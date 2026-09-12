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Hikayeden Adamlar’ın Ozan’ı Evlendi: Düğününden İlk Kareler Geldi!

Hikayeden Adamlar’ın Ozan’ı Evlendi: Düğününden İlk Kareler Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.09.2026 - 16:01
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Bu kez aşk hikayesi Ozan’dan! Hikayeden Adamlar’da Sercan Şahin Kurtulmuş’la yaptığı sohbetlerle sevilen Ozan Bozkurt, 2025’te nişanlandığı Tuğba Ceylan ile evlendi. “birkahvebingiybett” hesabının paylaştığı düğün kareleriyle çiftin mutlu haberi geldi. Başkalarının ilişki hikayelerini dinlemeye alıştığımız Ozan, bu kez beyaz damatlığı ve romantik pozlarıyla karşımızda. Çiftin mutluluğu da fotoğraflardan taşıyor! Gelin, düğünden gelen karelere birlikte bakalım…

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İlişki hikayelerini dinlediğimiz Hikayeden Adamlar’ın Ozan’ı, bu kez kendi aşkıyla gündemde!

İlişki hikayelerini dinlediğimiz Hikayeden Adamlar’ın Ozan’ı, bu kez kendi aşkıyla gündemde!

Ozan Bozkurt’u, Sercan Şahin Kurtulmuş ile birlikte ürettiği içeriklerle tanıyoruz. İkilinin sohbetlerinde bazen ilişkiler, bazen arkadaşlıklar, bazen de günlük hayatın içinden çıkan küçük meseleler konuşuluyor. Bir konudan diğerine geçerken kendilerini de hikayenin dışında tutmuyorlar; kendi deneyimleri ve birbirlerine takılmaları da anlatılarının önemli parçaları.

Özellikle Mahalle, onları takip edenlerin yakından bildiği programlardan biri. YouTube’da yayımlanan bölümlerde, izleyicinin kendinden bir şey bulabileceği olaylar ikilinin sohbetine dönüşüyor. Kimi zaman bir ilişki meselesi üzerine konuşuyorlar, kimi zaman geçmişten bir anıyı masaya yatırıyorlar. 

Kırık Kalpler Partisi ise bu sohbetin seyircilerle buluştuğu sahne formatı. İlişki ve flört hikayeleri üzerinden ilerleyen gösteride, izleyicilerin anlattıkları da gecenin bir parçası oluyor. Ozan ile Sercan’ın bu alandaki ortaklığı, dijital içeriklerden canlı gösterilere uzanıyor.

Başkalarının aşk hikayelerini dinleyip yorumlayan Ozan, şimdi kendi ilişkisinde yeni bir sayfa açtı.

Başkalarının aşk hikayelerini dinleyip yorumlayan Ozan, şimdi kendi ilişkisinde yeni bir sayfa açtı.

Ozan Bozkurt ve Tuğba Ceylan, 2025’te nişanlanarak ilişkilerini evlilik yoluna taşımıştı. Birlikteliklerini takip edenlerin bildiği çift, o dönemde aile arasında gerçekleşen törenleriyle gündeme gelmişti.

Nişanlarının ardından geçen sürede Ozan’ı programlarda ve sahne gösterilerinde izlemeye devam ettik. 

Hikayeden Adamlar’ın içeriklerinde ilişkilerin sık sık konuşulması, bu merakı anlaşılır kılıyor. Birliktelikler üzerine düşüncelerini dinlediğimiz birinin kendi ilişkisinde attığı adımlar da takipçileri için ayrıca dikkat çekiyor.

Ve Hikayeden Adamlar’ın Ozan’ı evlendi! Düğünden ilk kareler de geldi.

Ve Hikayeden Adamlar’ın Ozan’ı evlendi! Düğünden ilk kareler de geldi.

2025’te nişanlanan Ozan Bozkurt ve Tuğba Ceylan, sessiz sedasız dünyaevine girdi. Biz Ozan’ı mikrofon başında ilişki hikayelerini yorumlarken izlemeye alışmıştık; bu kez kendisini beyaz damatlığıyla görünce anladık ki kendi hikayesinde de yeni bir sayfa açılmış!

“birkahvebingiybett” hesabının “Hikayeden Adamlar’ın Ozan’ı evlenmiş” notuyla paylaştığı fotoğraflar, çiftin mutlu gününden ilk görüntüleri bir araya getirdi. 

Hikayeden Adamlar’da pek çok ilişki hikayesi dinledik; bu kez mutlu bir gelişmeyle gündeme gelen, Ozan’ın kendi hikayesi oldu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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