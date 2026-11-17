Nebraska Game and Parks Commission'ın yayını Outdoor Nebraska'ya göre Leo Youngdahl, Schramm Park Eyalet Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen bir yaz sonu etkinliğine katılırken büyük bir kaya gördü. Kayayı, deniz zambağı fosili (crinoid) bulma umuduyla çevirdi. Kayanın alt yüzünde ise balık kılçığını andıran alışılmadık bir desen vardı.

Özel bir şey bulduğunu anlayan çocuk, kayayı dış mekan eğitim uzmanı Kelly Ekue'ye götürdü. Ekue, yedi yılı aşkın süredir alanda program yürüttüğünü ve burada en sık rastlanan altı ana fosil türü olduğunu söyledi. Bu fosil ise bildikleri türlerin hiçbirine benzemiyordu.

Fotoğraf: Nebraska Game and Parks Commission