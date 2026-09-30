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Akrep Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Ekim ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Akrep ve yükselen Akrep burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ekim ayında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Gizli alanında gerçekleşen Terazi Yeniayı bu ay bütçende göze görünmeyen kalemleri öne çıkarıyor. Diş ya da göz tedavisi gibi sağlık harcamaları, eski bir borcun taksitleri ya da kimseye söylemeden yaptığın yardımlar tahmin ettiğinden fazla yer tutabilir. Kariyer alanındaki Mars ve Jüpiter uzun vadede kazancını büyütecek adımlar attığını gösteriyor, ama bu ay meyvesini toplamak için sabretmen gerekiyor. İlk günlerde Mars'ın Plüton'la karşıtlığı bir yöneticiyle ücret konusunda restleşmeye dönüşebilir; sesini yükseltmek yerine belgelerini masaya koy. Burcunda geri giden Venüs kişisel harcamalarını elden geçirmen için uygun. Son haftada Merkür de geri dönmeye başladığında büyük finansal kararları erteleyip küçük ayrıntıları kontrol et. Bir ortaklığın ya da anlaşmanın parasal koşulları ay sonundaki Dolunayla netleşecek.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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