6 Yaşında Hayatının Keşfini Yaptı: 55 Yıldır Kaydedilmeyen Fosil Ortaya Çıkardı
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ABD'nin Nebraska eyaletinde bir parkta fosil arayan 6 yaşındaki Leo Youngdahl, eyalette 55 yıldan uzun süredir kaydedilmemiş bir fosil buldu. Çocuğun bulduğu kaya parçası, uzmanlar tarafından yaklaşık 200 ile 500 milyon yıl önce yaşamış bir deniz canlısına ait olarak tanımlandı.
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Kaynak: Futura-Sciences
Leo Youngdahl, Schramm Park'ta çevirdiği kayanın altında alışılmadık bir desen buldu.
Uzmanlar fosili, nadir bulunan bir deniz canlısı olan konularid olarak tanımladı.
Fosil Schramm Park'ta kalacak ve eğitim programlarında kullanılacak.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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