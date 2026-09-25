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Yaşam
Tüp Bebek Skandalı: Bebek Aileye Benzemeyince Gerçek Ortaya Çıktı

Tüp Bebek Skandalı: Bebek Aileye Benzemeyince Gerçek Ortaya Çıktı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 21:27
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Tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen kızlarını kucaklarına aldıklarında, onun ikisine de hiç benzemediğini fark ettiler! ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Tiffany Score ve Steven Mills için bu fark, bir tüp bebek kliniğindeki embriyo karışıklığını gün yüzüne çıkaran uzun bir sürecin başlangıcı oldu.

Aylar süren DNA testleri, mahkeme kararları ve bir kliniğin kapanmasıyla devam eden hikayede çift, bebeğin biyolojik ailesiyle bir velayet anlaşması yaptı. 

İşte detaylar.

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Bebeklerinin Kendilerine Ait Olmadığını DNA Testiyle Öğrendiler

Bebeklerinin Kendilerine Ait Olmadığını DNA Testiyle Öğrendiler

Tiffany Score ve Steven Mills, Longwood'daki Fertility Center of Orlando'da (resmi adıyla IVF Life Inc.) Dr. Milton McNichol'un yürüttüğü tüp bebek tedavisine başladı. Çiftin yumurtaları ve spermleri kullanılarak oluşturulan biri erkek, ikisi kız üç embriyosu 2020 yılında klinikte dondurularak saklandı.

Embriyolardan biri daha önceki bir transferde kullanıldı ancak gebelik düşükle sonuçlandı. Çift, kalan embriyolardan birinin kendisine transfer edilmesini bekliyordu. 7 Nisan 2025'te Score'a, çiftin kendi embriyolarından biri olduğu düşünülerek bir embriyo transfer edildi. 

Gebelik başarılı oldu ve Score, 11 Aralık 2025'te kızları Shea'yı dünyaya getirdi. Ancak ikisi de beyaz olan çift, bebeğin fiziksel görünümünün kendilerinden çok farklı olduğunu fark etti. Yapılan genetik testler, Shea'nın ne Score ne de Mills ile biyolojik bir bağı olduğunu gösterdi.

Çiftin avukatı, yapılan genetik testin Shea'nın yüzde 100 Güney Asya kökenli olduğunu gösterdiğini açıkladı.

'Kalbimiz kırık, yıkılmış ve kafamız karışık durumdayız.'

Çift, bu sözlerle yaşadıkları şoku kamuoyuyla paylaştı.

Klinikte Aynı Dönemde Tedavi Gören Aileler Test Edildi

Klinikte Aynı Dönemde Tedavi Gören Aileler Test Edildi

Score ve Mills, Ocak 2026'da kliniğe ve Dr. McNichol'a dava açtı. Çift yalnızca kendi durumlarının aydınlatılmasını değil, kliniğin diğer hastalara da ne olduğunu açıklamasını istedi. Dava kapsamında, kliniğin son yıllardaki hastaları arasında benzer bir embriyo karışıklığı yaşanıp yaşanmadığının araştırılması ve gerekli genetik testlerin yapılması da talep edildi.

Shea'nın fotoğrafı basında yer alınca, çiftin avukatı Jack Scarola'nın ofisine çok sayıda aile ulaştı. Scarola, 'Shea ile genetik bağı olabileceğini düşünen birden fazla aile var' dedi. 

Araştırma kapsamında yumurta toplama ve embriyo transfer tarihleri örtüşen 16 potansiyel aile grubu belirlendi. Yapılan genetik incelemeler sonucunda Shea'nın biyolojik ailesi tespit edildi.

Peki Çiftin Kendi Embriyoları Nerede?

Hikayenin bir diğer düğümü de buydu. Çiftin oluşturduğu üç embriyodan birinin düşükle sonuçlandığı, bir diğerinin ise nerede olduğu konusunda belirsizlik bulunduğu ortaya çıktı.

Kliniğin kayıtlarında çift adına kalan bir embriyo bulunduğu belirtildi ancak Score ve Mills, bunun gerçekten kendilerine ait olup olmadığından emin değildi. Tam da bu yüzden kendilerine ait olduğu belirtilen embriyo başka bir tüp bebek merkezine taşındı ve genetik ebeveynlik testi için incelemeye alındı.

Klinik Kapılarını Kapattı

Klinik Kapılarını Kapattı

Dava sürerken Fertility Center of Orlando da faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı. Kliniğin açıklamasında kararın 'Dikkatli bir değerlendirmenin ardından' alındığı belirtildi ancak somut bir gerekçe paylaşılmadı.

Aktarılanlara göre klinik, 2024'ün sonlarında iflas koruması için başvurmuştu. Florida Sağlık Bakanlığı'nın 2023'teki denetimlerinde ekipman eksiklikleri ve eksik acil durum ilaçları tespit edilmiş, Dr. McNichol da 2024'te Florida Tıp Kurulu'na 5 bin dolar para cezası ödemişti. Kliniğe ayrıca bir taşıyıcı annelik sürecine ilişkin ayrı bir dava da açıldı.

Biyolojik Aile Nisan'da Bulundu, Anlaşma İmzalandı

Biyolojik Aile Nisan'da Bulundu, Anlaşma İmzalandı

Aylar süren genetik testlerin sonunda Shea'nın biyolojik ailesi Nisan 2026'da belirlendi. Ailenin kimliği ise gizlilik nedeniyle açıklanmadı.

İki aile, 12 Haziran 2026'da mahkemeye ortak bir velayet anlaşması sundu. Anlaşmaya göre Score ve Mills, Shea'nın kalıcı yasal velayetini aldı. Biyolojik aile ise Shea'nın hayatında yer almaya devam edecek. Anlaşmanın diğer ayrıntıları gizli tutuluyor.

Tiffany Score, biyolojik aile için şu sözleri kullandı:

'Onun genetik ebeveynleri gerçekten harika insanlar ve bundan sonra da onlarla ilişkimizi sürdüreceğiz.'

Avukat Jack Scarola da iki ailenin 'dostluk ve güvene dayalı bir ilişki' kurmaya kararlı olduğunu açıkladı.

Biyolojik Ailenin Avukatı: "Kalpleri Kırık"

Biyolojik Ailenin Avukatı: "Kalpleri Kırık"

Hikayenin diğer tarafında ise bambaşka bir acı var. Biyolojik ailenin avukatı Rob Marcereau, NBC News'e yaptığı açıklamada ailenin velayet için mücadele etmeme kararını 'yürek burkan bir karar' olarak nitelendirdi.

'Yaşananlar yüzünden kalpleri kırık ve doğum yapan çiftin de acı çektiğinin farkındalar.'

Marcereau'ya göre bir velayet davası, aile için 'inanılmaz derecede zorlu bir hukuk mücadelesi' olacaktı. People dergisine konuşan avukat, ailenin aslında velayeti almak isteyeceğini de belirtti. Kliniğin hatasını ise tek bir cümleyle özetledi: 'Bu kesinlikle affedilemez.'

Biyolojik ailenin de kliniğe karşı hukuki süreç başlatmaya hazırlandığı aktarılıyor. Score ve Mills'in davası kliniğe açtığı dava sürüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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