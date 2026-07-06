Havuza Girerken Bir Kere Daha Düşünün! Bir Biyolog Havuzdan Sonra Gözlerin Yanmasının Asıl Sebebini Açıkladı

Gözlerimizin tahriş olmasına neden olan şey aslında tek başına klorun gücü değil, havuz suyuna sızan idrar ile klorun birleşmesi sonucu ortaya çıkan 'kloramin' adlı kimyasal bileşiktir. Havuz suyu içerisindeki klor, ortama karışan idrardaki azotlu bileşiklerle tepkimeye girdiğinde gözün yüzeyindeki o son derece hassas ve ince koruyucu tabakayı doğrudan tahriş etmeye başlar. İşin daha da çarpıcı kısmı ise şu; bir havuzda ne kadar çok idrar varsa, klor onunla o kadar çok tepkimeye girer ve havuzdaki kloramin miktarı katlanarak artar. Yani aslında havuzdan çıktığınızda gözleriniz ne kadar çok yanıyor ve kızarıyorsa, o havuzun o kadar çok kirletildiğini ve idrara maruz kaldığını anlayabilirsiniz. Bir dahaki sefere havuz planı yaparken bu acı ama gerçek bilimsel veriyi aklınızda bulundurmanızda ve hijyeninden emin olduğunuz yerleri seçmenizde fayda var.