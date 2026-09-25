Tüp Bebek Skandalı: Bebek Aileye Benzemeyince Gerçek Ortaya Çıktı

Score ve Mills, Ocak 2026'da kliniğe ve Dr. McNichol'a dava açtı. Çift yalnızca kendi durumlarının aydınlatılmasını değil, kliniğin diğer hastalara da ne olduğunu açıklamasını istedi. Dava kapsamında, kliniğin son yıllardaki hastaları arasında benzer bir embriyo karışıklığı yaşanıp yaşanmadığının araştırılması ve gerekli genetik testlerin yapılması da talep edildi.

Shea'nın fotoğrafı basında yer alınca, çiftin avukatı Jack Scarola'nın ofisine çok sayıda aile ulaştı. Scarola, 'Shea ile genetik bağı olabileceğini düşünen birden fazla aile var' dedi.

Araştırma kapsamında yumurta toplama ve embriyo transfer tarihleri örtüşen 16 potansiyel aile grubu belirlendi. Yapılan genetik incelemeler sonucunda Shea'nın biyolojik ailesi tespit edildi.

Peki Çiftin Kendi Embriyoları Nerede?

Hikayenin bir diğer düğümü de buydu. Çiftin oluşturduğu üç embriyodan birinin düşükle sonuçlandığı, bir diğerinin ise nerede olduğu konusunda belirsizlik bulunduğu ortaya çıktı.

Kliniğin kayıtlarında çift adına kalan bir embriyo bulunduğu belirtildi ancak Score ve Mills, bunun gerçekten kendilerine ait olup olmadığından emin değildi. Tam da bu yüzden kendilerine ait olduğu belirtilen embriyo başka bir tüp bebek merkezine taşındı ve genetik ebeveynlik testi için incelemeye alındı.