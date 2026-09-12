Hikayeden Adamlar’ın Ozan’ı Evlendi: Düğününden İlk Kareler Geldi!
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Bu kez aşk hikayesi Ozan’dan! Hikayeden Adamlar’da Sercan Şahin Kurtulmuş’la yaptığı sohbetlerle sevilen Ozan Bozkurt, 2025’te nişanlandığı Tuğba Ceylan ile evlendi. “birkahvebingiybett” hesabının paylaştığı düğün kareleriyle çiftin mutlu haberi geldi. Başkalarının ilişki hikayelerini dinlemeye alıştığımız Ozan, bu kez beyaz damatlığı ve romantik pozlarıyla karşımızda. Çiftin mutluluğu da fotoğraflardan taşıyor! Gelin, düğünden gelen karelere birlikte bakalım…
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İlişki hikayelerini dinlediğimiz Hikayeden Adamlar’ın Ozan’ı, bu kez kendi aşkıyla gündemde!
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Başkalarının aşk hikayelerini dinleyip yorumlayan Ozan, şimdi kendi ilişkisinde yeni bir sayfa açtı.
Ve Hikayeden Adamlar’ın Ozan’ı evlendi! Düğünden ilk kareler de geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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