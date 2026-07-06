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Havuza Girerken Bir Kere Daha Düşünün! Bir Biyolog Havuzdan Sonra Gözlerin Yanmasının Asıl Sebebini Açıkladı

Havuza Girerken Bir Kere Daha Düşünün! Bir Biyolog Havuzdan Sonra Gözlerin Yanmasının Asıl Sebebini Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2026 - 12:09

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek için ilk tercih ettiğimiz yerlerin başında elbette deniz ve havuzlar geliyor. Havuzlar, hijyen konusunda her dönem insanları ikiye bölüyor bildiğiniz üzere. Kimileri tamamen hijyenden uzak bulurken kimileri ise herkes kurallara uyduğunda herhangi bir sorun olmayacağını düşünüyor. Havuzda keyifle geçirilen saatlerin ardından genellikle kan çanağına dönmüş ve sızlayan gözlerle karşılaşırız. Çoğu insan bu durumun faturasını hemen havuzun hijyenini sağlamak için kullanılan klor miktarına keser ve klorun fazla kaçırıldığını düşünür. Oysa durum göründüğünden çok daha farklı ve bir o kadar da düşündürücü.

'içeridenbiolog' isimli içerik üreticisi, havuz sonrasında yaşanan göz kızarıklığının ve yanma hissinin arkasındaki asıl bilimsel nedeni anlattı. Havuz suyundaki gizli kimyasal tepkimenin gerçeklerini paylaşan içerik üreticisi, tatil planı yapanları uzun uzun düşündürdü.

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"Gözleriniz ne kadar çok yanıyor ve kızarıyorsa, havuzun o kadar çok idrara maruz kaldığını anlayabilirsiniz."

"Gözleriniz ne kadar çok yanıyor ve kızarıyorsa, havuzun o kadar çok idrara maruz kaldığını anlayabilirsiniz."

Gözlerimizin tahriş olmasına neden olan şey aslında tek başına klorun gücü değil, havuz suyuna sızan idrar ile klorun birleşmesi sonucu ortaya çıkan 'kloramin' adlı kimyasal bileşiktir. Havuz suyu içerisindeki klor, ortama karışan idrardaki azotlu bileşiklerle tepkimeye girdiğinde gözün yüzeyindeki o son derece hassas ve ince koruyucu tabakayı doğrudan tahriş etmeye başlar. İşin daha da çarpıcı kısmı ise şu; bir havuzda ne kadar çok idrar varsa, klor onunla o kadar çok tepkimeye girer ve havuzdaki kloramin miktarı katlanarak artar. Yani aslında havuzdan çıktığınızda gözleriniz ne kadar çok yanıyor ve kızarıyorsa, o havuzun o kadar çok kirletildiğini ve idrara maruz kaldığını anlayabilirsiniz. Bir dahaki sefere havuz planı yaparken bu acı ama gerçek bilimsel veriyi aklınızda bulundurmanızda ve hijyeninden emin olduğunuz yerleri seçmenizde fayda var.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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