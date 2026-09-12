Hikayeden Adamlar’ın Ozan’ı Evlendi: Düğününden İlk Kareler Geldi!

Ozan Bozkurt’u, Sercan Şahin Kurtulmuş ile birlikte ürettiği içeriklerle tanıyoruz. İkilinin sohbetlerinde bazen ilişkiler, bazen arkadaşlıklar, bazen de günlük hayatın içinden çıkan küçük meseleler konuşuluyor. Bir konudan diğerine geçerken kendilerini de hikayenin dışında tutmuyorlar; kendi deneyimleri ve birbirlerine takılmaları da anlatılarının önemli parçaları.

Özellikle Mahalle, onları takip edenlerin yakından bildiği programlardan biri. YouTube’da yayımlanan bölümlerde, izleyicinin kendinden bir şey bulabileceği olaylar ikilinin sohbetine dönüşüyor. Kimi zaman bir ilişki meselesi üzerine konuşuyorlar, kimi zaman geçmişten bir anıyı masaya yatırıyorlar.

Kırık Kalpler Partisi ise bu sohbetin seyircilerle buluştuğu sahne formatı. İlişki ve flört hikayeleri üzerinden ilerleyen gösteride, izleyicilerin anlattıkları da gecenin bir parçası oluyor. Ozan ile Sercan’ın bu alandaki ortaklığı, dijital içeriklerden canlı gösterilere uzanıyor.