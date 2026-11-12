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Evlerde Fayans Devri Bitiyor: Artık Koridorlarda Bu Malzeme Olacak

Evlerde Fayans Devri Bitiyor: Artık Koridorlarda Bu Malzeme Olacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 10:29
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Yıllardır antre ve koridor zeminlerinin vazgeçilmezi olan seramik fayanslar, yerini kuvars-vinil karolara bırakıyor. Aşınmaya, neme ve yoğun ayak trafiğine dayanıklı bu yeni nesil malzeme, ev dekorasyonunda fayansa güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

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Kaynak: Lowe's

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Evin en çok yıpranan bölgesi olan koridorlarda zemin tercihleri değişiyor.

Evin en çok yıpranan bölgesi olan koridorlarda zemin tercihleri değişiyor.

Koridorlar, dışarıdan gelen ıslaklık, çamur, kum ve kimyasallara ilk maruz kalan bölge olarak evin en çok yıpranan alanı. Bugüne kadar pratik temizliği nedeniyle tercih edilen seramik fayanslar ise kışın buz gibi yüzeyi, kararan derz araları ve kırılgan yapısı yüzünden şikayet konusu oluyor.

Bu nedenle koridor zeminlerinde seramik fayansların yerini kuvars-vinil karolar almaya başlıyor.

Kuvars-vinil, mineral dolgulu çok katmanlı PVC tabanıyla ahşabın sıcaklığını ve esnekliğini sunuyor.

Kuvars-vinil, mineral dolgulu çok katmanlı PVC tabanıyla ahşabın sıcaklığını ve esnekliğini sunuyor.

Mineral dolgu maddeleriyle güçlendirilmiş çok katmanlı polivinil klorür (PVC) tabanından üretilen kuvars-vinil, giriş kapısının hemen önünde bile kullanılabiliyor. Laminat parkelerin suya karşı dayanıksızlığını da ortadan kaldıran malzeme, seramiğin sertliği yerine ahşabın sıcaklığını ve esnekliğini sunuyor.

Kışın çıplak ayakla basıldığında seramikteki gibi soğuk his oluşmuyor, yüzey oda sıcaklığına yakın kalıyor. Derz araları olmadığı için kararan derzleri kimyasal temizleyicilerle fırçalama zahmeti de ortadan kalkıyor. Islak şemsiyelerden ve ayakkabılardan sızan su kaplamaya zarar vermiyor, klasik ahşap ve laminatlar gibi şişme yapmıyor. Ağır bir cisim düştüğünde çatlamayan ve parçalanmayan malzeme, darbe emici elastik yapısıyla uzun yıllar bütünlüğünü koruyor. Gerçek mermer, brüt beton, doğal taş veya masif ahşap dokusunu birebir taklit edebilen yüzeyleri de her dekorasyon stiline uyum sağlıyor.

Uzun ömür için kalın koruyucu tabakalı modeller seçilmeli, giriş kapısına paspas konulmalı.

Uzun ömür için kalın koruyucu tabakalı modeller seçilmeli, giriş kapısına paspas konulmalı.

Kuvars-vinil karoların ömrünü uzatmak ve performansını en üst düzeyde tutmak için koridor gibi yoğun kullanılan alanlarda yüksek aşınma direncine sahip, kalın koruyucu tabakalı modeller seçilmesi gerekiyor.

Dışarıdan taşınabilecek keskin kum taneleri için girişe bir paspas yerleştirilmesi ve montajın yapılacağı alt zeminin tamamen pürüzsüz ve düz olması da malzemenin uzun yıllar ilk günkü formunu korumasına yetiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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