Havuza Girerken Bir Kere Daha Düşünün! Bir Biyolog Havuzdan Sonra Gözlerin Yanmasının Asıl Sebebini Açıkladı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek için ilk tercih ettiğimiz yerlerin başında elbette deniz ve havuzlar geliyor. Havuzlar, hijyen konusunda her dönem insanları ikiye bölüyor bildiğiniz üzere. Kimileri tamamen hijyenden uzak bulurken kimileri ise herkes kurallara uyduğunda herhangi bir sorun olmayacağını düşünüyor. Havuzda keyifle geçirilen saatlerin ardından genellikle kan çanağına dönmüş ve sızlayan gözlerle karşılaşırız. Çoğu insan bu durumun faturasını hemen havuzun hijyenini sağlamak için kullanılan klor miktarına keser ve klorun fazla kaçırıldığını düşünür. Oysa durum göründüğünden çok daha farklı ve bir o kadar da düşündürücü.
'içeridenbiolog' isimli içerik üreticisi, havuz sonrasında yaşanan göz kızarıklığının ve yanma hissinin arkasındaki asıl bilimsel nedeni anlattı. Havuz suyundaki gizli kimyasal tepkimenin gerçeklerini paylaşan içerik üreticisi, tatil planı yapanları uzun uzun düşündürdü.
"Gözleriniz ne kadar çok yanıyor ve kızarıyorsa, havuzun o kadar çok idrara maruz kaldığını anlayabilirsiniz."
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