Tüp Bebek Skandalı: Bebek Aileye Benzemeyince Gerçek Ortaya Çıktı
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Tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen kızlarını kucaklarına aldıklarında, onun ikisine de hiç benzemediğini fark ettiler! ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Tiffany Score ve Steven Mills için bu fark, bir tüp bebek kliniğindeki embriyo karışıklığını gün yüzüne çıkaran uzun bir sürecin başlangıcı oldu.
Aylar süren DNA testleri, mahkeme kararları ve bir kliniğin kapanmasıyla devam eden hikayede çift, bebeğin biyolojik ailesiyle bir velayet anlaşması yaptı.
İşte detaylar.
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Bebeklerinin Kendilerine Ait Olmadığını DNA Testiyle Öğrendiler
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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