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Akrep Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Akrep ve yükselen Akrep burçlarının Ekim ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ekim ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Venüs burcunda geri giderken ve Merkür de son haftada ona katılırken bedeninin verdiği küçük sinyalleri daha dikkatli okuman gerekiyor. Hormon dengesi, adet düzeni ya da idrar yollarıyla ilgili değişiklikler fark edebilirsin; bunları bir deftere not almak doktor görüşmesinde işini kolaylaştırır. Sağlık alanından geçen Satürn düzenli kontrollerini ihmal etmemeni istiyor; özellikle diş ve göz muayeneleri için randevu almanın tam zamanı. Sinüs kaynaklı baş ağrıları sabahları artabilir; yatak odandaki nem dengesini korumak ve uygun bir burun spreyi için eczacına danışmak işe yarayabilir. Güneş burcuna geçtiğinde ayın ikinci yarısında enerjin belirgin şekilde toparlanıyor. Merkür retrosu yüzünden randevularda kayma olabileceği için önemli tahlillerini ayın ilk günlerine planla.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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