kullanılabiliyor. Laminat parkelerin suya karşı dayanıksızlığını da ortadan kaldıran malzeme, seramiğin sertliği yerine ahşabın sıcaklığını ve esnekliğini sunuyor.

Kışın çıplak ayakla basıldığında seramikteki gibi soğuk his oluşmuyor, yüzey oda sıcaklığına yakın kalıyor. Derz araları olmadığı için kararan derzleri kimyasal temizleyicilerle fırçalama zahmeti de ortadan kalkıyor. Islak şemsiyelerden ve ayakkabılardan sızan su kaplamaya zarar vermiyor, klasik ahşap ve laminatlar gibi şişme yapmıyor. Ağır bir cisim düştüğünde çatlamayan ve parçalanmayan malzeme, darbe emici elastik yapısıyla uzun yıllar bütünlüğünü koruyor. Gerçek mermer, brüt beton, doğal taş veya masif ahşap dokusunu birebir taklit edebilen yüzeyleri de her dekorasyon stiline uyum sağlıyor.