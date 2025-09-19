İki Kez Ölümden Dönen Kadından Akıllara Durgunluk Veren İddia: "Hayata Geri Gelmek İçin Tanrı ile Tartıştım"
64 yaşındaki, iki kez ölümden dönen kadının ilginç açıklamaları herkesi şaşırttı. Hayata geri dönmek için Tanrı ile tartıştığını iddia eden kadın, yaşadığı deneyimlerle hayatı sorgulatan sözler sarf etti.
Ölümden dönen insanların hikayelerini duymuşsunuzdur; peki, hayata geri dönmek için Tanrı ile tartışan birini hiç duydunuz mu?
64 yaşındaki Robinson, ilk olarak 5 yaşındayken, ardından 25 yaşında ölümün kıyısından dönme deneyimi yaşadı.
“Gözlerim odayı taradı ve dikkatim, ön sıranın ortasında oturan kişiye takıldı.”
"Arkamı dönüp Tanrı'ya baktım; bana şımarık bir çocuk gibi davrandığımı gösteriyordu" diyen Robinson, Tanrı'nın kendisiyle 'otoriter ama bir o kadar da sevgi dolu bir erkek sesiyle' konuştuğunu söyledi.
Robinson'ın iddiasına göre Tanrı, şu anda 64 yaşında olan kadına zamanının geldiğini söylemiş...
Uyandıktan sonra yaşadıklarını hemen hemşirelere anlatan kadın, elbette kimseyi kendine inandıramamış.
