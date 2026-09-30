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27 Yıl Sonra Aynı Rollerde! Mumya 4 Setinden Brendan Fraser ve Rachel Weisz'lı İlk Kareler

27 Yıl Sonra Aynı Rollerde! Mumya 4 Setinden Brendan Fraser ve Rachel Weisz'lı İlk Kareler

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2026 - 10:53 Son Güncelleme: 30.09.2026 - 10:59
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Mumya hayranlarının yıllardır beklediği an sonunda geldi. Serinin dördüncü filmi The Mummy 4'ün setinden ilk görüntüler ortaya çıktı. Brendan Fraser ve Rachel Weisz, 27 yıl önce hayat verdikleri Rick ve Evelyn O'Connell kostümleriyle yeniden kamera karşısına geçti.

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57 yaşındaki Brendan Fraser, Suffolk'taki eski bir askeri üste Rick O'Connell olarak yeniden kamera karşısına geçti.

57 yaşındaki Brendan Fraser, Suffolk'taki eski bir askeri üste Rick O'Connell olarak yeniden kamera karşısına geçti.

Brendan Fraser, İngiltere'nin Suffolk bölgesinde eski bir askeri üste kurulan setteydi. Oyuncu siyah deri ceket ve siyah pantolonuyla dikkat çekti.

Çekimlerde Rick O'Connell'ın gümüş-kırmızı bir yarış arabasını kullandığı sahneler kaydedildi. Üstelik Fraser, çekim aralarında seti izlemeye gelen kalabalığı selamlamayı ve hayranlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Rachel Weisz, Evelyn kostümüyle Londra'daki British Museum'un önünde kameraya yakalandı.

Rachel Weisz, Evelyn kostümüyle Londra'daki British Museum'un önünde kameraya yakalandı.

Asıl sürpriz ise Rachel Weisz'dan geldi. Mısırbilimci Evelyn'i canlandıran oyuncu, Londra'daki British Museum'un önünde görüntülendi.

Weisz kahverengi kısa bir ceket, hardal sarısı puantiyeli midi etek ve geniş kenarlı bir şapka giymişti. Siyah ayakkabı, deri eldiven ve kahverengi deri evrak çantası da kostümün dikkat çeken ayrıntıları arasındaydı.

2008'deki üçüncü filmde yer almayan Weisz'ın dönüşüyle ikili 25 yıl sonra aynı hikâyede buluşacak.

2008'deki üçüncü filmde yer almayan Weisz'ın dönüşüyle ikili 25 yıl sonra aynı hikâyede buluşacak.

Peki bu dönüş neden bu kadar konuşuluyor? Weisz, 2008'de vizyona giren üçüncü film The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor'da yer almamıştı. Evelyn rolünü o filmde Maria Bello üstlenmişti.

Yani hayranlar Fraser ve Weisz'ı, 2001'deki The Mummy Returns'ten bu yana ilk kez aynı hikâyede izleyecek.

1999'da başlayan efsane seri, eski kadrosuyla 15 Ekim 2027'de beyaz perdeye dönüyor.

1999'da başlayan efsane seri, eski kadrosuyla 15 Ekim 2027'de beyaz perdeye dönüyor.

Fraser ile Weisz ilk kez 1999'daki The Mummy'de yan yana gelmişti. Aradan geçen 27 yılda seri, macera sinemasının hafızalara kazınan yapımları arasına girdi.

Yeni filmin yönetmen koltuğunda Ready or Not ve son Scream filmleriyle tanınan Tyler Gillett ve Matt Bettinelli-Olpin ikilisi oturuyor. Kadroda Ardeth Bay'i canlandıran Oded Fehr, Jonathan rolündeki John Hannah ve Beni'ye hayat veren Kevin J. O'Connor da yer alıyor.

Filmin hikâyesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı yabancı kaynaklar, set kostümlerinden yola çıkarak hikâyenin ilk filmlerden yaklaşık 25 yıl sonra, 1950'lerde geçebileceğini öne sürüyor. The Mummy 4'ün 15 Ekim 2027'de vizyona girmesi planlanıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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