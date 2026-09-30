27 Yıl Sonra Aynı Rollerde! Mumya 4 Setinden Brendan Fraser ve Rachel Weisz'lı İlk Kareler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mumya hayranlarının yıllardır beklediği an sonunda geldi. Serinin dördüncü filmi The Mummy 4'ün setinden ilk görüntüler ortaya çıktı. Brendan Fraser ve Rachel Weisz, 27 yıl önce hayat verdikleri Rick ve Evelyn O'Connell kostümleriyle yeniden kamera karşısına geçti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
57 yaşındaki Brendan Fraser, Suffolk'taki eski bir askeri üste Rick O'Connell olarak yeniden kamera karşısına geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rachel Weisz, Evelyn kostümüyle Londra'daki British Museum'un önünde kameraya yakalandı.
2008'deki üçüncü filmde yer almayan Weisz'ın dönüşüyle ikili 25 yıl sonra aynı hikâyede buluşacak.
1999'da başlayan efsane seri, eski kadrosuyla 15 Ekim 2027'de beyaz perdeye dönüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın