İki Kez Ölümden Dönen Kadından Akıllara Durgunluk Veren İddia: "Hayata Geri Gelmek İçin Tanrı ile Tartıştım"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 16:19

64 yaşındaki, iki kez ölümden dönen kadının ilginç açıklamaları herkesi şaşırttı. Hayata geri dönmek için Tanrı ile tartıştığını iddia eden kadın, yaşadığı deneyimlerle hayatı sorgulatan sözler sarf etti. 

Ölümden dönen insanların hikayelerini duymuşsunuzdur; peki, hayata geri dönmek için Tanrı ile tartışan birini hiç duydunuz mu?

ABD, Ohio'da yaşayan 64 yaşındaki Pegi Robinson, hayata geri dönmek için Tanrı ile tartıştığını iddia ederek akıllara durgunluk verdi.

64 yaşındaki Robinson, ilk olarak 5 yaşındayken, ardından 25 yaşında ölümün kıyısından dönme deneyimi yaşadı.

Ölümle ilk karşılaşması, beş yaşındayken bir gölette yüzerken boğulmasıyla gerçekleşti.

25 yaşında ise hamilelik sırasında yaşadığı komplikasyonlar onu adeta kozmik bir yolculuğa çıkardı ve bu yolculuk, parlak beyaz bir odada sona erdi. Robinson, bu odada Tanrı ile karşılaştığını ve hayata dönmesine izin vermesi için yalvardığını anlattı. Ancak Tanrı kolayca ikna olmadı; hatta ona 'şımarık bir çocuk' gibi davrandığını söylediğini iddia ediyor.

“Gözlerim odayı taradı ve dikkatim, ön sıranın ortasında oturan kişiye takıldı.”

Tanrı'yı gördüm; şikayetlerimi dinlemeye hazırdı. Ona bağırdım: ‘Hayır, gitmeyeceğim! Beni zorlayamazsın; yetiştirmem gereken çocuklarım var.’ Onlara bir annenin sevgisi ve koruması olmadan Dünya'da bırakamayacağımı söyledim.

Sonra solumda bir sahne açıldı: Bir markete girdiğimi gördüm. Kasanın önünde bir tezgahtar ve sinir krizi geçiren bir çocuk vardı; çocuk istediğini istiyordu ve hemen istiyordu.

"Arkamı dönüp Tanrı'ya baktım; bana şımarık bir çocuk gibi davrandığımı gösteriyordu" diyen Robinson, Tanrı'nın kendisiyle 'otoriter ama bir o kadar da sevgi dolu bir erkek sesiyle' konuştuğunu söyledi.

Arkamı dönüp Tanrı'ya baktım; bana şımarık bir çocuk gibi davrandığımı gösteriyordu. Bu sahneyi, onun önünde alçakgönüllü olmam gerektiğini bana anlatmak için kullandığını biliyordum. Ardından, telepatik bir şekilde, otoriter ama bir o kadar da sevgi dolu bir erkek sesiyle benimle konuştu.

Robinson'ın iddiasına göre Tanrı, şu anda 64 yaşında olan kadına zamanının geldiğini söylemiş...

Eğer bana, herhangi bir nedenle, çocuklarımın bensiz daha iyi olacağını kanıtlayabilirse, kalmayı kabul edeceğime kesin olarak karar verdim. Aksi takdirde, Dünya'ya dönmek için yalvaracaktım.

Uyandıktan sonra yaşadıklarını hemen hemşirelere anlatan kadın, elbette kimseyi kendine inandıramamış.

Hala inandırabildiği biri olduğunu biz de düşünmüyoruz. Ancak kendisi yaşadığı her gün için şükrediyor.

